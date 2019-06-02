جريمة

لماذا تورد "التموين" قمحا لصوامع سيئة السمعة؟

محكمة جنايات دمنهور رفضت تظلم المتهمين على منعهم من التصرف فى أموالهم بزعم عدم بدء التحقيقات معهم.. أصحاب المطاحن: التوريدات ما زالت مستمرة رغم قرار إنهاء التعامل
تحرير:سماح عوض الله ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
منطوق قرار أمر المنع
منطوق قرار أمر المنع
فى 31 يناير الماضي، قضت محكمة جنايات دمنهور، بتأييد أمر منع من التصرف فى الأموال فى القضية رقم 70 لسنة 2016، والقاضي بمنع ملاك الشركة العالمية المصرية للصوامع والتخزين، من التصرف فى أموالهم، إذ أشارت التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا إلى تورط ملاك إحدى الصوامع فى الاستيلاء على مبلغ 77 مليون جنيه، فى المحضر رقم 12486 لسنة 2016 جنح أبو المطامير، عن طريق التلاعب في دفاتر التوريد والكميات المنصرفة وتحقيق أرباح طائلة والتعدي على المال العام.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن مالكي إحدى الصوامع بطريق الإسكندرية الصحراوي، سبق وتعاقدوا مع الشركة العامة للصوامع والتخزين على تخزين كميات من الأقماح المحلية لموسم 2016، وأسفرت التصفية النهائية عن وجود عجز برصيد الأقماح بلغ 77 مليون جنيه، وقالت المحكمة إن التعاقد كان صوريا وباسم شخص وهمي للإفلات من المسئولية،
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العفو-عن-سجناء (3)

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الفطر

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الصادر برقم 269 لسنة 2019، في عددها الصادر اليوم الأحد، والخاص بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ونص القرار على الإعفاء من باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بالنسبة لعدد من الفئات، من بينها، المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المددة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1440 هجرية 15 عاما، وفي وقت سابق، أفرج قطاع السجون عن 324 نزيلا غادروا محابسهم بموجب عفو رئاسي، استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية.
جنازة الضابط أحمد فايز شهيد الواحات

للمرافعات.. تأجيل محاكمة «الواحات» إلى 9 يونيو

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، إلى جلسة 9 من يونيو الجاري، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شهيداً من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
اغتصاب

براءة زوج من تهمة زوجته بـ«هتك عرض» ابنتهما

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم حنفي والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، ببراءة المدعو "م. ف. م" عامل بشركة، من اتهامه بهتك عرض ابنته الطفلة "س. م. ف- 15 سنة". تعود الواقعة في القضية رقم 22497 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من المدعوة "هـ. ع. م" بقيام زوجها بهتك عرض ابنتهما داخل شقتها بدائرة القسم.
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حاصرتها النار.. مأساة إنسانية في حدائق القبة

لقيت سيدة عجوز قعيدة مصرعها، اليوم الأحد، بعد نشوب حريق في شقتها بمنطقة حدائق القبة، في الوقت الذي أمرت فيه النيابة العامة بنقل الجثة إلى المستشفى تمهيدا لإصدار قرار بدفنها. تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة، قبل أن تسارع سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، لكن النيران كانت قد التهمت الشقة وفارقت السيدة العجوز حياتها متأثرة بإصابتها، ليتم إخطار النيابة العامة التي انتقلت إلى مسرح الحادث لمناظرة جثة السيدة.
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نقود-فلوس-اختلاس

السجن المشدد 10 سنوات لمحاسب اختلس 3 ملايين جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة محاسب فى إدارة الشئون المالية بجهاز حماية شئون البيئة، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه باختلاس 3 ملايين جنيه من جهة عمله، بالتحصل عليها لنفسه، والتزوير بالامتناع عن إثبات استلامه المبلغ فى الدفاتر المخصصة لذلك، وإنكار حيازته للمبلغ حتى كشفت مباحث الأموال العامة جريمته، صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدو عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.
شهود-فى-محكمة (2)

حسموا خلاف المال بالدم.. المؤبد لقاتلي صديقهم بالصف

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين، بالسجن المؤبد، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية، فى قضية اتهامهم بقتل مواطن بمنطقة الصف بالجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن استهدفوا المجني عليه، وأعدوا لقتله أسلحة نارية وذخائر، وترصدوا له فى طريق عودته إلى منزله، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا النيران نحوه وأردوه قتيلًا، وكشفت أوراق التحقيق بالقضية ارتكاب المتهمين الثلاثة جريمتهم بسبب خلافات مادية بين أحدهم والمجني عليه.
محكمة عسكرية

«اللجان النوعية وعنف المنيا» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات بجدول محطات هادئ اليوم الثلاثاء، إذ من المقرر نظر قضيتي إرهاب أمام المحكمة العسكرية، فيما تخلو محطات القطار من قضايا أخرى معروفة إعلاميًا، وأول القضيتين المنظورتين اليوم محاكمة 154 متهمًا لقيامهم بتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة، والمقيدة تحت رقم 169 لسنة 2017 جنايات عسكرية غرب القاهرة، والتي كانت مقيدة برقم 351 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"لجان العمليات النوعية حلوان والفيوم".
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

طبيبة أجبرتها حماتها على مسح السلالم فخلعت ابنها

تزوجت طبيبة من زميلها فى العمل، بعدما قررت التغاضى عن ظروفه المادية السيئة، معتبرة أن تعليمه وثقافته سيرتقيان به، وعن الفارق الاجتماعي بين أسرتيهما، لكنها اصطدمت بعد الزواج بمشكلات أهله بقيادة حماتها، التى بدأت تفتعل مشكلات بين الزوجين من الشهر الأول للزواج، وهو ما دفع العروس إلى قصد المحكمة لإنهاء علاقتها الزوجية بالخلع، رافضة أى وساطات أو محاولات للصلح، بمجرد أن انساق زوجها وراء آراء والدته وحاول إجبارها عليها، وكان من ضمنها إجبارها على مسح سلالم المنزل.
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