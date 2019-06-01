برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الإعدادية في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.55 %، وذلك بفناء مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات. وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام 11 ألفا و92 طالبا موزعين على 56 لجنة، وعدد الناجحين 8893 طالبا، بنسبة نجاح 80.55%. حضر اعتماد النتيجة الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التعليم ببورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الأسبق ورئيس مجلس الأمناء، وعلي الألفي نقيب المعلمين، ومحمود بدوي، مدير التعليم الإعدادى، وأحمد تاج الدين، مدير التعليم بإدارة بورفؤاد التعليمية.

وفي سياق متصل، كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أوائل الشهادة الإعدادية، وذلك بفناء مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات، وقدم المحافظ، التهنئة، خلال التكريم، للطلاب وأولياء أمورهم والمدرسين على نتيجة هذا العام، مطالبهم بالاستمرار في بذل الجهد والاعتماد على النفس، والبعد عن تجار العلم الزائف في الدروس