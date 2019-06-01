«زلزال» الحلقة 26.. زواج محمد رمضان وحلا شيحة

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

محمد رمضان وحلا شيحة - مسلسل زلزال

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «زلزال»، ذهاب «ربيع» يجسده حسام داغر إلى «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، وأخبره أن «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، تبدل حاله وأصبح تاجر فاكهة بالسوق ويتعاون مع تجار من مدينة العياط، وكلفه الأخير بأن يخبره بالتفاصيل أولا بأول، ودخلت عليهما «أمل» تجسدها هنادي مهنا، وسألته عما يدور بينهما، وأخبرها أنه يتجسس على والدها، لتستنكر هي فعلته. فيما أخذ التجار فى السوق يترصدون لـ«محمد حربي» الذى سحب البساط منهم، وأصبح كبير السوق.

وحضرت «صافية» تجسدها حلا شيحة وأمها لفرحها على «محمد حربي»، الذي حصل على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة، فيما شعرت «أمل» بآلام الولادة وذهب بها زوجها إلى المستشفى، وأخذت والدتها تبحث عن «خليل السواح» يجسده ماجد المصري، لكنها لم تجده فقد بات خارج البيت،