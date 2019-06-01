«هوجان» الحلقة 26.. رياض الخولي ينجو من يد محمد إمام
تحرير:ريهام عبد الوهاب
٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
محمد إمام - مسلسل هوجان
شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «هوجان»، نجاح «هوجان» يجسده محمد إمام، فى التصدى للأشخاص الذين كانوا يريدون اغتياله، وذهب بعدها إلى شركته وأخذ سلاحا معه، وفى الوقت نفسه تحدث «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، مع «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، بأنه أصبح لا يقدر على العمل وذلك بعد فشله فى أن يبيع الآثار له، وقرر أن يلجأ إلى «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، لكي يساعده فى تصريفها، بعد أن استولى «هوجان» على السوق، واتصل «لطفى» بـ«كمال» الذى قال له: «انسى اسم هوجان ده خالص»، وهو يدخل مكتبه فى الفيلا ليجد «هوجان» جالسًا أمامه.
صدم «كمال» بعد رؤيته «هوجان» وأخذ يتوسل إليه أن يتركه، لكن «هوجان» أصر على قتله، والمفاجأة التى فجرها «كمال» أن والد «هوجان» لايزال على قيد الحياة.
وفى تلك اللحظة، دخل رجال الحراسة وابنته «نور» تجسدها هاجر أحمد، وأنقذوه من يد «هوجان»،
صدم «كمال» بعد رؤيته «هوجان» وأخذ يتوسل إليه أن يتركه، لكن «هوجان» أصر على قتله، والمفاجأة التى فجرها «كمال» أن والد «هوجان» لايزال على قيد الحياة.
وفى تلك اللحظة، دخل رجال الحراسة وابنته «نور» تجسدها هاجر أحمد، وأنقذوه من يد «هوجان»، فيما وقع «لطفى» وسط المشاجرة بين زوجتيه، حيث طلبت الأولى «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، أن يفتح لها «بيوتي سنتر»، بينما طلبت الثانية «منة» تجسدها دنيا المصري، أن يغير لها العربية.
واتهمت «نور» والدها بأنه سبب فى تحول «هوجان» إلى وحش يريد الانتقام من الجميع، وطلب «كمال» من حارسه الشخصي «سمير» يجسده أحمد التهامي، أن يقتل «هوجان» لكنه رفض.
انتهت الحلقة بذهاب «هوجان» إلى «على» يجسده كريم عبد الجواد، وطلب منه أن يبحث له عن والده مقابل أن يدله على قاتل «سميح» -أحد موظفي كمال اللباد-.