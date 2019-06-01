فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

قابيل الحلقة 28.. طارق يكتشف أن سما على قيد الحياة

تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
قابيل
قابيل
بدأت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل «قابيل» بمحاولة الضابط طارق، الذي يقوم بدوره الفنان محمد ممدوح، الإيقاع بآدم الذي يجسده الفنان محمد فراج، وذلك عن طريق اختراق هاتف عمر الذي يجسده الفنان علي قاسم، الذي كلفه آدم بصنع جوازات سفر مزورة له، ليهرب خارج البلاد، وفور علم طارق بخطة آدم قرر أن ينصب فخا للإيقاع به، وبعث إليه برسالة حدد فيها موعد استلام الجوازات المزورة، لكن قبل وصول آدم إلى المكان المحدد، حذره "عمر" من الوجود، وأخبره أن هاتفه مع الضابط طارق.
رغم تحذير عمر لآدم، فإنه قرر مقابلة طارق وذهب إليه، وقرر أن يقتله، وقبل أن يطلق النار على الضابط، خرج الضابط عبد الرحمن الذي يجسده الفنان علي ربيع، وأنقذه فى اللحظة الأخيرة، لكن المفاجأة أن طارق شاهد سما التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، واكتشف أنها ما زالت على قيد الحياة. يشارك في بطولة "قابيل" بجانب
اقرأ المزيد
مسلسل-محمد-رجب (2)

علامة استفهام 26.. جاسر لم يقتل ويفاجئ رحاب

ما زال الغموض يزداد بمسلسل علامة استفهام رغم مرور 26 حلقة واقترابه من النهاية، فمنذ عدة حلقات طعنت ريم (سلمى حسن) خطيبة الدكتور سامح (هيثم زكي) صديقها هيثم (عمرو رجب)، واتضح أنه ما زال على قيد الحياة، ومنذ عدة حلقات وجد سامح في فيلا همت (نورهان)، جاسر (محمد ناصر) شقيق نوح (محمد رجب) مقتولا، ولهذا السبب هرب نوح من المصحة النفسية مع سامح للبحث عن قاتل جاسر، قبل أن يظهر جاسر في نهاية الحلقة ويفاجئ رحاب (مريهان حسين) بأنه ما زال على قيد الحياة، في نفس الوقت الذي اكتشف فيه نوح أن رحاب ما زالت على قيد الحياة رغم اعتقاده أنه قتلها.
ندوة-الفنان-حسن-حسنى-مهرجان-القاهرة-السينمائى-تصوير-سامح-ابو-حسن (2)

المهن التمثيلية توضح الحالة الصحية للفنان حسن حسني

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى، بيانا تقدمت فيه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى يرأسها المنتج تامر مرسى، وذلك بعد توليها التكلفة والرعاية الكاملة لعلاج الفنان الكبير حسن حسنى، والذى مر بأزمة مرضية خلال الفترة الماضية، وجاء فى نص البيان : «يتقدم مجلس نقابه المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسنى، وهو واحد من رموز الفن المصرى والعربى، وما قدمته الشركة المتحدة هو تكريم للفن والفنان المصرى».
حميد الشاعرى

حميد الشاعري: تركت ليبيا بسبب حرق الآلات الموسيقية

حل المطرب الكبير حميد الشاعري ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان فى برنامجها «عايشة شو» المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، وتحدث من خلال البرنامج عن حياته، ومن الممثل الذي يريده أن يجسد سيرته الذاتيه، وهل بالفعل لديه نية لفعل هذا أم لا، كما أبدى رأيه فى الفنان محمد رمضان، ووصفه بالفنان الكبير، وكشف عن الأسباب التى دفعته ليترك ليبيا ويأتي إلى مصر، ومن المطرب الذي يراه أنه متربعا على عرش الأغنية الشعبية حاليا، كما ذكر أفضل أغنية بالنسبة له وزعها فى حياته، ورد على من يقول أنه تدخل من أجل تلحين ابنه نديم أغنية للهضبة، وهذه تصريحاته.
اقرأ المزيد من الأخبار
مسلسل-قابيل

قابيل حلقة 24.. محمد ممدوح يقع في فخ «آدم وسما»

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "قابيل"، بذهاب "الضابط طارق" الذي يُجسده محمد ممدوح، إلى "عمر" الذي يُجسده علي قاسم، صديق "آدم" الذي يُجسده محمد فراج، ويسأله عنه، ولكن الأخير ينكر علاقته به أو التواصل معه منذ سنوات، ويخبره طارق بأن "آدم" قاتل، ويظهر على ملامح وجه "عمر" الاندهاش، وهنا يتأكد "طارق" أنهما يتقابلان وعلى تواصل، ويرحل ويترك لـ"عمر" رقم تليفونه الخاص للتحدث معه متى شاء، ويتحدث "عمر" مع "آدم" ويخبره بما حدث؛ ما يسبب خوفًا لـ"آدم" و"سما" التي تُجسدها أمينة خليل، حيث إنهما انكشفا والجميع سيعرف أنهما ما زالا حيين.
مسلسل-قابيل

قابيل 20.. سما تتعرض للتحرش وطارق يعثر على آدم

بدأت الحلقة العشرون من مسلسل «قابيل»، المذاع عبر فضائية "MBC مصر" بتعرض سما، التى تجسدها أمينة خليل، للتحرش من قبل حارس العقار الذي تسكن فيه، بعدما اكتشف أنها تتعاطى المخدرات، كما شهدت الحلقة بعض الأحداث المثيرة، إذ عثرت الشرطة على المدفن الذي نشر صورته قابيل عبر «فيسبوك»، ووجدوا داخله جثة مدفونة بملابسها، ولم يتمكنوا بعد من التعرف على هويتها، وعلى الجانب الآخر ما زال طارق الذي يجسده محمد ممدوح، يبحث عن براءته، بعد اتهامه بجرائم القتل التى حدثت داخل العمل.
مسلسل-قابيل

قابيل الحلقة 19.. آدم وسما يحاولان السفر خارج البلاد

بدأت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل «قابيل»، بطلب "آدم" الذي يجسده الفنان محمد فراج، من "عمر" الذي يجسده الفنان علي قاسم، بألا يخبر أحدا بأمر "قابيل"، لأنه من المفترض أنه ليس على قيد الحياة، وطلب منه أن يجهز له جواز سفر مزيف ليستطيع السفر خارج مصر، ورفض عمر الأمر في البداية، ولكن بعد تفكير طويل أخبره بأن الأمر سيأخذ وقتا طويلا، وكما أنه ليس من المؤكد أن يفعل ذلك، وبعدها ذهب "آدم" إلى "سما" التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، وأخبرها أنه سيجهز لها جوازا لتسافر معه.
مسلسل-قابيل

مسلسل قابيل.. مفاجآت بالجملة في الحلقة 16

بدأت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "قابيل" في التكشف، بعد معرفة حقيقة "آدم" معالج الإدمان الذي يقوم بدور خالد المصري صاحب مدونة علم النفس التي يقتبس منها مقولات في منشوراته عبر صفحة "قابيل". قصة قابيل كلها من تأليف وإخراج آدم المدمن السابق الذي استغل عيادته في تنفيذ خطته، وساعدته "سما" (أمينة خليل) حيث كانت إحدى زبائنه واستغلها لتنفيذ خطته، ويستعدان معا للسفر خارج مصر للهرب من جرائمهما بعدما قتل شيماء وحمزة الكومي، وسُرب خبر اتهام "طارق" (محمد ممدوح) في الجرائم التي ارتكبها قابيل، تم وقفه عن العمل بعدما اعتدى عليه عبدالرحمن لتكراره فعلته.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org