«قمر هادي» الحلقة الـ26.. كشف حقيقة يسرا اللوزي

تحرير:حليمة الشرباصي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

مسلسل قمر هادي

بدأت الحلقة الـ26 من مسلسل «قمر هادي» بإنقاذ ابنة "رجاء" رشدي الشامي، الذي يعمل عند هادي أبو المكارم -هاني سلامة- بعد اختطافها على يد "فيليب" تامر فرج، إلا أن عملية الإنقاذ لم تذهب دون ضحايا، إذ أصيبت هنا عبد الجليل -مريم حسن- جارة "هادي" التي كانت تعاونه في عملية الإنقاذ، برصاصة في ساقها، لكنها كذبت عندما سألوها كيف أصيبت بالرصاصة، وقالت إن مسلحين أطلقوا الرصاص عليها من سيارة غريبة ولم تتعرف على ملامحهم، ولكن يبدو أنها لم تكن صادقة مع "هادي" تمامًا، وهو ما يجعلنا نتساءل، هل تمثل "هنا" أنها صديقة "هادي" بينما تتلاعب به لصالح "فيليب"؟

وتطورت أحداث الحلقة بـ"فلاش باك" ليسرا اللوزي "ميرال" التي تدعي أنها "مريم" زوجته، وهي تكشف عن تفاصيل اللعبة التي دبروها لـ"هادي" وبدأت بعد استيقاظه من الغيبوبة التي دخل فيها على أثر حادث انقلاب سيارته، فعندها بدأت يسرا وفيليب التخطيط لتدمير "هادي" وتشكيكه في قواه العقلية بتبديل كل الشخصيات في حياته،