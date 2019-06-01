رياضة

صلاح يبحث عن المجد الأوروبي اليوم أمام توتنهام

يخوض نجم المنتخب الوطني محمد صلاح اليوم نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في مسيرته بعد خسارته لقب العام الماضي متطلعًا للفوز بالكأس ذات الأذنين للمرة الأولى
٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
ليفربول
ليفربول
يصطدم ليفربول بنظيره توتنهام اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو معقل فريق أتليتكو مدريد الإسباني، حيث يتطلع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح للتتويج بلقبه الأول مع ليفربول، والتتويج باللقب الأقوى على صعيد القارة العجوز، ليصبح أول مصري يتوج بذلك اللقب وثالث لاعب عربي بعد كل من رابح ماجر وأشرف حكيمي، كما يتطلع صلاح أيضًا لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما خسر في المباراة النهائية أمام ريال مدريد في المباراة التي شهدت خروجه من الشوط الأول مصابًا في لقطة سيرجيو راموس الشهيرة.
ووصل كل من ليفربول وتوتنهام إلى المباراة النهائية بصورة درامية، فليفربول قلب خسارته ذهابًا أمام برشلونة بنتيجة 3-0، إلى فوز على ميدانه برباعية نظيفة، أمام توتنهام فقلب خسارته على أرضه بهدف نظيف أمام أياكس إلى فوز في هولندا بنتيجة 3-2. ويتطلع ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه
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الوداد-والترجى-التونسى (1)

فضيحة رادس.. حملة تكذيب متبادلة تسيطر على صحف تونس

توّج الترجي الرياضي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو، وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف ساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019).
الوداد-والترجى-التونسى (2)

الصحف العالمية تتعجب من فضيحة نهائي إفريقيا

توج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، في مباراة مثيرة للجدل أمس، على حساب الوداد المغربي، إذ رفض الأخير إكمال المباراة في الدقيقة 61 بسبب الاعتراض على عدم عمل تقنية الفيديو، الأمر الذي حرم الوداد من التأكد من صحة الهدف الذي ألغاه حكم المباراة باكاري جاساما للاعب وليد الكرتي، خاصة أن مباراة الذهاب بين الفريقين في المغرب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وكان الوداد بحاجة إلى تسجيل هدف على الأقل بملعب رادس لتعديل النتيجة، والذهاب إلى ركلات الترجيح، لتثير تلك المباراة دهشة وسائل الإعلام العالمية.
الترجي-والبنزرتى

كاف: لجنة تنفيذية طارئة لمناقشة أحداث الترجي والوداد

قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، «كاف»، برئاسة أحمد أحمد، استدعاء لجنة تنفيذية طارئة يوم 4 يونيو المقبل، وذلك لمناقشة القضايا التنظيمية لنهائى دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب رادس. وأصدر «كاف» بيانا قال فيه: «نظرا للأحداث التى تمت فى إياب نهائى دورى الأبطال الإفريقي فإن السيد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر استدعاء لجنة تنفيذية طارئة فى الرابع من يونيو، لمناقشة القضايا التنظيمية التى سيتم تخصيصها لهذا الاجتماع».
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كلوب‎

كلوب: لم أتعلم شيئًا من خسارة النهائيات

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن فريقه مختلفًا تمامًا عن الذي ظهر في الموسم الماضي بنهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتغير حظه مع المباريات النهائية للبطولات، التي عانى فيها كثيرًا. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الجمعة، استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام غدًا السبت، بين ليفربول وتوتنهام، قائلًا: "إذا كنت أنا السبب في خسارة 6 نهائيات لذلك يجب على الجميع أن يقلق بشأني، أصبحنا أكثر نضجًا، ولدينا فرصة من أجل التتويج باللقب الأوروبي، لا أعتقد أنه لدي مسيرة غير محظوظة".
الحكم -لسلوفيني-دامير-سكومينا‎

حكم نهائي دوري الأبطال يتحدث عن استعداده للموقعة

"لم أحدد تلك الأهداف لنفسي في البداية، لكني أشعر بأنني بذلت قصارى جهدي على مدار السنوات الماضية، لذا أشعر بفخر شديد لاختياري لهذه المباراة".. بهذه الكلمات تحدث الحكم السلوفيني دامير سكومينا، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن إدارته لثاني نهائي أوروبي، بعدما قاد المباراة النهائية للدوري الأوروبي عام 2017، والتي جمعت بين أياكس الهولندي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل ساعات من إدارته لنهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، غدًا السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد.
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محمد صلاح يزين قائمة ليفربول لنهائي دوري الأبطال

زين محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، القائمة التي أعلنها الألماني يورجن كلوب استعدادًا لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، أمام مواطنه توتنهام هوتسبير، والتي ستقام على ملعب واندا موتريبليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد في إسبانيا، غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، وستغادر بعثة ليفربول مطار جون لينون الدولي اليوم الجمعة، متجهة إلى مدريد، استعدادًا لتدوين الظهور الثاني لهم على التوالي في نهائي دوري الأبطال، بعد الخسارة العام الماضي أمام ريال مدريد.
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صلاح والفرصة الثانية في نهائي دوري الأبطال

تبدد حلم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد مشاركته في المباراة النهائية أمام ريال مدريد لمدة 25 دقيقة فقط، قبل التعرض لإصابة بسبب مدافع الريال سيرجيو راموس، ليخرج صلاح باكيًا ويخسر الليفر بنتيجة 3-1، لتتاح له فرصة العودة إلى النهائي من جديد بمواجهة توتنهام هذه المرة، غدًا السبت. نعم، لم يقدم صلاح نفس مستويات الموسم الماضي، بتراجع حصيلته التهديفية من 44 إلى 26 في جميع المسابقات، وفشله في التسجيل في 8 مباريات متتالية، إلا أنه سقط ضحية لمستويات العام الماضي فقط.
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