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أزمة البيليت تنتظر القضاء الإداري.. والمصانع مغلقة

قررت اليوم الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الاداري تأجيل الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح وقف القرار رقم 346 الخاص بفرض رسوم البليت الى 8 يونيو الجاري.
تحرير:أسماء فتحى ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الحديد
الحديد
تواصل مصانع الدرفلة المتخصصة فى إنتاج حديد التسليح توقفها عن العمل، الذى بدأ مع إصدار وزارة التجارة والصناعة قرارا بفرض 15% رسوما وقائية على واردات خام البيليت، إذ تم نشر القرار فى الجريدة الرسمية دون الرجوع إلى غرفة الصناعات المعدنية والمصنعين فيه، وهو ما دفع نحو 22 مصنعا لرفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى، والتى تم تأجيل النظر فيها الأسبوع المقبل، واستمر أصحاب المصانع فى التوقف عن العمل للأسبوع السابع على التوالى منذ صدور القرار وحتى اليوم، لعدم القدرة على توفير خام البيليت.
الصناعات المعدنية: قرار فرض رسوم الإغراق غير مدروس قال جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن المصنعين لن يتركوا بابا إلا وسيقومون بطرقه لحل مشكلاتهم، مضيفا أن قرار فرض الرسوم على خام البيليت الذى يعد عصب صناعة الحديد غير مدروس ولم يتم الرجوع إلى الغرفة فيه. وأضاف الجارحي أنهم فوجئوا بالقرار منشورا
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بعد تراجع الدولار الجمركي.. هل تنخفض أسعار السيارات؟

أعلنت وزارة المالية عن سعر جديد لصرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية لشهر يونيو 2019 والتي تتضمن السيارات، حيث تم تحديد سعره عند 16,8648 جنيه، في أدنى قيمة وصل إليها الدولار الأمريكي منذ تحرير سعر صرف الدولار الجمركي في ديسمبر 2016. ويمثل سعر صرف الدولار الجمركي الذي يقدر بنحو 16.87 جنيه مصري أمام الدولار الأمريكي هبوطا بقيمة تزيد على جنيه كامل مقارنة بشهر يناير 2019، حيث كان يقدر بنحو 17.97 جنيه. فهل تنخفض أسعار السيارات؟ ومتى تنخفض؟ وكم نسبة التخفيضات المتوقعة؟
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الذهب يرتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 بـ609 جنيهات للجرام

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، لليوم الثانى على التوالى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية نحو 1306 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
فقر

خفض التضخم والفقر.. أهم أهداف خطة التنمية 2019-2020

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي المقبل 2019-2020، تحقيق مجموعة من الأهداف، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الإطار العام لمنظومة التخطيط يعتمد على إعداد خطة متوسطة المدى تنتهى بحلول عام 2020 ثم خطط خمسية متعاقبة. ووفقا لبيانات وزارة التخطيط تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لإتاحة الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب، إلى جانب مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات من أجل تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
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أسعار «الفسيخ والرنجة» قبل عيد الفطر

حالة من الاستقرار تسيطر على أسعار الفسيخ والرنجة فى الأسواق خلال الشهر الجاري، ومن المتوقع أن تستمر حتى حلول عيد الفطر المبارك وذلك نتيجة قلة الطلب وتراجعها بعض الشيء مقابل زيادة حجم المعروض فى الأسواق، التجار بدورهم أكدوا أن الوضع فى عيد الفطر سيشهد تراجعا نسبيا فى الأسعار تأثرا بتراجع الطلب على الشراء مقارنة بشم النسيم، كما ستطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية كميات كبيرة من الأسماك المملحة "الرنجة والفسيخ"، وكذلك الأسماك الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية و27 فرعا فى محافظتي القاهرة والجيزة.
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حديد (3)

«التجارة العالمية» تحقق في رسوم الحديد| ما موقف مصر؟

أعلنت منظمة التجارة العالمية بدء تحقيق في اجتماعها المقبل في نوفمبر حول قرارات مصر وأربع دول أخرى بفرض رسوم حماية على واردات الحديد والبليت، وفقا لبيان المنظمة. وتسلمت هيئة التنمية الصناعية خطابا من منظمة التجارة العالمية تستفسر عن القرارات الأخيرة، دون الخوض في تفاصيل أخرى. وفرضت وزارة التجارة والصناعة في أبريل الماضي رسوم حماية لمدة 180 يوما تتراوح من 3% إلى 15% على واردات المادة الخام «البليت»، و25% على واردات حديد التسليح القادمة من جميع أنحاء العالم.
حديد

ارتفاع أسعار مواد البناء.. كيف تأثر قطاع العقارات؟

شهدت أسعار الحديد اليوم ارتفاعا ملحوظا فى الأسواق بعد تحريك السعر من أصحاب المصانع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تأثرا بالقرار الأخير لوزير التجارة والصناعة عمرو نصار برسوم الحماية على واردات مصر من خام البيليت، وهو ما سيكون له تأثير سلبي في القطاع العقارى وفقا لما أكده الخبراء العقاريون من جهة، وفى حجم المبيعات فى سوق مواد البناء وحجم القوى الشرائية من جهة أخرى. وسجلت صادرات مصر من الحديد والصلب نحو 370 مليون دولار خلال عام 2018، وفقا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء.
حديد

البيليت يفجر أزمة| منتجي الحديد: يفتح الباب للاحتكار

أصدر وزير التجارة والصناعة عمرو نصار قرارا تم نشره فى جريدة الوقائع المصرية، بفرض رسوم حماية مؤقتة على واردات مصر من خام البيليت بنسبة 15% على البيلت و 25% على الحديد، وهو ما تسبب فى أزمة كبرى فى قطاع الصناعات المعدنية بين منتجى الحديد بين أصحاب المصانع المتكاملة وغير المتكاملة، واعتبره أصحاب مصانع الدرفلة كارثيا ويهدد مستقبل هذه الصناعة فى مصر، وأصدرت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية بيانا حول الخسائر عقب صدور القرار قدرت فيه بنحو 850 جنيها فى سعر الطن الواحد.
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