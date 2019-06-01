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«هوجان» الحلقة 26.. رياض الخولي ينجو من يد محمد إمام

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
محمد إمام - مسلسل هوجان
محمد إمام - مسلسل هوجان
شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «هوجان»، نجاح «هوجان» يجسده محمد إمام، فى التصدى للأشخاص الذين كانوا يريدون اغتياله، وذهب بعدها إلى شركته وأخذ سلاحا معه، وفى الوقت نفسه تحدث «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، مع «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، بأنه أصبح لا يقدر على العمل وذلك بعد فشله فى أن يبيع الآثار له، وقرر أن يلجأ إلى «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، لكي يساعده فى تصريفها، بعد أن استولى «هوجان» على السوق، واتصل «لطفى» بـ«كمال» الذى قال له: «انسى اسم هوجان ده خالص»، وهو يدخل مكتبه فى الفيلا ليجد «هوجان» جالسًا أمامه.
صدم «كمال» بعد رؤيته «هوجان» وأخذ يتوسل إليه أن يتركه، لكن «هوجان» أصر على قتله، والمفاجأة التى فجرها «كمال» أن والد «هوجان» لايزال على قيد الحياة. وفى تلك اللحظة، دخل رجال الحراسة وابنته «نور» تجسدها هاجر أحمد، وأنقذوه من يد «هوجان»،
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مسلسل- زلزال (5)

«زلزال» الحلقة 26.. زواج محمد رمضان وحلا شيحة

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «زلزال»، ذهاب «ربيع» يجسده حسام داغر إلى «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، وأخبره أن «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، تبدل حاله وأصبح تاجر فاكهة بالسوق ويتعاون مع تجار من مدينة العياط، وكلفه الأخير بأن يخبره بالتفاصيل أولا بأول، ودخلت عليهما «أمل» تجسدها هنادي مهنا، وسألته عما يدور بينهما، وأخبرها أنه يتجسس على والدها، لتستنكر هي فعلته. فيما أخذ التجار فى السوق يترصدون لـ«محمد حربي» الذى سحب البساط منهم، وأصبح كبير السوق.
قمر-هادي (2)

«قمر هادي» الحلقة الـ26.. كشف حقيقة يسرا اللوزي

بدأت الحلقة الـ26 من مسلسل «قمر هادي» بإنقاذ ابنة "رجاء" رشدي الشامي، الذي يعمل عند هادي أبو المكارم -هاني سلامة- بعد اختطافها على يد "فيليب" تامر فرج، إلا أن عملية الإنقاذ لم تذهب دون ضحايا، إذ أصيبت هنا عبد الجليل -مريم حسن- جارة "هادي" التي كانت تعاونه في عملية الإنقاذ، برصاصة في ساقها، لكنها كذبت عندما سألوها كيف أصيبت بالرصاصة، وقالت إن مسلحين أطلقوا الرصاص عليها من سيارة غريبة ولم تتعرف على ملامحهم، ولكن يبدو أنها لم تكن صادقة مع "هادي" تمامًا، وهو ما يجعلنا نتساءل، هل تمثل "هنا" أنها صديقة "هادي" بينما تتلاعب به لصالح "فيليب"؟
ابو-جبل

أبو جبل 26.. وجيه يتوب ورحاب ترفع قضية خلع

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «أبو جبل» المذاع عبر فضائية On E، العديد من الأحداث المهمة والمثيرة، حيث قرر وجيه الذي يجسده الفنان محمود البزاوي، التوبة وتصحيح كل الأخطاء التى فعلها فى حياته، فكان أول قرار له أن يذهب إلى النيابة العامة لتبرئة سعد الذي يجسده المطرب دياب، من تهمة النصب التي أوقعه فيها، إذ قام وجيه خلال الحلقات الماضية ببيع أرض ملك الدولة لسعد دون علمه، بعد أن طلب منه الشراكة فى مشروع، ولم يكتفِ بالنصب عليه فقط، بل قام بإبلاغ الشرطة عنه.
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محمد-امام-مسلسل-هوجان

«هوجان» 23|محمد إمام يتاجر فى الآثار وينافس «اللباد»

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «هوجان»، علم «نور» تجسدها هاجر أحمد، بأن والدها «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، أنه تاجر آثار وهو من قتل والد «هوجان» يجسده محمد إمام، الذى طلب منها أن تتعاون معه لكي يكشف كل هذا، وأخبرته «لميس» تجسدها عايدة رياض، زوجها «كمال» بأن هناك علاقة بين «نور» و«هوجان»، لتغطى على موضوع التلاعب فى الحسابات بالشركة، وتحدث «كمال» مع «هوجان» وطلب منه أن يبعد عن ابنته ولا ينسى أنه مجرد حارس لها، وأخبره «هوجان» بأنه يريد أن يترك العمل معه، وهدده «كمال» بأنه إذا حاول كشف أى سر من أسراره سيقتله.
محمد-إمام-وصلاح-عبد-الله

محمد إمام عن صلاح عبد الله: أجمد ممثل في مصر

نشر الفنان محمد إمام على حسابه بموقع «تويتر» قبل قليل، صورة تجمعه بالفنان صلاح عبدالله من مسلسل «هوجان» بالحلقة الـ21، والتى ذهب فيها إليه لكي يقتله ويأخذ حقه منه، وعلق عليها: «أجمد ممثل فى مصر ده ولا إيه.. عمنا صلاح عبد الله.. بهلول الحمش»، ورد صلاح عبد الله عليه، قائلًا: «بتلِم الدور مع بهلول يا هوجان، خايف للمعلِم عليك يعلِم.. حبيبي يا حمادة مصر ولادة.. مش الأجمد ولا حاجة والله.. ولو بهلول حلو صحيح فأنت ليك نُصه ودى شهادة حق يا إمو»، وتفاعل الجمهور مع التغريد، وأبدو إعجابهم بشخصية «بهلول» التي يجسدها صلاح عبد الله خلال أحداث المسلسل.
مسلسل-هوجان

«هوجان»|هل يقتل محمد إمام «بهلول» في الحلقة القادمة؟

هذا هو التساؤل الذي ينتظر المشاهدون الإجابة عليه فى الحلقة الـ22 من مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، خاصة بعد أن انتهت حلقة الأمس بذهاب «هوجان» إلى «بهلول» يجسده صلاح عبدالله، وواجهه بما عرفه عنه فى الماضى، لكنه لم يخبره أنه علم بأنه (منصور) وليس (بلال) كما كان يكذب عليه، وأنه اشترك في تشريده مع صديقه كمال اللباد، بسبب بحثهما عن الآثار، واكتفى بإخباره أن «كمال اللباد» يجسده الفنان رياض الخولي، أمر بقتله، وحاول «بهلول» أن يكسبه إليه ويستعطفه ونزل على ركبتيه وطلب منه السماح، لكن «هوجان» صوب مسدسه نحوه، وانتهت الحلقة.
مسلسل-هوجان

سوسن بدر مفاجأة الحلقة العشرين من «هوجان» (فيديو)

ظهرت الفنانة سوسن بدر ضيف شرف فى الحلقة العشرين من مسلسل «هوجان»، وعلى الرغم من أن ظهورها لم يتعد الثلاث دقائق؛ فإنه أصبح حديث الجمهور، الذى أخذ يتحدث عن أدائها المؤثر وعن عبقريتها فى لعب دور المرأة العجوز باقتدار، حيث لعبت دور (عيوشة) خالة الفنان محمد إمام، فى المسلسل الذى التقى بها بعد سنوات ليسألها عن والديه اللذين ماتا بعد مولده بأسبوع، وكان اللقاء الأول بينهما مليئا بالمشاعر، وتعاملت معه «سوسن» كأنها أمه وليست خالته، وأخذت تحضنه وتبكي وتخبر عن أمه ووالده وتطلب منه أن يبقى معها، لأنها تنتظره منذ سنوات.
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