«هوجان» الحلقة 26.. رياض الخولي ينجو من يد محمد إمام

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

محمد إمام - مسلسل هوجان

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «هوجان»، نجاح «هوجان» يجسده محمد إمام، فى التصدى للأشخاص الذين كانوا يريدون اغتياله، وذهب بعدها إلى شركته وأخذ سلاحا معه، وفى الوقت نفسه تحدث «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، مع «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، بأنه أصبح لا يقدر على العمل وذلك بعد فشله فى أن يبيع الآثار له، وقرر أن يلجأ إلى «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، لكي يساعده فى تصريفها، بعد أن استولى «هوجان» على السوق، واتصل «لطفى» بـ«كمال» الذى قال له: «انسى اسم هوجان ده خالص»، وهو يدخل مكتبه فى الفيلا ليجد «هوجان» جالسًا أمامه.

صدم «كمال» بعد رؤيته «هوجان» وأخذ يتوسل إليه أن يتركه، لكن «هوجان» أصر على قتله، والمفاجأة التى فجرها «كمال» أن والد «هوجان» لايزال على قيد الحياة. وفى تلك اللحظة، دخل رجال الحراسة وابنته «نور» تجسدها هاجر أحمد، وأنقذوه من يد «هوجان»،