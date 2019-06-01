رياضة

فضيحة رادس.. حملة تكذيب متبادلة تسيطر على صحف تونس

أطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو
تحرير:كريم مليم ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
الترجي الرياضي التونسي - الوداد البيضاوي المغربي
الترجي الرياضي التونسي - الوداد البيضاوي المغربي
توّج الترجي الرياضي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو، وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف ساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019).
وتوقفت المباراة بعد نحو ساعة من انطلاقها، وسط جدل وضبابية حول تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "VAR"، وأظهرت لقطات الإعادة أن الكارتي لم يكن متسللاً، لكن الإلغاء قد يكون بسبب احتساب خطأ عليه بحق مدافع الترجي خليل شمام، ومع مطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو، توقفت المباراة، وسط تقارير عن
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ليفربول - برشلونة (1)

صلاح يبحث عن المجد الأوروبي اليوم أمام توتنهام

يصطدم ليفربول بنظيره توتنهام اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو معقل فريق أتليتكو مدريد الإسباني، حيث يتطلع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح للتتويج بلقبه الأول مع ليفربول، والتتويج باللقب الأقوى على صعيد القارة العجوز، ليصبح أول مصري يتوج بذلك اللقب وثالث لاعب عربي بعد كل من رابح ماجر وأشرف حكيمي، كما يتطلع صلاح أيضًا لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما خسر في المباراة النهائية أمام ريال مدريد في المباراة التي شهدت خروجه من الشوط الأول مصابًا في لقطة سيرجيو راموس الشهيرة.
الوداد-والترجى-التونسى (2)

الصحف العالمية تتعجب من فضيحة نهائي إفريقيا

توج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، في مباراة مثيرة للجدل أمس، على حساب الوداد المغربي، إذ رفض الأخير إكمال المباراة في الدقيقة 61 بسبب الاعتراض على عدم عمل تقنية الفيديو، الأمر الذي حرم الوداد من التأكد من صحة الهدف الذي ألغاه حكم المباراة باكاري جاساما للاعب وليد الكرتي، خاصة أن مباراة الذهاب بين الفريقين في المغرب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وكان الوداد بحاجة إلى تسجيل هدف على الأقل بملعب رادس لتعديل النتيجة، والذهاب إلى ركلات الترجيح، لتثير تلك المباراة دهشة وسائل الإعلام العالمية.
الترجي-والبنزرتى

كاف: لجنة تنفيذية طارئة لمناقشة أحداث الترجي والوداد

قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، «كاف»، برئاسة أحمد أحمد، استدعاء لجنة تنفيذية طارئة يوم 4 يونيو المقبل، وذلك لمناقشة القضايا التنظيمية لنهائى دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب رادس. وأصدر «كاف» بيانا قال فيه: «نظرا للأحداث التى تمت فى إياب نهائى دورى الأبطال الإفريقي فإن السيد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر استدعاء لجنة تنفيذية طارئة فى الرابع من يونيو، لمناقشة القضايا التنظيمية التى سيتم تخصيصها لهذا الاجتماع».
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الوداد-والترجى-التونسى (2)

الصحف العالمية تتعجب من فضيحة نهائي إفريقيا

توج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، في مباراة مثيرة للجدل أمس، على حساب الوداد المغربي، إذ رفض الأخير إكمال المباراة في الدقيقة 61 بسبب الاعتراض على عدم عمل تقنية الفيديو، الأمر الذي حرم الوداد من التأكد من صحة الهدف الذي ألغاه حكم المباراة باكاري جاساما للاعب وليد الكرتي، خاصة أن مباراة الذهاب بين الفريقين في المغرب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وكان الوداد بحاجة إلى تسجيل هدف على الأقل بملعب رادس لتعديل النتيجة، والذهاب إلى ركلات الترجيح، لتثير تلك المباراة دهشة وسائل الإعلام العالمية.
الترجي-والبنزرتى

كاف: لجنة تنفيذية طارئة لمناقشة أحداث الترجي والوداد

قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، «كاف»، برئاسة أحمد أحمد، استدعاء لجنة تنفيذية طارئة يوم 4 يونيو المقبل، وذلك لمناقشة القضايا التنظيمية لنهائى دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب رادس. وأصدر «كاف» بيانا قال فيه: «نظرا للأحداث التى تمت فى إياب نهائى دورى الأبطال الإفريقي فإن السيد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر استدعاء لجنة تنفيذية طارئة فى الرابع من يونيو، لمناقشة القضايا التنظيمية التى سيتم تخصيصها لهذا الاجتماع».
الترجي-والوداد

بعد فضيحة نهائي إفريقيا.. ماذا قالت الصحف المغربية؟

سلطت الصحافة المغربية الضوء على الفضيحة التحكيمية التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، والتي توج بها الفريق التونسي بها بعد اعتبار الفريق الودادي منسحبًا من المباراة في ظل اعتراضه على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم المباراة الذي ألغى هدفًا صحيحا للفريق المغربي بداعي التسلل، وعندما طالب اللاعبون الرجوع لتقنية الفيديو اتضح أن التقنية معطلة منذ بداية المباراة، وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولي الوداد المغربي استكمال اللقاء.
الترجي-والوداد

فضيحة تحكيمية بمباراة الترجي والوداد في نهائي إفريقيا

استمرارًا لسلسلة الأزمات التحكيمية في القارة الإفريقية، ألغى الحكم المساعد هدفًا صحيحًا لفريق الوداد الرياضي المغربي في المباراة التي تجمعه بمنافسه الترجي الرياضي التونسي،في إياب الدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا بداعي التسلل، وطالب لاعبو الفريق المغربي الجامبي بكاري جاساما حكم الساحة بالنظر في الـ VAR والاستعانة بتقنية الفيديو لحسم الجدل في لقطة الهدف إلا أنه رفض. وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولو الوداد الرياضي المغربي استكمال المباراة في ظل الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق وعدم تطبيق تقنية الفيديو.
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