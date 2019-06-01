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بدل الحدوتة 3.. جيمي سيطر على سكان المزرعة بالتليفون

تحرير:بيتر مجدي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
بدل الحدوتة 3
بدل الحدوتة 3
شهدت الحلقة 26 من مسلسل بدل الحدوتة 3 ظهور الفنانة سماح أنور، باعتبارها سيدة أعمال تراقب لولي (دنيا سمير غانم) التي تعيش مع الخدم في مزرعة البطاطس، وتعتمد على مهندس كمبيوتر (عمرو وهبة)، الذي لا ينفذ ما تطلبه منه، في مشاهد مضحكة بين الثنائي. بينما على الجهة الأخرى، اكتشف خدم لولي أن العالم لم ينته، ويريدون الخروج، وحاول جيمي (هشام ماجد) السيطرة عليهم، فمنح أشجان (شيماء سيف) هاتفا ذكيا وأنشأ لها حسابا على «فيسبوك» والدادة (لبنى محمود) لمشاهدة المسلسلات التركي المدبلجة، وكلينتون (هاتف ذكي) يتحدث فيه مع (سيري)، ليستطيع الخروج من المزرعة.
ويسعى جيمي للخروج من المرزعة ومساعدة لولي فى إيجاد والديها، حتى يحصل على حقيبة الأموال التي سرقها من الكموني (محمد ثروت)، والتي خبأها في المزرعة وستعطيها لولي له لو عاونها في العثور على والديها. وشهدت الحلقة مجموعة من المواقف المضحكة، منها التلميح لأبناء الممثلين الذين يمثلون حاليا، فاعتقدت لولي أن
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«حكايتي» 26| موت «البارون» و«داليدا» تبلغ عن شقيقها

انطلقت الحلقة الـ 26 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، إلى الخان ومعها زوجها «على» يجسده أحمد صلاح حسني، من أجل دفن والدها، وهناك التقت أهلها، الذين وقفوا مترصدين لها، وحمل «حسام» يجسده إسلام جمال و«على» النعش، فيما ذهبت «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر إلى «سوزي» تجسدها نهال عنبر، تطلب منها أن تعطيها مبلغا ماليا، كى تعود وتقف على قدميها مرة أخرى فى السوق، لكنها أخبرتها بأنها ليس معها سيولة. وفى المقابر، وقف «حسام» يسأل شقيقته «داليدا» عمن قتل والدهما؟ وردت عليه بأنه السبب فى موت والده، ليهدد بقتلها، لكن «على» تدخل وأخذها.
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«سوبر ميرو» الحلقة 26.. دلال عبد العزيز بطلة خارقة

بدأت الحلقة الـ26 من مسلسل «سوبر ميرو» بمواجهة أميرة -إيمي سمير غانم- والدها "طفطف" سمير غانم، واعترافها أنها سوبر ميرو الحقيقية، وأنها أخفت عنه هذه الحقيقة طوال هذه الفترة لأنها تخشى أن يبعدها عن البطولة، ويمنعها من الخروج من المنزل، ويعيد لها الخوف بعد أن تخلصت منه أخيرًا، وأصبحت شجاعة لا تهاب أحدًا، إلا أن والدها أخبرها أخيرًا حقيقة والدتها "سوبر توحة" -دلال عبد العزيز- وأنها كانت قوية يهابها الجميع، ولم تكن تتوانى عن مساعدة أي طالب للمساعدة، حتى لو قطة صغيرة استنجدت بها كانت تغيثها، وظل يحكي لها عن بطولات والدتها.
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آسر ياسين ينشر صورته في البطاقة.. وهنيدي يرد عليه

نشر آسر ياسين صورة بطاقته الشخصية على حسابه بـ«تويتر» وعلق عليها: «من هنا ورايح مفيش كلام عن الحلاوة أرجوكم.. الراجل مش بحلاوته ولا وسامته.. الراجل بصورة بطاقته». وأخذ الجمهور يعلق على الصورة بـ«كوميكس» من أفلام محمد هنيدي، الذى قبل التحدي ونشر صورة بطاقته، التي نالت إعجاب المتابعين. وكان «آسر» قد نشر قبل ساعات منشورا يطلب فيه من المتابعين ألفي لايك كي ينشر صورة البطاقة، قائلا: «جاهزين لصورة البطاقة عشان نحسم جدل الحلاوة ده»، ولكى يشجع المتابعين كتب: «أنا حاسس إن الناس خايفة تعمل لايك لتتصدم.. دوسوا ماتخافوش، ديه صورة بطاقة يعني عادي بدل فاقد».
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