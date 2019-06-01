صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لنهائي دوري الأبطال
٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
محمد صلاح
تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب واندا متروبوليتانو في العاصة الإسبانية مدريد، والذي سيكون مسرحًا لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، والذي يجمع بين فريقي ليفربول وتوتنهام، ويتطلع ليفربول إلى التتويج بلقبه الأوروبي السادس وتعويض خيبة أمل خسارته لنهائي نسخة الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، بينما يبحث السبيرز عن الفوز بلقبه الأوروبي خاصة أنه يخوض المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وتواجه الفريقان مرتين في الدوري هذا الموسم، وحسم الريدز المواجهتين لصالحه بنفس النتيجة 2-1.
وفيما يلي التشكيل المتوقع للفريقين:
توتنهام: لوريس- تريبير- ألديرفيرلد- فيرتونخين- روز- وينكس- سيسوكو- إيريكسين- ألي- سون- كين.
ولا يغيب عن صفوف توتنهام أي لاعب عن مباراة اليوم، في الوقت الذي تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الإنجليزي هاري كين.
ليفربول: أليسون- ألكسندر أرنولد- ماتيب- فان دايك- روبرتسون-
وفيما يلي التشكيل المتوقع للفريقين:
توتنهام: لوريس- تريبير- ألديرفيرلد- فيرتونخين- روز- وينكس- سيسوكو- إيريكسين- ألي- سون- كين.
ولا يغيب عن صفوف توتنهام أي لاعب عن مباراة اليوم، في الوقت الذي تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الإنجليزي هاري كين.
ليفربول: أليسون- ألكسندر أرنولد- ماتيب- فان دايك- روبرتسون- فابينيو- هندرسون- فينالدوم- صلاح- ماني- فيرمينو.
ويغيب عن ليفربول في مباراة اليوم اللاعب الغيني نابي كيتا بسبب الإصابة، في الوقت الذي لا تحوم فيه الشكوك حول مشاركة أي لاعب خاصة بعد تأكد تعافي المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح من الإصابة التي حرمتهما من خوض إياب نصف النهائي أمام برشلونة.