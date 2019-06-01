ليبرتي| سفينة أمريكية حاولت إسرائيل اتهام مصر بضربها

لا تزال وقائع استهداف إسرائيل سفينة الشحن الأمريكية "ليبرتي" تتكشف بشكل متواصل، حتى بعد مرور ما يزيد على 60 عامًا على وقائعها التي حدثت في 1967
مع دخول شهر يونيو، تخلد الولايات المتحدة ذكرى حادثة سفينة "ليبرتي"، التي اعتدت عليها إسرائيل في الثامن من هذا الشهر عام 1967، في واقعة لم تتضح معالمها بالكامل إلا قبل أيام قليلة، أي بعد ما يزيد على 60 عامًا عليها.
كانت إسرائيل والولايات المتحدة حليفتين منذ عقود، ومع ذلك، خلال حرب 1967، وهو الصراع الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة بالبقاء محايدة، شنت إسرائيل غارة مدمرة على سفينة بحرية أمريكية في المياه الدولية، ما أدى إلى مقتل 34 شخصًا وإصابة 171 آخرين.
وحسب رواية موقع "كلير هيستوري"، فإن السفينة أصيبت بأضرار بالغة، ووصف كلا البلدين حينها الهجوم بأنه حادث ليس أكثر، لكن الشكوك أحاطت بالحادث منذ ذلك الحين.
وبعد ساعات قليلة من شن إسرائيل ضرباتها الجوية في مصر والأردن وسوريا، تعهدت الولايات المتحدة بالبقاء على الحياد في النزاع، لكنها أبقت على وجودها العسكري
وحسب رواية موقع "كلير هيستوري"، فإن السفينة أصيبت بأضرار بالغة، ووصف كلا البلدين حينها الهجوم بأنه حادث ليس أكثر، لكن الشكوك أحاطت بالحادث منذ ذلك الحين.
وبعد ساعات قليلة من شن إسرائيل ضرباتها الجوية في مصر والأردن وسوريا، تعهدت الولايات المتحدة بالبقاء على الحياد في النزاع، لكنها أبقت على وجودها العسكري في المنطقة، حيث تم نشر سفينة "يو إس إس ليبرتي"، وهي قطعة بحرية تعود إلى الحرب العالمية الثانية تم تجديدها كسفينة مراقبة في شرق البحر المتوسط في الأيام التي سبقت الحرب.
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كانت مهمتها هي جمع إشارات استخبارية حول خصوم إسرائيل العرب ومستشاريهم السوفييت ومراقبة الوضع من المياه الدولية قبالة ساحل سيناء بمصر.
وحسب التفاصيل التي رواها "كلير هيسستوري" المعني بالوقائع التاريخية، استنادًا إلى روايات مختلفة من جانب قادة إسرائيل والولايات المتحدة في ذلك الوقت، اكتشف الاستطلاع الجوي الإسرائيلي سفينة مجهولة على بعد 70 ميلاً قبالة ساحل غزة، وذلك في ساعات الصباح من يوم 8 يونيو 1967، وبعد ثلاث ساعات، رصدت طائرة استطلاع ثانية سفينة مجهولة الهوية على بعد 20 ميلاً قبالة ساحل العريش القريب.
وفي أعقاب تلك المعلومات الاستخباراتية، أخطر سلاح الجو الإسرائيلي القيادة البحرية بأن هاتين المشاهدتين هما السفينة "يو إس إس ليبرتي" وضعت علامة تفيد بأنها محايدة.
بعد ذلك بوقت قصير، تلقى جيش الاحتلال كلمة تفيد بأن العريش كانت تحت قصف بحري، وتبين أن هذا التقرير كان خطأ، لكن هذا لم يتم اكتشافه إلا بعد إرسال ثلاثة زوارق طوربيد للتحقيق.
ورصدت القوارب سفينة في محيط العريش، واستنادا إلى سرعتها وملفها الشخصي، افترضت أنها كانت مدمرة مصرية لا تحمل علامات، إلا أنها في الواقع كانت سفينة الشحن الأمريكية "ليبرتي".
وظل اعتقاد إسرائيل أنها وحدة مصرية مموهة، ولذلك طلبت قوارب العدو تحديد موقع السفينة بالضبط من سلاح الجو الإسرائيلي.
وفي تمام الساعة 2 بعد الظهر، قامت أربع طائرات مقاتلة إسرائيلية بضرب "ليبرتي" بمدافع 30 ملم وفتحت عليها نيران الصواريخ، الأمر الذي أدى إلى قتل العديد من أفراد الطاقم، وإصابة معدات الاتصالات بأضرار جسيمة.
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وبعد انتهاء الهجوم، تسلمت الطائرات والزوارق إشارة من القيادة تفيد بأن السفينة "أمريكية على ما يبدو"، وفقًا لنصوص رفعت عنها السرية بعد سنوات من الحادث.
وعلى الرغم من تحذيرات القيادة الإسرائيلية، فإن زوارق الطوربيد استمرت في أداء مهمتها القتالية، ورصد الكابتن ويليام ماكجناجل العلم الإسرائيلي على متن القوارب وأمر رجاله بعدم إطلاق النار، إلا أن قوارب الطوربيد أطلقت نيران المدافع الرشاشة وعدة صواريخ صوب السفينة.
وعندما انتهى الهجوم الجوي والبحري، لقي 34 من أفراد طاقم السفينة مصرعهم وأصيب 171 آخرون، من بينهم مكجوناجل، فيما تعرضت السفينة لأضرار بالغة.
في البداية كان النهج الإسرائيلي واضحًا، حيث كان يهدف لإلصاق التهمة بمصر، إلا أنه مع زيادة الضغوط الأمريكية، اعتذرت الحكومة الإسرائيلية على الفور عن الهجوم ودفعت ملايين الدولارات لواشنطن تعويضًا عن الخسائر البشرية والمادية.