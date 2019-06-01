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الحلقة 26.. بركة يفضح العصابة على الهواء مباشرة

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
مسلسل بركة
مسلسل بركة
شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "بركة"، بطولة النجم عمرو سعد، نجاة بركة من محاولة قتله من قبَل الإعلامى الفاسد "علاء عبود"، الذي استأجر شخصًا لقتل بركة، وبعد أن فشلت محاولة قتل بركة، وتأكد من أن المذيع علاء عبود هو من يسعى إلى قتله، استغل بركة تورط المذيع في قتله، وأجبره على أن يساعده في الكشف عن أحد أفراد العصابة الذين يتاجرون في أعضاء البشر، من خلال عرض فيديوهات تدين مدير المستشفى، وعقبها اقتحمت وزارة الداخلية المكان وألقت القبض على مديره.
وأخبر بركة الإعلامى بأنه لن ينجو بفعلته إلا إذا اصطحبه معه إلى مدينة الإنتاج الإعلامى، ليظهر كضيف حلقة معه على الهواء وينفذ كل ما يقوله حرفيا، أو يصطحبه إلى البرنامج ويتركه هناك ليبحث عن برنامج يظهر من خلاله على الهواء، حتى تصبح الفضائح الخاصة بالعصابة مادة للعرض بشكل يومى على مرأى ومسمع من الجميع.
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مسلسل- زلزال (5)

«زلزال» الحلقة 26.. زواج محمد رمضان وحلا شيحة

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «زلزال»، ذهاب «ربيع» يجسده حسام داغر إلى «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، وأخبره أن «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، تبدل حاله وأصبح تاجر فاكهة بالسوق ويتعاون مع تجار من مدينة العياط، وكلفه الأخير بأن يخبره بالتفاصيل أولا بأول، ودخلت عليهما «أمل» تجسدها هنادي مهنا، وسألته عما يدور بينهما، وأخبرها أنه يتجسس على والدها، لتستنكر هي فعلته. فيما أخذ التجار فى السوق يترصدون لـ«محمد حربي» الذى سحب البساط منهم، وأصبح كبير السوق.
قمر-هادي (2)

«قمر هادي» الحلقة الـ26.. كشف حقيقة يسرا اللوزي

بدأت الحلقة الـ26 من مسلسل «قمر هادي» بإنقاذ ابنة "رجاء" رشدي الشامي، الذي يعمل عند هادي أبو المكارم -هاني سلامة- بعد اختطافها على يد "فيليب" تامر فرج، إلا أن عملية الإنقاذ لم تذهب دون ضحايا، إذ أصيبت هنا عبد الجليل -مريم حسن- جارة "هادي" التي كانت تعاونه في عملية الإنقاذ، برصاصة في ساقها، لكنها كذبت عندما سألوها كيف أصيبت بالرصاصة، وقالت إن مسلحين أطلقوا الرصاص عليها من سيارة غريبة ولم تتعرف على ملامحهم، ولكن يبدو أنها لم تكن صادقة مع "هادي" تمامًا، وهو ما يجعلنا نتساءل، هل تمثل "هنا" أنها صديقة "هادي" بينما تتلاعب به لصالح "فيليب"؟
ابو-جبل

أبو جبل 26.. وجيه يتوب ورحاب ترفع قضية خلع

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «أبو جبل» المذاع عبر فضائية On E، العديد من الأحداث المهمة والمثيرة، حيث قرر وجيه الذي يجسده الفنان محمود البزاوي، التوبة وتصحيح كل الأخطاء التى فعلها فى حياته، فكان أول قرار له أن يذهب إلى النيابة العامة لتبرئة سعد الذي يجسده المطرب دياب، من تهمة النصب التي أوقعه فيها، إذ قام وجيه خلال الحلقات الماضية ببيع أرض ملك الدولة لسعد دون علمه، بعد أن طلب منه الشراكة فى مشروع، ولم يكتفِ بالنصب عليه فقط، بل قام بإبلاغ الشرطة عنه.
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مسلسل-بركة

بركة «23».. نقل فريدة للمستشفى لتناولها جرعة مخدر

شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل بركة، بطولة النجم عمرو سعد، الذي يجسد شخصية بركة، تصاعدا في الأحداث بين بركة والعصابة التي يتزعمها كساب باشا، الذي يجسده الفنان محمد لطفي، وتوالت الأحداث بهجوم العصابة بتعليمات من كساب باشا على بركة في مقر شركته بهدف قتله. وتتابعت الأحداث بذهاب فريدة والدة بركة، التي تجسدها الفنانة هالة صدقي، لتقديم بلاغ في مكتب النائب العام، والكشف عن العصابة التي تهدد نجلها بركة، إلا أن سيدة تدعى "نوفا" قامت بالتمثيل وتعلقت بوالدته وادعت مرضها، وأعطت والدة بركة حقنة مخدر بجرعة زائدة، وتم نقلها إلى المستشفى.
مسلسل-بركة

الحلقة 12.. كساب يقتل والد «بركة» في السجن

"اللي تعرف ديته اقتله"، بهذه الكلمات بدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل بركة، بطولة الفنان عمرو سعد، الذي يجسد شخصية بركة، وتوالت الأحداث بلقاء بركة برئيس العصابة "كساب" ويجسد شخصيته الفنان محمد لطفي، حيث أقنعهم "بركة" بقبوله عرضهم في محاولة منه للإيقاع بهم. وطلب كساب من بركة أسبوعا مهلة لتوفير المبلغ المالي الذي طلبه بركة والمقدر بمليار دولار لتسليمهم كارت الميموري، واشترط كساب على بركة عدم رفع الفيديوهات على أي منصة إعلامية، وطالب كساب بركة بالحفاظ على أهله، لأنه في حالة اضطر كساب للقتل، فلن يكون خياره هو قتل بركة فقط، بل سيقتل أحدا من أهله.
مسلسل-بركة

بركة(10)| عمرو سعد يطلب مليار دولار في «كارت ميموري»

"الغايب حجته معاه"، بهذه الكلمات بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل بركة، بطولة عمرو سعد، وشهدت الحلقة، ذهاب بركة -عمرو سعد- إلى أحد مشايخ الطرق الصوفية بمسجد السيدة زينب، ليحفظ لديه كارت الميموري، الذي يضم وقائع فساد تخص كساب باشا "محمد لطفي" ورجال عصابته، وبعدها تمكن عدد من أفراد عصابة كساب باشا من خطفه تحت تأثير المخدر. وأفاق بركة من تأثير المخدر داخل قصر كساب، الذي عرض عليه 12 مليون دولار، ليفاجئه بركة بطلب مليار دولار من أجل أن يعطيه كارت الميموري.
مسلسل-بركة

بركة (9)| كساب باشا يخطط لخطف عمرو سعد

"العين عليها حارس"، بهذه الكلمات بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بركة، حيث طلب كساب باشا "الفنان محمد لطفى"، من رجاله إحضار بركة "الفنان عمرو سعد"، بعدما رفض ياسر عشماوى القاتل المحترف قتله. وفي مشهد كوميدي، اجتمع بركة ووالدته فريدة "هالة صدقي" وشقيقته مع والده طاهر"رياض الخولي"، خلال زيارته في السجن، ليجلسوا معا في جو عائلي، وعلق عمرو سعد على الموقف بخفة دم قائلًا: "إحنا قاعدين في جنينة ناقص نقطع تذاكر"، وتوالت الأحداث بتتبع عصابة كساب باشا لحركات بركة تمهيدًا لخطفه.
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