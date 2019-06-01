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دعاء اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك

تحرير:باهر القاضى ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
فانوس رمضان
فانوس رمضان
يعد يوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك من أكثر الأيام المباركة، فيكثر في ليلته الدعاء والاعتكاف داخل المساجد وفى المنازل من قبَل الصائمين فى مشارق الأرض ومغاربها، آملين في أن تكون ليلة السابع والعشرين ليلة القدر، وعن ابن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهُما، عن النبي، عليه السلام، قال: "تَحرُّوا ليلَةَ القَدْرِ في السَّبْعِ الأواخِرِ"، وقال أُبيّ بن كَعبٍ: "واللهِ إني لأعلمُها، وأكثرُ عِلمي، هي الليلةُ التي أَمرَنا رسولُ اللهِ، صلَّى الله عليه وسلَّمَ، بقِيامِها، هي ليلةُ سَبعٍ وعِشرينَ".
وفى مثل هذا اليوم المبارك، يُستحب قراءة هذا الدعاء: "اللهُمَّ ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَصَيِّرْ أموري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ، وَاقبَلْ مَعاذيري وَحُطَّ عَنِّي الذَّنب وَالوِزْرَ، يا رَؤُوفا بِعِبادِك الصالحين". ولكونها ليلة عظيمة تعادل نفحاتها ألف شهر عبادة وصلاة، لم يبلغ الرسول،
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تعرف على حالة المرور بالقاهرة الكبرى اليوم السبت

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة و الطلاب إلى المدارس والجامعات.. وتبين من خلال الحركة المرورية الصباحية انتظام حركة السير بالقاهرة الكبرى وضواحيها.
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الأرصاد: طقس الغد لطيف ليلا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وكذا تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الإعدادية في بورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.55 %، وذلك بفناء مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات. وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام 11 ألفا و92 طالبا موزعين على 56 لجنة، وعدد الناجحين 8893 طالبا، بنسبة نجاح 80.55%. حضر اعتماد النتيجة الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التعليم ببورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الأسبق ورئيس مجلس الأمناء، وعلي الألفي نقيب المعلمين، ومحمود بدوي، مدير التعليم الإعدادى، وأحمد تاج الدين، مدير التعليم بإدارة بورفؤاد التعليمية.
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ليبرتي| سفينة أمريكية حاولت إسرائيل اتهام مصر بضربها

مع دخول شهر يونيو، تخلد الولايات المتحدة ذكرى حادثة سفينة "ليبرتي"، التي اعتدت عليها إسرائيل في الثامن من هذا الشهر عام 1967، في واقعة لم تتضح معالمها بالكامل إلا قبل أيام قليلة، أي بعد ما يزيد على 60 عامًا عليها. كانت إسرائيل والولايات المتحدة حليفتين منذ عقود، ومع ذلك، خلال حرب 1967، وهو الصراع الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة بالبقاء محايدة، شنت إسرائيل غارة مدمرة على سفينة بحرية أمريكية في المياه الدولية، ما أدى إلى مقتل 34 شخصًا وإصابة 171 آخرين.
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