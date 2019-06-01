«سوبر ميرو» الحلقة 26.. دلال عبد العزيز بطلة خارقة

تحرير:حليمة الشرباصي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

مسلسل سوبر ميرو

بدأت الحلقة الـ26 من مسلسل «سوبر ميرو» بمواجهة أميرة -إيمي سمير غانم- والدها "طفطف" سمير غانم، واعترافها أنها سوبر ميرو الحقيقية، وأنها أخفت عنه هذه الحقيقة طوال هذه الفترة لأنها تخشى أن يبعدها عن البطولة، ويمنعها من الخروج من المنزل، ويعيد لها الخوف بعد أن تخلصت منه أخيرًا، وأصبحت شجاعة لا تهاب أحدًا، إلا أن والدها أخبرها أخيرًا حقيقة والدتها "سوبر توحة" -دلال عبد العزيز- وأنها كانت قوية يهابها الجميع، ولم تكن تتوانى عن مساعدة أي طالب للمساعدة، حتى لو قطة صغيرة استنجدت بها كانت تغيثها، وظل يحكي لها عن بطولات والدتها.

أما "هدهد" فجلس يشكو لشقيقه من هجر زوجته اليابانية له، وسفرها إلى وطنها اليابان، بينما أقنعه أخوه بضرورة أن يجد عملا حقيقيا ويترك العلم والأبحاث لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع، لكن "هدهد" رفض وأصر على مواصلة الطريق وإثبات نفسه وأهميته وقدرة الأبحاث على إنقاذ الآخرين. وبعدها نشاهد "طفطف" وهو يحكي لابنته