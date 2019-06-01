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لا تتوقعوا الخصوصية عند استخدام فيسبوك

يشارك الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من صورهم الشخصية، دون أدنى إدراك أنهم في ثوانٍ من الممكن أن يتم انتهاك تلك الخصوصية وتسريب جميع بياناتهم
تحرير:مي فؤاد ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
من منا لم ينشئ حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك؟ ومن منا لا يشارك أصدقاؤه وأقاربه أهم لحظاته وصوره الشخصية عبر فيسبوك؟ في لمح البصر، احتل فيسبوك جزءًا كبيرًا من حياتنا، ليصبح جزءا لا يتجزأ من يومنا العادي. نقضي معظم أوقاتنا عليه، نشارك ونقرأ العديد من المنشورات وندردش مع المعارف والأصدقاء. لكن، ماذا عن الخصوصية؟ وهل تفترض أن بإمكانك أن تفعل ما تريد دونَ أن يراقبك أحد؟ كانت فضيحة تسريب بيانات أكثر من 50 مليون حساب على فيسبوك مؤخرًا بمثابة صدمة ومفاجأة لجميع محبي الشبكة الاجتماعية.
أثارت تلك القضية القلق لكثيرين بشأن خصوصية المستخدمين، خاصةً أن المواقع الإلكترونية، وتحديدًا الشبكات الاجتماعية، لا تصرف النظر عن توظيف التقنيات الحديثة لمعرفة أدق التفاصيل عن رواد الإنترنت، حسب تصريحاتها في العديد من الصحف والمواقع. ذكرت تقارير إعلامية دولية أن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جادة
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