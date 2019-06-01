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تداول امتحان إنجليزي أولى ثانوي على «فيسبوك» (صور)

تحرير:أمينة محمود ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
طلاب أولى ثانوي - أرشيفية
طلاب أولى ثانوي - أرشيفية
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "إنجليزي" الإلكترونى، لطلاب الصف الأول الثانوى العام، بعد بدء لجنة الامتحانات بلحظات قليلة. وطالب طلاب الصف الأول الثانوي العام مَن سرَّبوا الامتحان، بالحصول على إجابات الأسئلة سريعا، إذ كتب بعضهم: "عايزين الحل بسرعة يا جماعة"، كما وضع بعضهم إجابات بعض الأسئلة وجزئيات أسفل الامتحان. من جانبها، قالت مصادر مسؤولة إنه تم رصد الواقعة سريعا، وسيتم التعامل معها.

ومن المقرر أن ينهي 585.980 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى العام امتحانات اليوم السبت على فترتين، الفترة الصباحية بدأت الساعة التاسعة صباحا، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة المسائية التى تبدأ الساعة الواحدة ظهرا، لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

 

 

سيولة-مرورية -

تعرف على حالة المرور بالقاهرة الكبرى اليوم السبت

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة و الطلاب إلى المدارس والجامعات.. وتبين من خلال الحركة المرورية الصباحية انتظام حركة السير بالقاهرة الكبرى وضواحيها.
رمضان-نايتس

دعاء اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك

يعد يوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك من أكثر الأيام المباركة، فيكثر في ليلته الدعاء والاعتكاف داخل المساجد وفى المنازل من قبَل الصائمين فى مشارق الأرض ومغاربها، آملين في أن تكون ليلة السابع والعشرين ليلة القدر، وعن ابن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهُما، عن النبي، عليه السلام، قال: "تَحرُّوا ليلَةَ القَدْرِ في السَّبْعِ الأواخِرِ"، وقال أُبيّ بن كَعبٍ: "واللهِ إني لأعلمُها، وأكثرُ عِلمي، هي الليلةُ التي أَمرَنا رسولُ اللهِ، صلَّى الله عليه وسلَّمَ، بقِيامِها، هي ليلةُ سَبعٍ وعِشرينَ".
ارتفاع-درجات-الحرارة (4)

الأرصاد: طقس الغد لطيف ليلا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وكذا تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
عادل-الغضبان

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الإعدادية في بورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.55 %، وذلك بفناء مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات. وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام 11 ألفا و92 طالبا موزعين على 56 لجنة، وعدد الناجحين 8893 طالبا، بنسبة نجاح 80.55%. حضر اعتماد النتيجة الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التعليم ببورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الأسبق ورئيس مجلس الأمناء، وعلي الألفي نقيب المعلمين، ومحمود بدوي، مدير التعليم الإعدادى، وأحمد تاج الدين، مدير التعليم بإدارة بورفؤاد التعليمية.
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امتحان الفيزياء يقسم طلاب أولى ثانوي: أين العدل؟

أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان نهاية العام في مادة االفيزياء، اليوم الثلاثاء، وتباينت آراء الطلاب حول صعوبة امتحان الفيزياء، إذ أكدوا أنه تضمن 17 جزئية منها 10 جزئيات عبارة عن اختيار من متعدد و7 أسئلة مقالية، مشيرين إلى أن نماذج الامتحانات غير موحدة داخل اللجنة الواحدة، حيث جاءت أسئلة بعض نماذج الامتحانات صعبة والبعض الآخر سهلة في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأبدوا استيائهم من عدم توحيد نماذج أسئلة الامتحان، بحجة أنه يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب.
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طلاب أولى ثانوي: السيستم شغال.. والفلسفة سهلة

واصل طلاب الصف الأول الثانوي العام، الامتحانات الإلكترونية لنهاية العام، اليوم الاثنين، بأداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق على أجهزة التابلت دون حدوث مشكلة في منصة الامتحانات. وأكد الطلاب، عقب خروجهم من اللجان الامتحانية، أن الامتحان تضمن 15 سؤالا ما بين مقالية واختيار من متعدد، مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب العادي، وتقيس الفهم كما جاءت مباشرة وواضحة دون غموض. ولفت الطلاب إلى أنهم استعانوا بالكتاب المفتوح في الإجابة عن بعض جزئيات الأسئلة.
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في امتحان الرياضيات.. قلم «التابلت» لا يعمل بالبحيرة

شهد اليوم الخامس من امتحانات الصف الأول الثانوي "امتحان مادة الرياضيات" بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، مشكلة جديدة، تمثلت في أن القلم الإلكتروني الخاص بالتابلت المدرسي لا يعمل، إذ يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات خلال الفترة الصباحية بإجمالي 24 ألفا و413 طالبا وطالبة، في 100 مدرسة. وكذا يجري الاستعداد في جميع المدارس لامتحان الفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة خلال الفترة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.
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التعليم تواجه شاومينج في تسريب امتحان الرياضيات لأولى ثانوي

قال المسؤولون عن منصة الامتحانات، إن 380 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى العام، أداوا امتحان مادة الرياضيات إلكترونيا على التابلت فى الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، وهي الفترة الصباحية المخصصة للمدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، وعلى أن يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية، الامتحان في الفترة المسائية المقررة في الواحدة ظهرا، ونفى المسؤلون ما يتردد عن تسريب امتحان الرياضيات على صفحات ومواقع الغش الإلكتروني مثل شاومينج، خلال الساعات الماضية.
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