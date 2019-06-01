قابيل الحلقة 28.. طارق يكتشف أن سما على قيد الحياة

تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

قابيل

بدأت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل «قابيل» بمحاولة الضابط طارق، الذي يقوم بدوره الفنان محمد ممدوح، الإيقاع بآدم الذي يجسده الفنان محمد فراج، وذلك عن طريق اختراق هاتف عمر الذي يجسده الفنان علي قاسم، الذي كلفه آدم بصنع جوازات سفر مزورة له، ليهرب خارج البلاد، وفور علم طارق بخطة آدم قرر أن ينصب فخا للإيقاع به، وبعث إليه برسالة حدد فيها موعد استلام الجوازات المزورة، لكن قبل وصول آدم إلى المكان المحدد، حذره "عمر" من الوجود، وأخبره أن هاتفه مع الضابط طارق.

رغم تحذير عمر لآدم، فإنه قرر مقابلة طارق وذهب إليه، وقرر أن يقتله، وقبل أن يطلق النار على الضابط، خرج الضابط عبد الرحمن الذي يجسده الفنان علي ربيع، وأنقذه فى اللحظة الأخيرة، لكن المفاجأة أن طارق شاهد سما التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، واكتشف أنها ما زالت على قيد الحياة. يشارك في بطولة "قابيل" بجانب