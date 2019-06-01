رياضة

ميدو عن فضيحة رادس: «الماتش هيتلعب تاني»

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
ميدو
ميدو
علق أحمد حسام (ميدو)، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، على الفضيحة التحكيمية التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين الترجي التونسي والوداد المغربي، والتي توج بها الفريق التونسي بعد اعتبار الفريق الودادي منسحبًا من المباراة في ظل اعتراضه على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم المباراة الذي ألغى هدفًا صحيحا للفريق المغربي بداعي التسلل، وعندما طالب اللاعبون الرجوع لتقنية الفيديو اتضح أن التقنية معطلة منذ بداية المباراة، وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولي الوداد المغربي استكمال اللقاء.
وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تيوتر»، اليوم السبت: «الماتش هيتلعب تاني!!»، وفي تويتة أخرى، قال:«في كأس الأمم الإفريقية للشباب لعبنا أمام الكاميرون والتعادل كان يكفي كلا الفريقين للتأهل لكأس العالم وبعد نصف ساعة كان التعادل قائما فاقتحمت الجماهير
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يورجن كلوب‎

الذكريات السيئة تطارد كلوب من حكم نهائي الأبطال

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مهمة إدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا اليوم بين ليفربول وتوتنهام، للحكم السلوفيني دامير سكومينا، وهو الحكم الذي يملك خبرة كبيرة، حيث وجد كحكم رابع في العديد من مباريات يورو 2008 وأدار مباريات في الأولمبياد بنفس العام، كما أشرف على تحكيم 3 مباريات في يورو 2012 وكان حكمًا للسوبر الأوروبي بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد عام 2012، وأدار العديد من المباريات في دوري أبطال أوروبا، كما أشرف على مباراتين في يورو 2016.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (5)

معين الشعباني: جماهيرنا صنعت الحدث مجددا في رادس

أكد معين الشعباني، المدير الفني للترجي الرياضي التونسي، أن التتويج الإفريقي لم يكن سهلا، حيث تطلب من فريقه تضحيات كبيرة، بخوضه نهائيين إفريقيين في ظرف 6 أشهر، وقال الشعباني: "الحمد لله أننا حققنا إنجازا تاريخيا بفوزنا بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين في غضون 6 أشهر، كما لا بد من الإشارة إلى أن اللقب الجديد، أحرزناه دون أن نتكبد أي هزيمة على امتداد مراحل المسابقة، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير، ويؤكد جدارتنا بالمحافظة على تاجنا الإفريقي، مما يجعل للقب الثاني على التوالي مذاقا خاصا، وكنا أفضل من الوداد ذهابا وإيابا وكنا جديرين بالتتويج".
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اجتماع طارئ في المغرب بعد فضيحة رادس

دعا فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، لاجتماع طارئ اليوم السبت بمقر الاتحاد لتدارس أحداث إياب نهائي دوري الأبطال، واتخاذ القرارات التي تليق بما حدث خلال المباراة النهائية من وقائع، وتضمن بيان اتحاد الكرة المغربي الذي أصدره اليوم، التأكيد أن هذا الاجتماع سيكون هاما وقويا وسيتم على ضوئه كشف موقف مشترك بين اتحاد الكرة وإدارة الوداد بما يحفظ لمصالح الكرة المغربية حقوقها، علمًا بأن اتحاد الكرة المغربي أرسل في السابق خطابي احتجاج تضمنا شكاوى من حكمي الكونفدرالية الإثيوبي باملاك تيسيما ودوري الأبطال ذهابا جهاد جريشة.
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الترجى-التونسى (2)

نعيش كرة قدم أخرى..ماذا قال الرياضيون عن فضيحة رادس؟

علق عدد من نجوم كرة القدم المصرية، على الفضيحة التحكيمية التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين فريقي الترجي الرياضي التونسي ونظيره الوداد البيضاوي المغربي، والتي توج بها الفريق التونسي بها بعد اعتبار الفريق الودادي منسحبًا من المباراة في ظل اعتراضه على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم المباراة الذي ألغى هدفًا صحيحا للفريق المغربي بداعي التسلل، وعندما طالب اللاعبون الرجوع لتقنية الفيديو اتضح أن التقنية معطلة منذ بداية المباراة، وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولي الوداد المغربي استكمال اللقاء.
فرحة -تتويج-الترجي‎ (10)

صافرة بكاري جاساما تهدي لقب إفريقيا للترجي التونسي

أعلن الجامبي بكاري جاساما حكم مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي، عن تتويج الفريق التونسي بالبطولة الإفريقية، واعتبار الفريق المغربي منسحبًا من المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل الفضيحة الكبرى التي شهدتها المباراة والعطل الفني الذي ضرب تقنية الفيديو وعدم احتساب هدف صحيح لفريق الوداد المغربي الذي أشعل الأزمة خلال المباراة. ومن 60 دقيقة فقط شهدتها تلك المباراة، نجح فريق الترجي في التتويج بالبطولة الإفريقية، بعد توقف المباراة لساعة ونصف، واعتبر بكاري جاساما، حكم المباراة فريق الوداد المغربي منسحبًا من المباراة.
تقنية-الفار

عطل فني بالـ«VAR» يهدد نهائي إفريقيا بالإلغاء

أعلن مراسل قناة «beIN SPORTS»، المتواجد في مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، أن هناك عطلا فنيا في تقنية الفيديو، في المباراة المقامة على ستاد الأوليمبي برادس، في إياب المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا. وأكد الأخضر بالريش، مقدم الاستوديو التحليلي بقناة «beIN SPORTS» أن المراسل المتواجد في المباراة أكد أن الـ«VAR» لا يعمل منذ بداية المباراة بسبب أن هناك جزءا لم يصل لملعب المباراة من الأساس، وأن التقنية غير متاحة في المباراة من الأساس، وأكد البعض أن التقنية مُعطلة عن عمد من قبل مسؤولي الترجي التونسي.
جهاد-جريشة

الظلم وحش.. تعليقات النجوم على عقوبة جهاد جريشة

دعم العديد من نجوم الرياضة، الحكم المونديالي جهاد جريشة، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إيقاف جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.
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