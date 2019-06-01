صلاح يبحث عن المجد الأوروبي اليوم أمام توتنهام

يخوض نجم المنتخب الوطني محمد صلاح اليوم نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في مسيرته بعد خسارته لقب العام الماضي متطلعًا للفوز بالكأس ذات الأذنين للمرة الأولى

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

ليفربول

يصطدم ليفربول بنظيره توتنهام اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو معقل فريق أتليتكو مدريد الإسباني، حيث يتطلع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح للتتويج بلقبه الأول مع ليفربول، والتتويج باللقب الأقوى على صعيد القارة العجوز، ليصبح أول مصري يتوج بذلك اللقب وثالث لاعب عربي بعد كل من رابح ماجر وأشرف حكيمي، كما يتطلع صلاح أيضًا لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما خسر في المباراة النهائية أمام ريال مدريد في المباراة التي شهدت خروجه من الشوط الأول مصابًا في لقطة سيرجيو راموس الشهيرة.

ووصل كل من ليفربول وتوتنهام إلى المباراة النهائية بصورة درامية، فليفربول قلب خسارته ذهابًا أمام برشلونة بنتيجة 3-0، إلى فوز على ميدانه برباعية نظيفة، أمام توتنهام فقلب خسارته على أرضه بهدف نظيف أمام أياكس إلى فوز في هولندا بنتيجة 3-2. ويتطلع ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه