الصحف العالمية تتعجب من فضيحة نهائي إفريقيا
٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
الترجي والوداد
توج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، في مباراة مثيرة للجدل أمس، على حساب الوداد المغربي، إذ رفض الأخير إكمال المباراة في الدقيقة 61 بسبب الاعتراض على عدم عمل تقنية الفيديو، الأمر الذي حرم الوداد من التأكد من صحة الهدف الذي ألغاه حكم المباراة باكاري جاساما للاعب وليد الكرتي، خاصة أن مباراة الذهاب بين الفريقين في المغرب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وكان الوداد بحاجة إلى تسجيل هدف على الأقل بملعب رادس لتعديل النتيجة، والذهاب إلى ركلات الترجيح، لتثير تلك المباراة دهشة وسائل الإعلام العالمية.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن تقنية الفيديو لم تعمل في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولم يتم اكتشاف ذلك إلا في شوط المباراة الثاني، ليتم إيقاف المباراة لأكثر من ساعة بسبب المشاورات بين اللاعبين والحكم ورؤساء الأندية، إلى جانب المسؤولين في "كاف"، ليتم إنهاء المباراة لصالح الفريق التونسي.
وأشار موقع "France
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن تقنية الفيديو لم تعمل في نهائي دوري أبطال إفريقيا
، ولم يتم اكتشاف ذلك إلا في شوط المباراة الثاني، ليتم إيقاف المباراة لأكثر من ساعة بسبب المشاورات بين اللاعبين والحكم ورؤساء الأندية، إلى جانب المسؤولين في "كاف"، ليتم إنهاء المباراة لصالح الفريق التونسي.
وأشار موقع "France 24" إلى علم المسؤولين بعدم عمل تقنية الـVAR منذ بداية اللقاء، وهي المعلومة التي لم يكن يعرفها اللاعبون، لتصبح تلك أول مرة في تاريخ المسابقة
الممتد إلى نحو 55 عامًا، أن لا يكتمل النهائي، الأمر الذي جلب العار إلى كرة القدم الإفريقية.
وتطرقت شبكة "ESPN" الأمريكية إلى رفض الوداد
استكمال المباراة التي شهدت، على حد وصف الشبكة، أكثر المواقف غرابة منذ بداية العمل بتقنية إعادة الفيديو في كرة القدم.