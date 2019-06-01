رياضة

الصحف العالمية تتعجب من فضيحة نهائي إفريقيا

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
الترجي والوداد
الترجي والوداد
توج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، في مباراة مثيرة للجدل أمس، على حساب الوداد المغربي، إذ رفض الأخير إكمال المباراة في الدقيقة 61 بسبب الاعتراض على عدم عمل تقنية الفيديو، الأمر الذي حرم الوداد من التأكد من صحة الهدف الذي ألغاه حكم المباراة باكاري جاساما للاعب وليد الكرتي، خاصة أن مباراة الذهاب بين الفريقين في المغرب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وكان الوداد بحاجة إلى تسجيل هدف على الأقل بملعب رادس لتعديل النتيجة، والذهاب إلى ركلات الترجيح، لتثير تلك المباراة دهشة وسائل الإعلام العالمية.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن تقنية الفيديو لم تعمل في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولم يتم اكتشاف ذلك إلا في شوط المباراة الثاني، ليتم إيقاف المباراة لأكثر من ساعة بسبب المشاورات بين اللاعبين والحكم ورؤساء الأندية، إلى جانب المسؤولين في "كاف"، ليتم إنهاء المباراة لصالح الفريق التونسي. وأشار موقع "France
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الوداد-والترجى-التونسى (1)

فضيحة رادس.. حملة تكذيب متبادلة تسيطر على صحف تونس

توّج الترجي الرياضي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو، وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف ساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019).
ليفربول - برشلونة (1)

صلاح يبحث عن المجد الأوروبي اليوم أمام توتنهام

يصطدم ليفربول بنظيره توتنهام اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو معقل فريق أتليتكو مدريد الإسباني، حيث يتطلع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح للتتويج بلقبه الأول مع ليفربول، والتتويج باللقب الأقوى على صعيد القارة العجوز، ليصبح أول مصري يتوج بذلك اللقب وثالث لاعب عربي بعد كل من رابح ماجر وأشرف حكيمي، كما يتطلع صلاح أيضًا لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما خسر في المباراة النهائية أمام ريال مدريد في المباراة التي شهدت خروجه من الشوط الأول مصابًا في لقطة سيرجيو راموس الشهيرة.
الترجي-والبنزرتى

كاف: لجنة تنفيذية طارئة لمناقشة أحداث الترجي والوداد

قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، «كاف»، برئاسة أحمد أحمد، استدعاء لجنة تنفيذية طارئة يوم 4 يونيو المقبل، وذلك لمناقشة القضايا التنظيمية لنهائى دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب رادس. وأصدر «كاف» بيانا قال فيه: «نظرا للأحداث التى تمت فى إياب نهائى دورى الأبطال الإفريقي فإن السيد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر استدعاء لجنة تنفيذية طارئة فى الرابع من يونيو، لمناقشة القضايا التنظيمية التى سيتم تخصيصها لهذا الاجتماع».
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الترجي-والبنزرتى

كاف: لجنة تنفيذية طارئة لمناقشة أحداث الترجي والوداد

قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، «كاف»، برئاسة أحمد أحمد، استدعاء لجنة تنفيذية طارئة يوم 4 يونيو المقبل، وذلك لمناقشة القضايا التنظيمية لنهائى دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب رادس. وأصدر «كاف» بيانا قال فيه: «نظرا للأحداث التى تمت فى إياب نهائى دورى الأبطال الإفريقي فإن السيد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر استدعاء لجنة تنفيذية طارئة فى الرابع من يونيو، لمناقشة القضايا التنظيمية التى سيتم تخصيصها لهذا الاجتماع».
الترجي-والوداد

بعد فضيحة نهائي إفريقيا.. ماذا قالت الصحف المغربية؟

سلطت الصحافة المغربية الضوء على الفضيحة التحكيمية التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، والتي توج بها الفريق التونسي بها بعد اعتبار الفريق الودادي منسحبًا من المباراة في ظل اعتراضه على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم المباراة الذي ألغى هدفًا صحيحا للفريق المغربي بداعي التسلل، وعندما طالب اللاعبون الرجوع لتقنية الفيديو اتضح أن التقنية معطلة منذ بداية المباراة، وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولي الوداد المغربي استكمال اللقاء.
الترجي-والوداد

فضيحة تحكيمية بمباراة الترجي والوداد في نهائي إفريقيا

استمرارًا لسلسلة الأزمات التحكيمية في القارة الإفريقية، ألغى الحكم المساعد هدفًا صحيحًا لفريق الوداد الرياضي المغربي في المباراة التي تجمعه بمنافسه الترجي الرياضي التونسي،في إياب الدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا بداعي التسلل، وطالب لاعبو الفريق المغربي الجامبي بكاري جاساما حكم الساحة بالنظر في الـ VAR والاستعانة بتقنية الفيديو لحسم الجدل في لقطة الهدف إلا أنه رفض. وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولو الوداد الرياضي المغربي استكمال المباراة في ظل الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق وعدم تطبيق تقنية الفيديو.
الترجي-والوداد

قمة ملتهبة بين الترجي والوداد في نهائي دوري الأبطال

ستكون الخبرة السلاح الفتاك لفريقي الترجي التونسي حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي بطل النسخة قبل الأخيرة للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، في إياب الدور النهائي في تونس، وسيكون الملعب الأولمبي في رادس مسرحا للقمة الحاسمة بين الفريقين، وذلك بعد أن انتهت قمة الذهاب الأسبوع الماضي في الرباط، بالتعادل 1-1، ويكفي الترجي التعادل السلبي للظفر باللقب الثاني تواليا والرابع في تاريخه (بعد 1994 و2011 و2018)، فيما يحتاج الوداد إلى الفوز أو التعادل بأكثر من هدف لنيل لقبه الثالث (بعد 1992 و2017).
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