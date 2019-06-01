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الأغنية الدعائية لـ«الممر».. لا تعبر عن الحرب

تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
الممر
الممر
طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الممر» الأغنية الدعائية للعمل، والتى قام بغنائها المطرب محمد الشرنوبي، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان الموسيقار عمر خيرت، وشهد الفيديو صورا من كواليس فيلم «الممر»، مع عرض مشاهد من تسجيل الأغنية فى الأستوديو وتعليمات الموسيقار عمر خيرت للفرقة. وتقول كلمات الأغنية: "لسه جاي من وسط ليل العتمة ضي، يفرد جناح النور ويوهبلك حياة، تفتح عيونك على الأمل وتشوف مداه، وساعتها بس هتعرف إنك لسه حي". الأغنية اقتربت من الـ100 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة على الصفحة الرسمية للفيلم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
يؤخذ على صناع الأغنية أنها لم تكن حماسية بالشكل الذي يعبر عن الحالة التى يجسدها العمل، فقد جاء إيقاع الموسيقى هادئا، والشرنوبي أدى الكلمات بنفس الرتم، وهو عكس ما يروجون له، حيث إن الممر يعد عملا حربيا. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة،
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بلاك-تيما

طرح ألبوم «لون الكاكاو» لـ«بلاك تيما» في عيد الفطر

قرر المنتج ريتشارد الحاج، طرح ميني ألبوم جديد باسم "لون الكاكاو" لفريق "بلاك تيما"، أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده، في عيد الفطر، على قناة "موسيقى تي في" بموقع الفيديوهات القصيرة "يوتيوب"، إضافة إلى عدد كبير من متاجر الشراء ومنها "آيتونز، أنغامي، ديزر ، سبوتيفاي، موسيقى ستور". الميني ألبوم يضم 5 أغان متنوعة، ويعد نقله موسيقية كبيرة لبلاك تيما، تولى توزيعه هاني ربيع وتعاونوا فيه مع الشعراء منتصر حجازي وميدو زهير وألحان محمد عبده وأمير صلاح الدين، مهندس صوت ماهر صلاح، منتج فني إسلام بيبو.
كيتي-بيري

كيتي بيري تعود بأغنية جديدة بعد غياب عامين

في مفاجأة سارة لمحبي مغنية البوب الأمريكية كيتي بيري، أعلنت الأخيرة عن عودتها بأغنية "سينجل" جديدة بعد غياب عامين عن الساحة الغنائية لم تصدر فيهما أي ألبوم جديد، مكتفية ببعض الأغاني "الدويتو" القليلة مع مغنين مثل كالفين هاريس، وفاريل ويليامز. "بيري" التي عقدت خطبتها على الممثل الأمريكي أورلاندو بلوم في فبراير الماضي، كانت قد أعلنت أنها ستأخذ فترة راحة للتركيز فى حياتها الشخصية، إلا أنها أنهت غيابها الفني مؤخرا بأغنية Never Really Over التي حققت 4 ملايين مشاهدة في 7 ساعات فقط، بحسب موقع Heat World الأمريكي.
ايمن-بهجت-قمر (2)

أيمن بهجت قمر يكشف تفاصيل لقائه بـ«إعلام المصريين»

كشف الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر عن تفاصيل لقائه بالمنتج تامر مرسى، وإدارة الشؤون القانونية بمجموعة إعلام المصريين. وكتب قمر عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أنا النهاردة اتقابلت مع أ. تامر مرسى والسادة الشؤون القانونية لإعلام المصريين ولقيت منهم كل احترام وترحيب وزى ما أعلنوا في البيان فهمونى إنهم عاملين لجنه قانونية لحصر الأعمال وكل صاحب حق هياخد حقه وإنهم في الفتره اللي جايه حريصين على حماية المصنف الفني المصري ومبدعيه».
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احمد-صلاح-حسني

غداء على البحر يجمع أحمد صلاح حسني وياسمين صبري

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة جمعته مع الفنانة ياسمين صبري، وهما يتناولان الغداء أمام شاطئ البحر مباشرة، وقد علق على الصورة قائلا: "من كواليس مسلسل حكايتي، كنا بنحضر لمشهد اليوم". "حسني" يشارك "ياسمين" بطولة مسلسلها الرمضاني "حكايتي"، الذي حقق ردود أفعال جيدة للغاية، وأشاد به الكثير من المتابعين، الذين يحرصون على معرفة كل جديد بشأن قصة الحب التي تجمع بين "علي البارون" و"داليدا".
فيلم-الممر

صناع«الممر»:الفيلم مغامرة ومهمة أديناها على أكمل وجه

في أحد فنادق القاهرة، أقيم مؤتمر صحفي لفيلم "الممر" قبل طرحه في دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر، بحضور أبطاله، وفي مقدمتهم النجم أحمد عز، والنجوم: هند صبري، إياد نصار، أحمد رزق، شريف منير، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، محمد جمعة، والشاعر أمير طعيمة الذي كتب الحوار وأغاني الفيلم، والمخرج الكبير شريف عرفة، والمنتج هشام عبدالخالق مالك شركة الماسة للإنتاج الفني المنتجة للعمل، وتحدثوا خلال المؤتمر عن كواليس تصوير العمل وأصعب المشاهد التي واجهتهم، وتوقعاتهم لمنافسة العمل في دور العرض في موسم صعب يتواجد فيه الكثير من النجوم.
محمد-رمضان-فيلم-الكنز

محمد رمضان بـ5 شخصيات في الجزء الثاني من «الكنز»

يعود النجم محمد رمضان في الجزء الثاني من فيلم "الكنز" لتقديم شخصية "علي الزيبق" والتي قدّمها في الجزء الأول من العمل والذي طُرح في دور العرض سبتمبر 2017. وكما اعتاد في الكثير من أعماله، يؤدي محمد رمضان أيضًا خلال أحداث الفيلم شخصيتين إضافيتين، يتنكر داخلهما للهروب من مقدم الدرك "صلاح الكلبي" ويُجسده عباس أبو الحسن، والذي يبحث عنه، وبذلك يصل مجموع الشخصيات التي يؤديها محمد رمضان داخل الفيلم إلى 5 شخصيات، بعد ظهوره بـ 3 شخصيات خلال أحداث الجزء الأول من الفيلم.
فيلم-الممر

أحمد عز: «الممر» أضخم إنتاج مصري وأصعب أعمالي

ينتظر الفنان أحمد عز طرح فيلمه الجديد "الممر" للمخرج شريف عرفة، في موسم عيد الفطر المقبل، ويجسد من خلاله شخصية قائد في الجيش المصري يُدعى نور، وتدور أحداث الفيلم في فترة ما قبل النكسة، ويستعرض الحالة النفسية التي عاشها الشعب المصري آنذاك. وفي بيان صحفي، أكد عز أن فيلم "الممر"، تخطت ميزانيته سقف الإنتاج في مصر، مشدّدًا على أن الفيلم سيكون أضخم إنتاج مصري حتى الآن، مشيرًا إلى أن جرأة المنتج هشام عبدالخالق في التصدي لهذا الفيلم غير مسبوقة، وأنه اختار أن يقدم فيلما مصريا ميزانيته تتخطى 4 أفلام طويلة دون التفكير في العائد.
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