الأغنية الدعائية لـ«الممر».. لا تعبر عن الحرب

تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

الممر

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الممر» الأغنية الدعائية للعمل، والتى قام بغنائها المطرب محمد الشرنوبي، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان الموسيقار عمر خيرت، وشهد الفيديو صورا من كواليس فيلم «الممر»، مع عرض مشاهد من تسجيل الأغنية فى الأستوديو وتعليمات الموسيقار عمر خيرت للفرقة. وتقول كلمات الأغنية: "لسه جاي من وسط ليل العتمة ضي، يفرد جناح النور ويوهبلك حياة، تفتح عيونك على الأمل وتشوف مداه، وساعتها بس هتعرف إنك لسه حي". الأغنية اقتربت من الـ100 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة على الصفحة الرسمية للفيلم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يؤخذ على صناع الأغنية أنها لم تكن حماسية بالشكل الذي يعبر عن الحالة التى يجسدها العمل، فقد جاء إيقاع الموسيقى هادئا، والشرنوبي أدى الكلمات بنفس الرتم، وهو عكس ما يروجون له، حيث إن الممر يعد عملا حربيا. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة،