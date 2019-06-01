الحلقة 26.. بركة يفضح العصابة على الهواء مباشرة

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

مسلسل بركة

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "بركة"، بطولة النجم عمرو سعد، نجاة بركة من محاولة قتله من قبَل الإعلامى الفاسد "علاء عبود"، الذي استأجر شخصًا لقتل بركة، وبعد أن فشلت محاولة قتل بركة، وتأكد من أن المذيع علاء عبود هو من يسعى إلى قتله، استغل بركة تورط المذيع في قتله، وأجبره على أن يساعده في الكشف عن أحد أفراد العصابة الذين يتاجرون في أعضاء البشر، من خلال عرض فيديوهات تدين مدير المستشفى، وعقبها اقتحمت وزارة الداخلية المكان وألقت القبض على مديره.

وأخبر بركة الإعلامى بأنه لن ينجو بفعلته إلا إذا اصطحبه معه إلى مدينة الإنتاج الإعلامى، ليظهر كضيف حلقة معه على الهواء وينفذ كل ما يقوله حرفيا، أو يصطحبه إلى البرنامج ويتركه هناك ليبحث عن برنامج يظهر من خلاله على الهواء، حتى تصبح الفضائح الخاصة بالعصابة مادة للعرض بشكل يومى على مرأى ومسمع من الجميع.