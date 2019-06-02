مسجد بخيت.. هنا يرقد المفتي الرابع للديار المصرية

مسجد الشيخ بخيت من المساجد المعروفة بشارع سليم الأول بمنطقة حلمية الزيتون، ولكن الكثيرين لا يعرفون عنه سوى اسمه فقط، دون التطرق إلى من هو الشيخ بخيت

تحرير:هالة صقر ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

مسجد بخيت

فى كل منطقة لا بد أن يكون هناك مسجد يستقطب الجميع للصلاة بداخله، قد يكون لشهرته بالمنطقة، وقد يكون بسبب اتساع مساحته، أو لأنه يحمل بداخله ضريحا لأحد أولياء الله الصالحين، وقد يكون لأنه عبارة عن تحفة معمارية من الداخل، وقد تجتمع كل هذه الصفات فى مسجد واحد، مثل مسجد الشيخ بخيت بحى حلمية الزيتون، الذى يتميز بالمئذنة الشاهقة والقبة المرتفعة، وكذلك يلتصق به مستشفى بخيت الذى يعالج المرضى بأسعار رمزية، وهو ما جعل المسجد مكانا مميزا لكل من يريد أن يشعر بالروحانيات سواء خلال شهر رمضان أو فى الشهور الأخرى، ولكن يبقى السؤال من هو الشيخ بخيت؟

تاريخ المسجد بنى مسجد بخيت فى بداية القرن التاسع عشر ميلادية، بناه الشيخ شمس الدين محمد بن بخيت بن حسين المطيعي، ودفن به عام 1938م، وأقيم له ضريح داخل المسجد، ولكنه مغلق بقرار من وزارة الأوقاف، حسب ما أكده أحد العاملين بالمسجد. (اقرأ أيضا: مسجد الرويعي.. استراحة التجار والمسافرين بالموسكي) من