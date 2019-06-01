أبو جبل 26.. وجيه يتوب ورحاب ترفع قضية خلع

تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

أبو جبل

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «أبو جبل» المذاع عبر فضائية On E، العديد من الأحداث المهمة والمثيرة، حيث قرر وجيه الذي يجسده الفنان محمود البزاوي، التوبة وتصحيح كل الأخطاء التى فعلها فى حياته، فكان أول قرار له أن يذهب إلى النيابة العامة لتبرئة سعد الذي يجسده المطرب دياب، من تهمة النصب التي أوقعه فيها، إذ قام وجيه خلال الحلقات الماضية ببيع أرض ملك الدولة لسعد دون علمه، بعد أن طلب منه الشراكة فى مشروع، ولم يكتفِ بالنصب عليه فقط، بل قام بإبلاغ الشرطة عنه.

بينما قامت رحاب التى تجسدها الفنانة نجلاء بدر، بتحويل الشيك الخاص بزوجها "سعد" إلى حسابها، ولم تكتف بالاستيلاء على أمواله، بل طلبت من المحامي الخاص بها رفع قضية خلع عليه. على الجانب الآخر، عرف حسن أبو جبل، الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان، مكان خلود، التى قامت بنسخ مفتاح شقته وتسببت فى قتل طفليه. "أبو