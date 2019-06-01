جريمة

رعب بالشرقية.. ذبح طفلة وإصابة شقيقتها على يد مجهول

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
سيارة إسعاف - أرشيفية
سيارة إسعاف - أرشيفية
تُكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، التابعة لمديرية أمن الشرقية، جهودها لضبط الجُناة ومُرتكبي واقعة ذبح طفلة وإصابة شقيقتها بجرح غائر في الرقبة داخل أحد منازل قرية «النخاس» التابعة لدائرة المركز، حيث أفادت التحريات الأولية بأن القتلة مُلثمين مجهولي الهوية، اقتحموا منزل الفتاتين وارتكبوا جريمتهم، فيما تجري محاولات إسعاف المصابة، وجرى التحفظ على جثة القتيلة بمشرحة مستشفى «الأحرار» التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على شقيقتين الأولى جثة هامدة على خلفية إصابتها بجرح قطعي بالرقبة، والثانية مصابة بجرح قطعي بالرقبة، ولكنها على قيد الحياة، غارقين في دمائهم بمنزلهم بقرية "النخاس". انتقلت إلى
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قتل

تحرش و3 طعنات.. تفاصيل جريمة الدم والشرف في الوراق

«أحمد شعبان» شاب في مطلع العشرينات من عمره، نزل مع شقيقتيه «رضا» و«آية»، لشراء بعض المستلزمات للمنزل ابتهاجًا بقرب عيد الفطر المبارك، وفي أثناء تجولهم بمنطقة الوراق قبل أذان المغرب بساعة، قام شقيقان يعملان في ملاهٍ للأطفال بالمنطقة، بمعاكسة شقيقتيه، فعاتبهما على فعلتهما فقاما بسبه، لتنشب مشاجرة كبيرة بينهم، استخدم فيها الشقيقان الأسلحة البيضاء، لتنتهي بمقتل «أحمد» بعدة طعنات في جميع أنحاء جسده، ليلقى ربه صائما شهيدا وشاهدا على بلطجة تفشت في الكثير من المناطق الشعبية.
النقيب-عمر-ياسر (3)

«في الجنة يا شهيد» آخر ما كتبه معاون مباحث أبو حماد

«الله يرحمك يا أحمد، وجعت قلبنا كلنا، في الجنة يا شهيد»، كانت الكلمات السابقة هى آخر ما نشره النقيب عمر ياسر، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، ناعيا زميله، النقيب أحمد المسلمي، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، ليلحق به «ياسر» شهيدا في ليلة القدر، صباح اليوم السبت، عقب إطلاق النيران عليه خلال مطاردته لمجموعة من اللصوص والمسجلين الخطر، مجهولي الهوية، بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق بلبيس- أبوحماد، ليؤكد الشهيد أن الأنقياء يرحلون سريعا، وأن شهيدا يودع شهيدا في ظل الحرب التي تخوضها البلاد ضد عتاة الإجرام ومسجلي خطر.
طعنات-سكين-جريمة

«عايز أجرة زيادة».. عامل يمزق جسد سائق توك توك

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل خردة، قتل سائق توك توك بمدينة السلام، بسبب الخلاف على قيمة الأجرة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام ثان بلاغا من الأهالي بالعثور على شخص متوفى بطريق مصر- الإسماعيلية "الطريق البطيء" أمام سوق العبور، وبالفحص تبين أن المجنى عليه سائق توك توك، 22 عاما، مقيم بدائرة القسم، وبه عدة إصابات ظاهرية، كما عُثر بجوار الجثة على هاتفه المحمول، وتبين وجود تلفيات بمركبة التوك توك قيادته، عبارة عن "كسر بالزجاج الأمامى".
محكمة

إحالة قضية «فساد الأوقاف» إلى الجنايات

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ورئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، ومدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر، إلى محكمة الجنايات، على خلفية التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة، وذلك في القضية المعروفة باسم « فساد الأوقاف»، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم.
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جثة

بـ«أستك».. نجار يقتل زوجته وينتحر في الشرقية

أنهى نجار مُسلح، في العقد الثالث من العمر، حياته، اليوم الخميس؛ بعدما انتحر شنقًا داخل مقر احتجازه بقسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وذلك بعد ساعات من قيامه بقتل زوجته إثر خلافات بينهما بقرية «الحكماء» التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فضلًا عن محاولته الانتحار فور اكتشاف جريمته، وذلك بأن أصاب نفسه بجرح ذبحي في الرقبة، نُقل على إثره إلى المستشفى، لكنه فور إسعافه ونقله إلى الحجز وأعاد وكرر المحاولة وقتل نفسه، فيما أفاد شهود عيان بأن الزوج خنق زوجته بسبب خلافات بينهما.
جثة

قاتلة والدتها: ذبحتها بأوامر الأسياد و«بشوفها شيطان»

تباشر نيابة الزيتون، اليوم الثلاثاء، التحقيقات فى واقعة إقدام موظفة سابقة على قتل والدتها وذبح قطتها، وتقطيعها عدد من صفحات المصحف.. وخلال التحقيقات ظلت المتهمة تردد بعض العبارات غير المفهومة وتؤكد أنها تنفذ تعليمات الأسياد من بينها "أنا مش هسيبها تمشى، إنت كده ارتحت لما خلصت كل حاجة" بالإضافة إلى "أنا قتلت أمي عشان أرضيه بشوفها وحش، شيطان قدامي". وقدم رجال المباحث للنيابة تحريات تثبت أن المتهمة مريضة نفسيا، كما ذكرت التحقيقات أنها منذ ارتكابها الجريمة تردد آيات قرآنية دون توقف وعقب عودتها إلى حالتها الطبيعية تردد "هى ماما فين، والقطة فين؟".
طعنات-سكين-جريمة

«قتل وذبح».. جرائم بشعة في العشر الأواخر من رمضان

لم يستطع ضعاف النفوس، أن تمر العشر الأواخر من رمضان على خير، فارتكبوا جرائم بشعة في حق أقرب الناس إليهم ولأسباب تافهة، فتجرأ فلاح وقتل والده بعدما تلاشت الرحمة من قلبه وفقد عقله بسبب الخلاف على نوع تقاوي الذرة لترتوي الأرض بدم والده العجوز، بينما مدرس فقد صبره وحكمته وضرب بصلة الرحم عرض الحائط وذبح نجل شقيقته في الشارع أمام المارة بحجة أن الزرع "ينقط" عليه من أعلى بلكونة، وثالث طعن زميله بائع الملابس بحجة أنه يستقطب من محله الزبائن المترددين عليه ونسي أن الله وحده هو من يوزع الأرزاق على خلقه، ومبلغ دفع شابا لقتل صاحب عمره.
طفايات-حريق

انفجار «كابل» كهرباء بسبب الأحمال في جامعة الزقازيق

تسببت زيادة الأحمال في انفجار كابل كهرباء بمبنى كلية «العلوم» بجامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، فيما تبين أن الكابل يربط الكلية وكلية الطب البشري، حيث جرت السيطرة على الحريق وإخماده دون سقوط ضحايا أو مصابين. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بكابل كهرباء بمبنى كلية العلوم، جامعة الزقازيق، واصل بين كليتي العلوم والطب البشري.
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