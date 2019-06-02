لماذا تورد "التموين" قمحا لصوامع سيئة السمعة؟

محكمة جنايات دمنهور رفضت تظلم المتهمين على منعهم من التصرف فى أموالهم بزعم عدم بدء التحقيقات معهم.. أصحاب المطاحن: التوريدات ما زالت مستمرة رغم قرار إنهاء التعامل

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

فى 31 يناير الماضي، قضت محكمة جنايات دمنهور، بتأييد أمر منع من التصرف فى الأموال فى القضية رقم 70 لسنة 2016، والقاضي بمنع ملاك الشركة العالمية المصرية للصوامع والتخزين، من التصرف فى أموالهم، إذ أشارت التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا إلى تورط ملاك إحدى الصوامع فى الاستيلاء على مبلغ 77 مليون جنيه، فى المحضر رقم 12486 لسنة 2016 جنح أبو المطامير، عن طريق التلاعب في دفاتر التوريد والكميات المنصرفة وتحقيق أرباح طائلة والتعدي على المال العام.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن مالكي إحدى الصوامع بطريق الإسكندرية الصحراوي، سبق وتعاقدوا مع الشركة العامة للصوامع والتخزين على تخزين كميات من الأقماح المحلية لموسم 2016، وأسفرت التصفية النهائية عن وجود عجز برصيد الأقماح بلغ 77 مليون جنيه، وقالت المحكمة إن التعاقد كان صوريا وباسم شخص وهمي للإفلات من المسئولية،

وقالت المحكمة في حيثياتها إن مالكي إحدى الصوامع بطريق الإسكندرية الصحراوي، سبق وتعاقدوا مع الشركة العامة للصوامع والتخزين على تخزين كميات من الأقماح المحلية لموسم 2016، وأسفرت التصفية النهائية عن وجود عجز برصيد الأقماح بلغ 77 مليون جنيه، وقالت المحكمة إن التعاقد كان صوريا وباسم شخص وهمي للإفلات من المسئولية، لكنهم لم يفلتوا من قبضة تحريات الرقابة الإدارية التى توصلت إلى تورطهم فى الواقعة، وأيدت المحكمة قرار التحفظ على الأموال.





شرحت أوراق التحقيق أنه تم توريد كميات القمح لتلك الصوامع فى الفترة من 7 مايو 2016 حتى 13 يونيو من ذات العام تبلغ 51279.345 طن قمح، بلغ كمية العجز بها 26186245 طنا، وتم تشكيل لجنة لفحص الصومعة وبيان العجز والكمية المستخرجة تقدر قيمتها بـ73 مليونا و321 ألف جنيه، والمسئول هو أمين العهدة "ه.ر.د"، ومستأجر الصومعة "م.أ.ج".

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تحايل واستمرار التوريد

استند أمر المنع إلى تحريات على محمد محمود، عضو هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، الذى دلت على أن الشراء بالشركة العالمية، سبق وتعاقدوا مع الشركة العامة للصوامع والتخزين على تخزين كميات من القمح لعام 2015، وثبت وجود مخالفات مالية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17746 لسنة 2015، وهو الأمر الذي يحول دون إمكانية التعاقد مع الشركة مرة أخرى لموسم 2016 طبقًا للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية وتوريدها، ولكن مالك الصومعة لجأ لتحرير عقد إيجار صوري بالتواطؤ مع المستأجر، للتحايل على المنع من التعاقد الصادر بشأنهم.



كان النائب العام قد أصدر قرارا بمنع المتظلمين من التصرف فى أموالهم، دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات، وغيرها من أموال بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها.

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وتظلم المتهمون من أمر المنع، واعتبروه مجحفًا فى حقهم لكونهم شملهم أمر المنع وهم شركاء فى شركة توصية بسيطة، وأن النيابة لم تجر معهم تحقيقا حتى تاريخ تقديم التظلم فى أكتوبر 2018، كما لم يتم التحقيق مع مستأجر الصومعة، أو أمين العهدة، التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين بشأن الكميات المسلمة لهما بصفتهما، واستناد أمر المنع على تحريات وصفها الطاعنون بغير الجدية والفاسدة، واشتمال أناس لا علاقة لهم بالشركة.



وانتهت المحكمة إلى أن حكم المنع رد على أوجه دفاع وطلبات المتظلمين، فقضت المحكمة برفض التظلم واستمرار التحفظ على الأموال باعتباره تدبيرا احترازيا تحفظيا على أموال المتهمين لحين انتهاء التحقيقات.

التوريد مستمر

طالب عدد من أصحاب المطاحن، وزير التموين، بمنع توريد أقماح إلى أصحاب الصوامع التي اتهم أصحابها بالاستيلاء على المال العام، وصدور أمر منع من التصرف فى أموالهم على ذمة التحقيقات، وذلك تحقيقًا للصالح العام، وتفعيلا لقرار سابق لوزير التموين ينص على وقف حصة المطاحن التى ثبت تورط مالكيها فى وقائع استيلاء على المال العام، مطالبين بالرجوع للقرار محكمة جنايات دمنهور فى أمر المنع الصادر بتاريخ 31 يناير الماضي، وحتى الآن ما زال يتم توريد الأقماح لأصحاب الصوامع المتحفظ على أموالهم، حسب قولهم.