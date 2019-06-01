«ابن أصول» الحلقة 26: إصابة «فراس سعيد» بطلق ناري
تحرير:التحرير
٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
ابن أصول
شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل«ابن أصول» بطولة الفنان حمادة هلال والذى يعرض عبر قناة «DMC » في الساعة الثامنة مساءً، ذهاب «جمال» الفنان حمزة العليمي إلى«هشام» الفنان حمادة هلال فى محل الذهب الخاص به، فى محاولة منه للضغط عليه، ويؤكد له أن القضية التى رفعها عليهم لا تساوى شيئا،وأنه لن يستطيع استرداد ممتلكاته أبدا،بينما يؤكد جمال له أن ما حدث مجرد جولة وأنه سينتصر فى النهاية بالضربة القضاية، ويحاول الاعتداء عليه.
كما شهدت الحلقة، استمرار محاولات «هشام »فى الانتقام، حيث علم أن «مايا» زوجة أخيه «سيف» الفنان محمد نجاتي فى السر عليها قضية آداب.
ويقرر بمساعدة «شريف» وأحد الهجامين من فتح شقتها ووضع
كاميرات مراقبة وأجهزة تصنت لمعرفة
تحركاتها ويتبين له أنها على علاقة بشخص آخر غير «سيف»، ويقوم
باستغلال هذا الأمر فى الضغط
عليها لمساعدته فى استرجاع أمواله.
وتمر
أحداث المسلسل ويذهب «هشام» إليها
ويخبرها بأنه يعلم
ويقرر بمساعدة «شريف» وأحد الهجامين من فتح شقتها ووضع
كاميرات مراقبة وأجهزة تصنت لمعرفة
تحركاتها ويتبين له أنها على علاقة بشخص آخر غير «سيف»، ويقوم
باستغلال هذا الأمر فى الضغط
عليها لمساعدته فى استرجاع أمواله.
وتمر
أحداث المسلسل ويذهب «هشام» إليها
ويخبرها بأنه يعلم حقيقتها ويعرض عليها
الحصول على مليون جنيه مقابل مساعدته، وخلال
تواجده فى شقتها يعلم بأن أخيه جمال يخطط
من أجل قتله، بالاتفاق مع«خميس» الفنان أحمد كرارة على ذلك مقابل
الحصول على 100 ألف
جنيه.
وتنتهى
الحلقة، بمعرفة هشام مكان «خميس» عن طريق «نعمة» الفنانة آيتن عامر فيذهب إليه بصحبة
زوج والدته «رشدي» الفنان فراس سعيد، ويجد خميس وصديقه «جمعة» فى نفس العنوان ولكن خميس فر هاربًا
بمجرد رؤية «هشام» ويحاول «جمعة»
قتل هشام إلا أن الرصاصة تصيب رشدي.