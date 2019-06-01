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أبو جبل 26.. وجيه يتوب ورحاب ترفع قضية خلع

تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
أبو جبل
أبو جبل
شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «أبو جبل» المذاع عبر فضائية On E، العديد من الأحداث المهمة والمثيرة، حيث قرر وجيه الذي يجسده الفنان محمود البزاوي، التوبة وتصحيح كل الأخطاء التى فعلها فى حياته، فكان أول قرار له أن يذهب إلى النيابة العامة لتبرئة سعد الذي يجسده المطرب دياب، من تهمة النصب التي أوقعه فيها، إذ قام وجيه خلال الحلقات الماضية ببيع أرض ملك الدولة لسعد دون علمه، بعد أن طلب منه الشراكة فى مشروع، ولم يكتفِ بالنصب عليه فقط، بل قام بإبلاغ الشرطة عنه.
بينما قامت رحاب التى تجسدها الفنانة نجلاء بدر، بتحويل الشيك الخاص بزوجها "سعد" إلى حسابها، ولم تكتف بالاستيلاء على أمواله، بل طلبت من المحامي الخاص بها رفع قضية خلع عليه. على الجانب الآخر، عرف حسن أبو جبل، الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان، مكان خلود، التى قامت بنسخ مفتاح شقته وتسببت فى قتل طفليه. "أبو
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مسلسل- زلزال (5)

«زلزال» الحلقة 26.. زواج محمد رمضان وحلا شيحة

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «زلزال»، ذهاب «ربيع» يجسده حسام داغر إلى «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، وأخبره أن «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، تبدل حاله وأصبح تاجر فاكهة بالسوق ويتعاون مع تجار من مدينة العياط، وكلفه الأخير بأن يخبره بالتفاصيل أولا بأول، ودخلت عليهما «أمل» تجسدها هنادي مهنا، وسألته عما يدور بينهما، وأخبرها أنه يتجسس على والدها، لتستنكر هي فعلته. فيما أخذ التجار فى السوق يترصدون لـ«محمد حربي» الذى سحب البساط منهم، وأصبح كبير السوق.
قمر-هادي (2)

«قمر هادي» الحلقة الـ26.. كشف حقيقة يسرا اللوزي

بدأت الحلقة الـ26 من مسلسل «قمر هادي» بإنقاذ ابنة "رجاء" رشدي الشامي، الذي يعمل عند هادي أبو المكارم -هاني سلامة- بعد اختطافها على يد "فيليب" تامر فرج، إلا أن عملية الإنقاذ لم تذهب دون ضحايا، إذ أصيبت هنا عبد الجليل -مريم حسن- جارة "هادي" التي كانت تعاونه في عملية الإنقاذ، برصاصة في ساقها، لكنها كذبت عندما سألوها كيف أصيبت بالرصاصة، وقالت إن مسلحين أطلقوا الرصاص عليها من سيارة غريبة ولم تتعرف على ملامحهم، ولكن يبدو أنها لم تكن صادقة مع "هادي" تمامًا، وهو ما يجعلنا نتساءل، هل تمثل "هنا" أنها صديقة "هادي" بينما تتلاعب به لصالح "فيليب"؟
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«هوجان» الحلقة 26.. رياض الخولي ينجو من يد محمد إمام

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «هوجان»، نجاح «هوجان» يجسده محمد إمام، فى التصدى للأشخاص الذين كانوا يريدون اغتياله، وذهب بعدها إلى شركته وأخذ سلاحا معه، وفى الوقت نفسه تحدث «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، مع «بهلول» يجسده صلاح عبد الله، بأنه أصبح لا يقدر على العمل وذلك بعد فشله فى أن يبيع الآثار له، وقرر أن يلجأ إلى «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، لكي يساعده فى تصريفها، بعد أن استولى «هوجان» على السوق، واتصل «لطفى» بـ«كمال» الذى قال له: «انسى اسم هوجان ده خالص»، وهو يدخل مكتبه فى الفيلا ليجد «هوجان» جالسًا أمامه.
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