تهديد وعلاقة آثمة..مفاجأة في «مذبحة النخاس» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

صورة أرشيفية

قبل مرور ساعات على واقعة ذبح طفلة وإصابة شقيقتها داخل منزل أسرتهما بقرية النخاس، كشفَّ رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف، لغز الجريمة، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقتهما الكبرى، والتي تبلغ من العمر 17 عامًا، حيث أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، وعقب مطالبة المجني عليهما لشقيقتهما بقطع علاقتها بالشاب وتهديدها بفضحها، تم ضبط المتهمة وباشرت النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، التحقيق تحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب.

البداية كانت بورود بلاغ من أهالي قرية «النخاس» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، يفيد بالعثور على شقيقتين، إحداهما تُدعى «إيمان.ح.ال» طالبة بالصف الأول الإعدادي، 13 عامًا، جثة هامدة مذبوحة برقبتها، وشقيقتها «سامية» 11 عامًا، مصابة بجرح قطعي في الرقبة وإصابتها بالغة،