بدل الحدوتة 3.. جيمي سيطر على سكان المزرعة بالتليفون

تحرير:بيتر مجدي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

بدل الحدوتة 3

شهدت الحلقة 26 من مسلسل بدل الحدوتة 3 ظهور الفنانة سماح أنور، باعتبارها سيدة أعمال تراقب لولي (دنيا سمير غانم) التي تعيش مع الخدم في مزرعة البطاطس، وتعتمد على مهندس كمبيوتر (عمرو وهبة)، الذي لا ينفذ ما تطلبه منه، في مشاهد مضحكة بين الثنائي. بينما على الجهة الأخرى، اكتشف خدم لولي أن العالم لم ينته، ويريدون الخروج، وحاول جيمي (هشام ماجد) السيطرة عليهم، فمنح أشجان (شيماء سيف) هاتفا ذكيا وأنشأ لها حسابا على «فيسبوك» والدادة (لبنى محمود) لمشاهدة المسلسلات التركي المدبلجة، وكلينتون (هاتف ذكي) يتحدث فيه مع (سيري)، ليستطيع الخروج من المزرعة.

ويسعى جيمي للخروج من المرزعة ومساعدة لولي فى إيجاد والديها، حتى يحصل على حقيبة الأموال التي سرقها من الكموني (محمد ثروت)، والتي خبأها في المزرعة وستعطيها لولي له لو عاونها في العثور على والديها. وشهدت الحلقة مجموعة من المواقف المضحكة، منها التلميح لأبناء الممثلين الذين يمثلون حاليا، فاعتقدت لولي أن