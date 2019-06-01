ذبح شقيقتين في الشرقية.. ووفاة الكبرى

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

سيارة إسعاف - أرشيفية

تُكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، التابعة لمديرية أمن الشرقية، جهودها لضبط الجُناة ومُرتكبي واقعة ذبح طفلة وقطع رقبة شقيقتها داخل أحد منازل قرية «النخاس» التابعة لدائرة المركز، حيث أفادت التحريات الأولية بأن القتلة مُلثمين مجهولي الهوية، اقتحموا منزل الفتاتين وارتكبوا جريمتهم، فيما تجري محاولات إسعاف المصابة، وجرى التحفظ على جثة القتيلة بمشرحة مستشفى «الأحرار» التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على شقيقتين الأولى جثة هامدة على خلفية إصابتها بجرح قطعي بالرقبة، والثانية مصابة بجرح قطعي بالرقبة، ولكنها على قيد الحياة، غارقين في دمائهم بمنزلهم بقرية "النخاس".انتقلت إلى