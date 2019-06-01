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«ابن أصول» الحلقة 26: إصابة «فراس سعيد» بطلق ناري

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
ابن أصول
ابن أصول
شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل«ابن أصول» بطولة الفنان حمادة هلال والذى يعرض عبر قناة «DMC » في الساعة الثامنة مساءً، ذهاب «جمال» الفنان حمزة العليمي إلى«هشام» الفنان حمادة هلال فى محل الذهب الخاص به، فى محاولة منه للضغط عليه، ويؤكد له أن القضية التى رفعها عليهم لا تساوى شيئا،وأنه لن يستطيع استرداد ممتلكاته أبدا،بينما يؤكد جمال له أن ما حدث مجرد جولة وأنه سينتصر فى النهاية بالضربة القضاية، ويحاول الاعتداء عليه. كما شهدت الحلقة، استمرار محاولات «هشام »فى الانتقام، حيث علم أن «مايا» زوجة أخيه «سيف» الفنان محمد نجاتي فى السر عليها قضية آداب.
ويقرر بمساعدة «شريف» وأحد الهجامين من فتح شقتها ووضع كاميرات مراقبة وأجهزة تصنت لمعرفة تحركاتها ويتبين له أنها على علاقة بشخص آخر غير «سيف»، ويقوم باستغلال هذا الأمر فى الضغط عليها لمساعدته فى استرجاع أمواله. وتمر أحداث المسلسل ويذهب «هشام» إليها ويخبرها بأنه يعلم
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سيولة-مرورية -

تعرف على حالة المرور بالقاهرة الكبرى اليوم السبت

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة و الطلاب إلى المدارس والجامعات.. وتبين من خلال الحركة المرورية الصباحية انتظام حركة السير بالقاهرة الكبرى وضواحيها.
رمضان-نايتس

دعاء اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك

يعد يوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك من أكثر الأيام المباركة، فيكثر في ليلته الدعاء والاعتكاف داخل المساجد وفى المنازل من قبَل الصائمين فى مشارق الأرض ومغاربها، آملين في أن تكون ليلة السابع والعشرين ليلة القدر، وعن ابن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهُما، عن النبي، عليه السلام، قال: "تَحرُّوا ليلَةَ القَدْرِ في السَّبْعِ الأواخِرِ"، وقال أُبيّ بن كَعبٍ: "واللهِ إني لأعلمُها، وأكثرُ عِلمي، هي الليلةُ التي أَمرَنا رسولُ اللهِ، صلَّى الله عليه وسلَّمَ، بقِيامِها، هي ليلةُ سَبعٍ وعِشرينَ".
ارتفاع-درجات-الحرارة (4)

الأرصاد: طقس الغد لطيف ليلا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وكذا تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
عادل-الغضبان

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الإعدادية في بورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.55 %، وذلك بفناء مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات. وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام 11 ألفا و92 طالبا موزعين على 56 لجنة، وعدد الناجحين 8893 طالبا، بنسبة نجاح 80.55%. حضر اعتماد النتيجة الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التعليم ببورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الأسبق ورئيس مجلس الأمناء، وعلي الألفي نقيب المعلمين، ومحمود بدوي، مدير التعليم الإعدادى، وأحمد تاج الدين، مدير التعليم بإدارة بورفؤاد التعليمية.
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مسلسل-طلقة-حظ

نجاة مصطفى خاطر من الموت على يد أحمد ماهربـ«طلقة حظ»

بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر والذى يعرض عبر قنوات «cbc،dmc،ONE والحياة، بذهاب «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر رفقة «عباس» الفنان محمد أنور وأزواج شقيقاته إلى «الديسكو» من أجل مقابلة «سليم» المحامي والانتقام، إلا أنه فوجئ بأن «نرمين» الفنانة إيمي سالم تحاول قتله، ولكنه استطاع تدارك الأمر نتيجة معرفته بالأشخاص الذين طلبت منهم «نرمين» قتله، عندما كان فى السجن وعند خروجه من «الديسكو» تم إطلاق النار عليه من قبل رجال رجل الأعمال «منصور» الفنان أحمد ماهر ولكنه لاذ بالفرار منهم.
بوستر-مسلسل-ابن اصول (2)

الحلقة14 «ابن أصول»: زواج آيتن عامر من حمادة هلال

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل«ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال والذى يعرض عبر قناة «DMC »في الساعة الثامنة مساءً، تتبع «هشام» الفنان حمادة هلال لوالدته «صولا» الفنانة سوزان نجم الدين، فى محاوله منه لكشف علاقتها العاطفية «برشدي» الفنان فراس سعيد، بعد ذهابها لمقابلته فى أحد المطاعم. كما شهدت الحلقة إخبار «نعمة» الفنانة آيتن عامر «هشام» برغبة والدته فى أن تزوجها له لمدة 6 أشهر مقابل الحصول على مليون جنيه، و يطالبها بأن تقبل العرض على الفور، لأنها فرصة لن تتكرر وحتى يتثنى لهما إعلان زواجهما للجميع.
مسلسل-طلقة-حظ

الحلقة14 «طلقة حظ»: إيمي سالم تضرب محمد أنور بالنار

بدأت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر والذى يعرض عبر قنوات «cbc،dmc،ONE والحياة»، بهروب «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر و«عباس» الفنان محمد أنور من «البنسيون» ويصطدمان عند خروجهما بـ«نرمين» الفنانة إيمي سالم أمامهما، وتأتي مجموعة من المسلحين وتخطفهم، ويتبين من أحداث المسلسل أن هذه العصابة تتبع «مي» الفتاة التى تدعى أنها زوجة «شريف» والمتهم فى قتله عبد الصبور فى محاولة منها لمعرفة أسباب قتلهم زوجها وإجبار نرمين على الاعتراف بقتل «شريف».
بوستر-مسلسل-ابن اصول (2)

الحلقة 7«ابن أصول»: نعمة تُهدد حمادة هلال بالانتحار

بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال والذى يعرض عبر قناة «DMC » في الساعة الثامنة مساءً، بمعرفة «هشام» الفنان حمادة هلال بأن «شامل» خال والدته والمقيم معهم بالمنزل له علاقة بالتهيؤات التى تعرض لها فى الحلقات الماضية، حيث كان يقوم بتأجير أحد الأشخاص للظهور أمامه فى المنزل ثم يختبئ دون أن يراه أحد غيره، ليقوم «هشام» برد الأمر له بنفس الطريقة بتأجير إحدى السيدات لتخبر «شامل»بأنها تحبه قبل أن يتصل به ويخبره بأنها قد ماتت ثم تعود للظهور أمامه بصورة «عفريته» فى المنزل ويصاب هو الآخر بالتهيؤات.
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