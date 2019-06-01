نعيش كرة قدم أخرى..ماذا قال الرياضيون عن فضيحة رادس؟

واقعة مثيرة ستظل محفورة في تاريخ الكرة الإفريقية بعدما اعتبر باكاري جاساما الذي أدار نهائي الأبطال فريق الوداد منسحبا وأعلن انتهاء المباراة بعد توقف دام لنحو ساعة ونصف

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

فضيحة رادس

علق عدد من نجوم كرة القدم المصرية، على الفضيحة التحكيمية التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين فريقي الترجي الرياضي التونسي ونظيره الوداد البيضاوي المغربي، والتي توج بها الفريق التونسي بها بعد اعتبار الفريق الودادي منسحبًا من المباراة في ظل اعتراضه على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم المباراة الذي ألغى هدفًا صحيحا للفريق المغربي بداعي التسلل، وعندما طالب اللاعبون الرجوع لتقنية الفيديو اتضح أن التقنية معطلة منذ بداية المباراة، وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولي الوداد المغربي استكمال اللقاء.

وقال أحمد حسام (ميدو)، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تيوتر»: «نهائي دوري أبطال إفريقيا يعكس العبث الذي تعيشه الكرة في إفريقيا.. الجميع يتطور من حولنا ونحن للأسف نزداد تخلفا!! طبيعي ألا يتأهل أي منتخب إفريقي للدور الثاني في آخر كأس