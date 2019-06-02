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مسجد بخيت.. هنا يرقد المفتي الرابع للديار المصرية

مسجد الشيخ بخيت من المساجد المعروفة بشارع سليم الأول بمنطقة حلمية الزيتون، ولكن الكثيرين لا يعرفون عنه سوى اسمه فقط، دون التطرق إلى من هو الشيخ بخيت
تحرير:هالة صقر ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
مسجد بخيت
مسجد بخيت
فى كل منطقة لا بد أن يكون هناك مسجد يستقطب الجميع للصلاة بداخله، قد يكون لشهرته بالمنطقة، وقد يكون بسبب اتساع مساحته، أو لأنه يحمل بداخله ضريحا لأحد أولياء الله الصالحين، وقد يكون لأنه عبارة عن تحفة معمارية من الداخل، وقد تجتمع كل هذه الصفات فى مسجد واحد، مثل مسجد الشيخ بخيت بحى حلمية الزيتون، الذى يتميز بالمئذنة الشاهقة والقبة المرتفعة، وكذلك يلتصق به مستشفى بخيت الذى يعالج المرضى بأسعار رمزية، وهو ما جعل المسجد مكانا مميزا لكل من يريد أن يشعر بالروحانيات سواء خلال شهر رمضان أو فى الشهور الأخرى، ولكن يبقى السؤال من هو الشيخ بخيت؟
تاريخ المسجد بنى مسجد بخيت فى بداية القرن التاسع عشر ميلادية، بناه الشيخ شمس الدين محمد بن بخيت بن حسين المطيعي، ودفن به عام 1938م، وأقيم له ضريح داخل المسجد، ولكنه مغلق بقرار من وزارة الأوقاف، حسب ما أكده أحد العاملين بالمسجد. (اقرأ أيضا: مسجد الرويعي.. استراحة التجار والمسافرين بالموسكي) من
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

مختار جمعة: الإسلام أوجب للحاكم العادل حق الطاعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غن هناك 3 نقاط تتعلق بـ"فهم المقاصد"، موضحا خلال كلمته في احتفال الوزارة بليلة القدر،: نقف مع آية واحدة من كتاب لله عز وجل، حيث يقول الحق سبحانه (إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا).. وإذا كان الجزء الأول جاء على سبيل الحقيقة بأن من قتل نفسا، أي نفس بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، والجزء الثاني من الآية يحتاج إلى وقفة وتأمل في قوله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، لأن الإحياء الحقيقي للنفس لا يكون إلا لله وحده فيُحمل الأمر هنا على المعنى المجازي، والمراد من عمل على إحيائها أو حافظ على بقائها حية".

الصحة تنهي الجدل بشأن «عجز الأنسولين»

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هل تنازلت مصر عن حصتها في حقل «ظهر»؟ الحكومة توضح

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البنك-المركزى

حقيقة إصدار عملات ورقية فئتي 500 و1000 جنيه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه. وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد- أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي، الذي نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه، وأن كل العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي تمامًا بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة، مُشددًا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
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