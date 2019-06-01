مصرع رئيس وردية أمن في شركة على يد لصوص بشبرا

تحرير:هيثم بطاح ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

صورة أرشيفية

لقى رئيس وردية أمن مصرعه، وأصيب زميله، اليوم السبت، في أثناء محاولتهما منع لصوص من سرقة عهدتهما من معدات بالشركة التي يعملان بها دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، من أفراد الأمن بمركز تأجير معدات بناء بقيامهم بضبط 3 أشخاص في أثناء شروعهم في سرقة قطع حديدية من داخل مقر المركز الكائن بناحية ترعة الإسماعيلية دائرة القسم.

وانتقل المقدم محمد الشاذلي، رئيس المباحث، وتبين مصرع "محمد.ع.م"، 53 عامًا، رئيس وردية الأمن بالشركة مصابا بجرح قطعي بالبطن وتوفي فور وصوله للمركز الطبي الخاص بالشركة بمدينة نصر، و"إبراهيم.ع.م"، 31 عامًا، عامل أمن بالشركة. بسؤال المجني عليه، أقر بضبط "أحمد.ح.أ"، 19 عامًا، عاطل، وشقيقه "محمد.ح.أ"، 18