مصرع شاب سقط من الطابق الرابع بمنزل في البدرشين

تحرير:محمد رشدي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

سقوط شاب من أعلى منزل

سقط شاب من الطابق الرابع بمنزل بالبدرشين، مما أسفر عن مصرعه بالحال، وأوضحت تحريات رجال المباحث أن الضحية اختل توازنه وسقط مفارقًا الحياة، أثناء لهوه بجوار النافذة، ولا توجد شبهة جنائية.. تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي مركز شرطة البدرشين، بلاغًا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع، ما أسفر عن مفارقته الحياة، وبإجراء التحريات تبين أن شاب يدعى "أحمد.ص" اختل توازنه، ما أسفر عن سقوطه من الطابق الرابع، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وفي سياقٍ موازٍ، لفظ طفل أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بعدما صدمته دراجة نارية "توك توك" أثناء لهوه أمام المنزل بنطاق قسم شرطة البدرشين. مصرع 3 أشخاص و9 مصابين في حادثين بالشيخ زايد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين إشارة من المستشفى تفيد وصول طفل 3 سنوات، جثة هامدة وبه إصابات ظاهرية، وبالانتقال والفحص