تداول امتحان إنجليزي أولى ثانوي على «فيسبوك» (صور)

تحرير:أمينة محمود ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

طلاب أولى ثانوي - أرشيفية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "إنجليزي" الإلكترونى، لطلاب الصف الأول الثانوى العام، بعد بدء لجنة الامتحانات بلحظات قليلة. وطالب طلاب الصف الأول الثانوي العام مَن سرَّبوا الامتحان، بالحصول على إجابات الأسئلة سريعا، إذ كتب بعضهم: "عايزين الحل بسرعة يا جماعة"، كما وضع بعضهم إجابات بعض الأسئلة وجزئيات أسفل الامتحان. من جانبها، قالت مصادر مسؤولة إنه تم رصد الواقعة سريعا، وسيتم التعامل معها.