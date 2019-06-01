«ابن أصول» الحلقة 26: إصابة «فراس سعيد» بطلق ناري

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

ابن أصول

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل«ابن أصول» بطولة الفنان حمادة هلال والذى يعرض عبر قناة «DMC » في الساعة الثامنة مساءً، ذهاب «جمال» الفنان حمزة العليمي إلى«هشام» الفنان حمادة هلال فى محل الذهب الخاص به، فى محاولة منه للضغط عليه، ويؤكد له أن القضية التى رفعها عليهم لا تساوى شيئا،وأنه لن يستطيع استرداد ممتلكاته أبدا،بينما يؤكد جمال له أن ما حدث مجرد جولة وأنه سينتصر فى النهاية بالضربة القضاية، ويحاول الاعتداء عليه. كما شهدت الحلقة، استمرار محاولات «هشام »فى الانتقام، حيث علم أن «مايا» زوجة أخيه «سيف» الفنان محمد نجاتي فى السر عليها قضية آداب.

ويقرر بمساعدة «شريف» وأحد الهجامين من فتح شقتها ووضع كاميرات مراقبة وأجهزة تصنت لمعرفة تحركاتها ويتبين له أنها على علاقة بشخص آخر غير «سيف»، ويقوم باستغلال هذا الأمر فى الضغط عليها لمساعدته فى استرجاع أمواله. وتمر أحداث المسلسل ويذهب «هشام» إليها ويخبرها بأنه يعلم