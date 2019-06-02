سفرة 28 رمضان.. كوسة بالزبادي وفراخ بالباربكيو

الباربكيو من الصوصات المفضلة للكثير منا، فهو مشهور بصلصة الشواء ويضيف مذاقا شهيا للطعام، ويمكنك عمله في المنزل بطريقة بسيطة بدلا من شرائه بأسعار مرتفعة

تحرير:آية أشرف ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

كوسة بصوص الزبادي

المخللات والسلطة من الأصناف الأساسية على سفرة رمضان، احرصي على التنويع فيها وعملها في المنزل بدلا من شرائها من المحلات بجودة غير مضمونة. ومن أنواع المخلل التي يمكنك تجربتها وستعجب عائلتك، الطماطم بالفلفل المبشور، والباذنجان المخلل أيضًا، لكن احذري الإكثار من تناول هذه الأصناف؛ لأنها تحتوي على الكثير من الأملاح وتضر بصحتك، فيمكنك الاكتفاء بواحدة فقط مع الوجبة الرئيسية حتى تتمكني من تناول الطعام. في التقرير التالي نساعدك في التعرف على طريقة عمل الدجاج بصوص الباربكيو والكوسة بصوص الزبادي.

الفراخ بصوص الباربكيو المكونات صدور فراخ مخلية صلصة باربكيو ملح وفلفل أسود جوزة الطيب زنجبيل زبد مشروم مقطع بصل مفروم طريقة التحضير: - اغسلي الفراخ جيدًا بالخل والدقيق والملح، وقطعيها حسب الطريقة المفضلة لكِ. - اخلطي البصل المفروم مع الخل والملح وصوص الباربكيو والفلفل الأسود، وتبلي الفراخ بهذه المكونات. -