أزمة البيليت تنتظر القضاء الإداري.. والمصانع مغلقة

قررت اليوم الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الاداري تأجيل الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح وقف القرار رقم 346 الخاص بفرض رسوم البليت الى 8 يونيو الجاري.

تحرير:أسماء فتحى ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

تواصل مصانع الدرفلة المتخصصة فى إنتاج حديد التسليح توقفها عن العمل، الذى بدأ مع إصدار وزارة التجارة والصناعة قرارا بفرض 15% رسوما وقائية على واردات خام البيليت، إذ تم نشر القرار فى الجريدة الرسمية دون الرجوع إلى غرفة الصناعات المعدنية والمصنعين فيه، وهو ما دفع نحو 22 مصنعا لرفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى، والتى تم تأجيل النظر فيها الأسبوع المقبل، واستمر أصحاب المصانع فى التوقف عن العمل للأسبوع السابع على التوالى منذ صدور القرار وحتى اليوم، لعدم القدرة على توفير خام البيليت.

الصناعات المعدنية: قرار فرض رسوم الإغراق غير مدروس قال جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن المصنعين لن يتركوا بابا إلا وسيقومون بطرقه لحل مشكلاتهم، مضيفا أن قرار فرض الرسوم على خام البيليت الذى يعد عصب صناعة الحديد غير مدروس ولم يتم الرجوع إلى الغرفة فيه. وأضاف الجارحي أنهم فوجئوا بالقرار منشورا

الصناعات المعدنية: قرار فرض رسوم الإغراق غير مدروس

قال جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن المصنعين لن يتركوا بابا إلا وسيقومون بطرقه لحل مشكلاتهم، مضيفا أن قرار فرض الرسوم على خام البيليت الذى يعد عصب صناعة الحديد غير مدروس ولم يتم الرجوع إلى الغرفة فيه.

وأضاف الجارحي أنهم فوجئوا بالقرار منشورا فى جريدة الوقائع المصرية دون الرجوع إليهم أو فتح باب للحوار حول القرار قبل صدوره، والأمر ليس جديدا، فسبق أن تمت مناقشة الأمر وتوقف القرار، لافتا إلى أن ما يحدث يعد إضرارا بالصناعة المحلية.

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من جانبه قال طارق الجيوشى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن هناك نحو 22 مصنعا مضارا من هذا القرار، فضلا عن حجم العمالة بها، والعمل متوقف تماما منذ ما يقرب من شهرين، مضيفا أن العمل فى ظل القرار الجديد سيكبد أصحاب المصانع خسائر لا طاقة لهم بها.

بينما أكد أيمن العشري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أنهم لجؤوا لمنظمة التجارة العالمية التى أرسلت للاستعلام عن الأمر من وزارة الصناعة والتجارة، موضحا أن جميع الإجراءات التى قام بها المصنعون وعلى رأسها رفع دعوى قضائية، هى حق أصيل لهم يكفله الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية.

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الوضع العام من داخل المصانع

أكد محمد الدمنهوري، مشرف الأفران بأحد مصانع الدرفلة، أن مصانعهم معرضة لخطر الإغلاق النهائي بعد 7 أسابيع من تعطل خطوط الإنتاج، وسيتبع ذلك تشريدهم وأسرهم.

وقال محمود عبد العظيم، مدير الموارد البشرية بأحد المصانع، إن قرار وزير التجارة والصناعة أدى إلى توقف خطوط إنتاج مصانع الدرفلة، الأمر الذي يدفع أصحاب المصانع لتقليل المصروفات التي يتم ضخها فى الأجور لتجاوز تلك الأزمة، بما في ذلك الاستغناء عن عدد من العاملين، مشيرا إلى أن كل مصنع من مصانع الدرفلة يعمل به ما لا يقل عن 1500 عامل وفني وموظف.

وأكد المهندس عادل ياسين، مدير أحد مصانع حديد الدرفلة، أن حجم العمالة الملحقة بمصانع الدرفلة يسجل 10 آلاف عامل بخلاف العمالة غير المباشرة التي تقدر بنحو 15 ألفا أخرى، مشيرا إلى أن الخزانة العامة للدولة فقدت أكثر من 480 مليون جنيه عائد القيمة المضافة على إنتاج فعلي شهري يصل إلى نحو 200 ألف طن حديد تسليح، إلى جانب الخسائر التي لحقت بشركة الغاز نتيجة توقف استخدام المصانع للغاز، والذي يقدر بنحو 48 مليون جنيه، وخسائر الكهرباء التي تقدر بنحو 33 مليون جنيه.

وأكد ياسين أن مصانع الدرفلة وكذلك المصانع المتكاملة، تساهم بنسب متفاوتة فى توفير احتياجات السوق المحلية من حديد التسليح الذي يعد عنصرا رئيسيا فى تنفيذ المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، مشيرا إلى أن مصانع الدرفلة متضامنة مع المصانع المتكاملة فى المطلب العادل بفرض رسوم حمائية على واردات المنتج النهائي لحديد التسليح بنسبة 25% بغرض حماية الصناعة المحلية التي تستطيع توفير احتياجات السوق المصرية، وكذلك الاتجاه للتصدير، ولكن فى الوقت ذاته نجد أن قرار فرض رسوم على واردات المادة الخام (البيليت) بنسبة 15% غير مدروس بالمرة، والدليل على ذلك أنه منذ صدور القرار 346 لم تسجل أسعار حديد التسليح من إنتاج المصانع المتكاملة أي انخفاضات استجابةً للقرار، وهو ما يدعو حقيقةً للتعجب.

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