جريمة

مصرع شاب سقط من الطابق الرابع بمنزل في البدرشين

تحرير:محمد رشدي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
سقوط شاب من أعلى منزل
سقوط شاب من أعلى منزل
سقط شاب من الطابق الرابع بمنزل بالبدرشين، مما أسفر عن مصرعه بالحال، وأوضحت تحريات رجال المباحث أن الضحية اختل توازنه وسقط مفارقًا الحياة، أثناء لهوه بجوار النافذة، ولا توجد شبهة جنائية.. تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي مركز شرطة البدرشين، بلاغًا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع، ما أسفر عن مفارقته الحياة، وبإجراء التحريات تبين أن شاب يدعى "أحمد.ص" اختل توازنه، ما أسفر عن سقوطه من الطابق الرابع، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وفي سياقٍ موازٍ، لفظ طفل أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بعدما صدمته دراجة نارية "توك توك" أثناء لهوه أمام المنزل بنطاق قسم شرطة البدرشين. مصرع 3 أشخاص و9 مصابين في حادثين بالشيخ زايد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين إشارة من المستشفى تفيد وصول طفل 3 سنوات، جثة هامدة وبه إصابات ظاهرية، وبالانتقال والفحص
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قتل

تحرش و3 طعنات.. تفاصيل جريمة الدم والشرف في الوراق

«أحمد شعبان» شاب في مطلع العشرينات من عمره، نزل مع شقيقتيه «رضا» و«آية»، لشراء بعض المستلزمات للمنزل ابتهاجًا بقرب عيد الفطر المبارك، وفي أثناء تجولهم بمنطقة الوراق قبل أذان المغرب بساعة، قام شقيقان يعملان في ملاهٍ للأطفال بالمنطقة، بمعاكسة شقيقتيه، فعاتبهما على فعلتهما فقاما بسبه، لتنشب مشاجرة كبيرة بينهم، استخدم فيها الشقيقان الأسلحة البيضاء، لتنتهي بمقتل «أحمد» بعدة طعنات في جميع أنحاء جسده، ليلقى ربه صائما شهيدا وشاهدا على بلطجة تفشت في الكثير من المناطق الشعبية.
النقيب-عمر-ياسر (3)

«في الجنة يا شهيد» آخر ما كتبه معاون مباحث أبو حماد

«الله يرحمك يا أحمد، وجعت قلبنا كلنا، في الجنة يا شهيد»، كانت الكلمات السابقة هى آخر ما نشره النقيب عمر ياسر، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، ناعيا زميله، النقيب أحمد المسلمي، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، ليلحق به «ياسر» شهيدا في ليلة القدر، صباح اليوم السبت، عقب إطلاق النيران عليه خلال مطاردته لمجموعة من اللصوص والمسجلين الخطر، مجهولي الهوية، بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق بلبيس- أبوحماد، ليؤكد الشهيد أن الأنقياء يرحلون سريعا، وأن شهيدا يودع شهيدا في ظل الحرب التي تخوضها البلاد ضد عتاة الإجرام ومسجلي خطر.
طعنات-سكين-جريمة

«عايز أجرة زيادة».. عامل يمزق جسد سائق توك توك

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل خردة، قتل سائق توك توك بمدينة السلام، بسبب الخلاف على قيمة الأجرة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام ثان بلاغا من الأهالي بالعثور على شخص متوفى بطريق مصر- الإسماعيلية "الطريق البطيء" أمام سوق العبور، وبالفحص تبين أن المجنى عليه سائق توك توك، 22 عاما، مقيم بدائرة القسم، وبه عدة إصابات ظاهرية، كما عُثر بجوار الجثة على هاتفه المحمول، وتبين وجود تلفيات بمركبة التوك توك قيادته، عبارة عن "كسر بالزجاج الأمامى".
محكمة

إحالة قضية «فساد الأوقاف» إلى الجنايات

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ورئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، ومدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر، إلى محكمة الجنايات، على خلفية التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة، وذلك في القضية المعروفة باسم « فساد الأوقاف»، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم.
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سيارة-اسعاف

مصرع أمين شرطة وإصابة رقيب في سقوط سيارة بالمريوطية

لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب آخر رقيب، إثر سقوط سيارة شرطة فى ترعة المريوطية، بالقرب من منطقة سقارة دائرة مركز شرطة البدرشين، حال استقلالها لتأمين أحد الأفواج السياحية. تلقى العميد خالد فهمي مأمور قسم البدرشين، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط سيارة شرطة في ترعة المريوطية ووجود متوف ومصاب، ودلت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين إلى أنه في أثناء عودة دورية أمنية لتأمين المنطقة الأثرية، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها وسقوطها في الترعة.
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إصابة 6 أشخاص فى تصادم «توك توك وميكروباص» بالبدرشين

شهد طريق البدرشين فى الاتجاه إلى الجيزة، إصابة 6 مواطنين إصابات بالغة، تنوعت بين كسور ونزيف وكدمات وسحجات، جراء حادث اصطدام سيارة «ميكروباص» بـ«توك توك»، حيث كان قائد الميكروباص يقود مركبته بسرعة عالية، بينما خرج «توك توك» من شارع جانبي إلى الطريق العام فجأة، فلم يتمكن الأول من تفادي الآخير وصدمه، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، 3 من بينهم كانوا يستقلون التوك توك، وبينهم سيدة، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى البدرشين العام لتلقي العلاج، كما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
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إصابة 3 أشخاص فى حادثي تصادم بالقاهرة والجيزة

أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى البدرشين، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة فى البدرشين بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين تجاوز قائد سيارة ملاكي السرعات القانونية المقررة على الطريق، بالتزامن مع عبور المصابين، ما لم يمكنه من تفاديهما، وتم التحفظ على السائق المتسبب فى الحادث، لعرضه على النيابة للتحقيق.
المتهميون بسرقة سيارة نقل أموال بالشيخ زايد

«في غمضة عين».. هؤلاء سرقوا 12 مليونا بالشيخ زايد

نجحت الأجهزة الأمنية بوازرة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم وإدارة البحث الجنائي بميدرية أمن الجيزة برئاسة اللواء رضا العمدة وضباط مباحث قطاع أكتوبر في إلقاء القبض على 11 متهما ثُبت تورطهم في واقعة سرقة مبلغ 12 مليونا و870 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة الشيخ زايد منذ أسبوع وذلك بعد مطاردات مثيرة في محافظات مختلفة خارج الجيزة انتهت بضبط المتهمين وإعادة المبلغ المستولى عليه وسط إشادة مالك شرطة نقل الأموال بجهود رجال الشرطة بوزارة الداخلية.
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