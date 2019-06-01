ذبيحة ليلة القدر.. نجار يقتل زوجته في المرج

تحرير:تهامى البندارى ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص

قتل- تعبيرية

في ليلة 27 من رمضان المعظم، التي يتوقع المسلمون أنها ليلة القدر، تسلل الشيطان إلى قلب نجار بمنطقة المرج، واستحوذ عليه حتى أقدم على قتل زوجته وإنهاء حياتها طعنًا بالسكين، نتيجة خلافات زوجية في ما بينهما، قبل أن يتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدا لاستصدار قرار بتشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار الزوج المتهم الهارب، وكذلك إجراء التحريات النهائية لكشف الملابسات الحقيقية للحادث، في الوقت الذي ناظرت فيه النيابة العامة جثة المجني عليها داخل مسرح الجريمة.

تلقت شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها، داخل شقتها بمنطقة القلج التابعة لدائرة المرج، قبل أن يتم نقل الجثة لمشرحة زينهم، عقب ورود إخطار من النيابة العامة التي ناظرت جثة القتيلة وتبين وجود طعنات نافذة بجسدها، أودت بحياتها في الحال. التحريات الأولية