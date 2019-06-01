جريمة

مصرع رئيس وردية أمن في شركة على يد لصوص بشبرا

تحرير:هيثم بطاح ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقى رئيس وردية أمن مصرعه، وأصيب زميله، اليوم السبت، في أثناء محاولتهما منع لصوص من سرقة عهدتهما من معدات بالشركة التي يعملان بها دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، من أفراد الأمن بمركز تأجير معدات بناء بقيامهم بضبط 3 أشخاص في أثناء شروعهم في سرقة قطع حديدية من داخل مقر المركز الكائن بناحية ترعة الإسماعيلية دائرة القسم.
وانتقل المقدم محمد الشاذلي، رئيس المباحث، وتبين مصرع "محمد.ع.م"، 53 عامًا، رئيس وردية الأمن بالشركة مصابا بجرح قطعي بالبطن وتوفي فور وصوله للمركز الطبي الخاص بالشركة بمدينة نصر، و"إبراهيم.ع.م"، 31 عامًا، عامل أمن بالشركة. بسؤال المجني عليه، أقر بضبط "أحمد.ح.أ"، 19 عامًا، عاطل، وشقيقه "محمد.ح.أ"، 18
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قتل

تحرش و3 طعنات.. تفاصيل جريمة الدم والشرف في الوراق

«أحمد شعبان» شاب في مطلع العشرينات من عمره، نزل مع شقيقتيه «رضا» و«آية»، لشراء بعض المستلزمات للمنزل ابتهاجًا بقرب عيد الفطر المبارك، وفي أثناء تجولهم بمنطقة الوراق قبل أذان المغرب بساعة، قام شقيقان يعملان في ملاهٍ للأطفال بالمنطقة، بمعاكسة شقيقتيه، فعاتبهما على فعلتهما فقاما بسبه، لتنشب مشاجرة كبيرة بينهم، استخدم فيها الشقيقان الأسلحة البيضاء، لتنتهي بمقتل «أحمد» بعدة طعنات في جميع أنحاء جسده، ليلقى ربه صائما شهيدا وشاهدا على بلطجة تفشت في الكثير من المناطق الشعبية.
النقيب-عمر-ياسر (3)

«في الجنة يا شهيد» آخر ما كتبه معاون مباحث أبو حماد

«الله يرحمك يا أحمد، وجعت قلبنا كلنا، في الجنة يا شهيد»، كانت الكلمات السابقة هى آخر ما نشره النقيب عمر ياسر، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، ناعيا زميله، النقيب أحمد المسلمي، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، ليلحق به «ياسر» شهيدا في ليلة القدر، صباح اليوم السبت، عقب إطلاق النيران عليه خلال مطاردته لمجموعة من اللصوص والمسجلين الخطر، مجهولي الهوية، بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق بلبيس- أبوحماد، ليؤكد الشهيد أن الأنقياء يرحلون سريعا، وأن شهيدا يودع شهيدا في ظل الحرب التي تخوضها البلاد ضد عتاة الإجرام ومسجلي خطر.
طعنات-سكين-جريمة

«عايز أجرة زيادة».. عامل يمزق جسد سائق توك توك

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل خردة، قتل سائق توك توك بمدينة السلام، بسبب الخلاف على قيمة الأجرة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام ثان بلاغا من الأهالي بالعثور على شخص متوفى بطريق مصر- الإسماعيلية "الطريق البطيء" أمام سوق العبور، وبالفحص تبين أن المجنى عليه سائق توك توك، 22 عاما، مقيم بدائرة القسم، وبه عدة إصابات ظاهرية، كما عُثر بجوار الجثة على هاتفه المحمول، وتبين وجود تلفيات بمركبة التوك توك قيادته، عبارة عن "كسر بالزجاج الأمامى".
محكمة

إحالة قضية «فساد الأوقاف» إلى الجنايات

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ورئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، ومدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر، إلى محكمة الجنايات، على خلفية التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة، وذلك في القضية المعروفة باسم « فساد الأوقاف»، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم.
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قتل

«كنت فاكرها غنية».. تفاصيل مقتل عجوز بولاق

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة قتل عجوز في منطقة بولاق الدكرور، عن أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها تقيم بمفردها في شقة بالطابق الأرضي مكونة من غرفة وحمام، ويتردد عليها بعض الجيران للاطمئنان عليها لإقامتها بمفردها وكبر سنها حتى عثر عليها أحد سكان العقار ملقاة على الأرض غارقة في دمائها، وبمناقشة عدد من الجيران، وتفريغ كاميرات المراقبة وفحص آخر المترددين على العقار، مسرح الجريمة، تبين أنه أحد سكان المنطقة، وتم رصد دخوله المنزل في وقت مزامن لوقوع الجريمة.
القبض-على-متهم

ضبط 4 عاطلين قتلوا شابا لسرقة هاتفه في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم الخميس، القبض على أربعة عاطلين؛ على خلفية اتهامهم بقتل شاب في نهاية العقد الثاني من العمر، وذلك لسرقة هاتفه المحمول، حيث أردوه قتيلًا بطلق ناري، حيث تبين قيام المتهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا يستهدف تثبيت المارة وسرقة متعلقاتهم تحت التهديد، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، برئاسة المستشار محمد جاد، رئيس نيابة الحسينية، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
اعدام

إعدام 4 وسجن 3 قتلوا جارهم لسرقة «موتوسيكل» بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار علي موسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة ربيع، وعمرو حسن، وسكرتارية أحمد رمزي، اليوم الخميس، على قرار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا بحق ثلاثة فلاحين وطالب، فيما عاقبت ثلاثة آخرين، بينهم ميكانيكي، بالسجن المؤبد للميكانيكي، والسجن سبع سنوات للاثنين الآخرين؛ على خلفية اتهامهم جميعًا باعتراض طريق مزارع "جارهم" بغرض سرقة دراجته البخارية «موتوسيكل»، إلا أن الأخير حاول مقاومتهم فأطلقوا عليه النيران وأردوه قتيلًا.
القبض-على-متهم

ضبط سائق والبحث عن آخر لسرقتهما خطوط بترول ببنها

نجحت مباحث القليوبية، اليوم الأربعاء، في القبض على سائق، وجار تكثيف الجهود للقبض على أخر لقيامهما بالاستيلاء على مواد بترولية خام من أحد خطوط أنابيب البترول بإحدى قرى مركز بنها، وأحيل المتهم للنيابة والتي تولت التحقيق. وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد يحيى راضى رئيس المباحث، يفيد بأنه أثناء تفقد قوة أمنيه من مباحث مركز شرطة بنها الحالة الأمنية بطريق "بنها – شبلنجة"، شاهدت القوات سيارتين نقل بكل منهما تانك أثناء سيرهما بطريق فرعي للطريق المؤدي إلى عزبتي "الرمالي والفاروقية"، بدائرة مركز بنها.
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