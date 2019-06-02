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سفرة 28 رمضان.. كوسة بالزبادي وفراخ بالباربكيو

الباربكيو من الصوصات المفضلة للكثير منا، فهو مشهور بصلصة الشواء ويضيف مذاقا شهيا للطعام، ويمكنك عمله في المنزل بطريقة بسيطة بدلا من شرائه بأسعار مرتفعة
تحرير:آية أشرف ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
كوسة بصوص الزبادي
كوسة بصوص الزبادي
المخللات والسلطة من الأصناف الأساسية على سفرة رمضان، احرصي على التنويع فيها وعملها في المنزل بدلا من شرائها من المحلات بجودة غير مضمونة. ومن أنواع المخلل التي يمكنك تجربتها وستعجب عائلتك، الطماطم بالفلفل المبشور، والباذنجان المخلل أيضًا، لكن احذري الإكثار من تناول هذه الأصناف؛ لأنها تحتوي على الكثير من الأملاح وتضر بصحتك، فيمكنك الاكتفاء بواحدة فقط مع الوجبة الرئيسية حتى تتمكني من تناول الطعام. في التقرير التالي نساعدك في التعرف على طريقة عمل الدجاج بصوص الباربكيو والكوسة بصوص الزبادي.
الفراخ بصوص الباربكيو المكونات صدور فراخ مخلية صلصة باربكيو ملح وفلفل أسود جوزة الطيب زنجبيل زبد مشروم مقطع بصل مفروم طريقة التحضير: - اغسلي الفراخ جيدًا بالخل والدقيق والملح، وقطعيها حسب الطريقة المفضلة لكِ. - اخلطي البصل المفروم مع الخل والملح وصوص الباربكيو والفلفل الأسود، وتبلي الفراخ بهذه المكونات. -
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جلاش-السجق

سفرة اليوم الـ27 من رمضان.. جربي جلاش السجق والكبيبة

المقبّلات من الأصناف الأساسية على سفرة رمضان، ويمكنك التنويع في الأطعمة التي تقدمينها لعائلتك، هناك الكثير من أنواع المقبلات التي يمكنك تحضيرها لعائلتك أو لضيوفك في العزومات، فهي تقدم إلى جانب الأطعمة الرئيسية كطبق جانبي، ومنها السمبوسة بالجبن أو اللحم، وسلطة المكرونة أو أصابع الموتزاريلا. البعض يتناول هذه المقبلات بعد أذان المغرب ويترك الصنف الرئيسي إلى ما بعد صلاة المغرب. في السطور التالية نتناول طريقة عمل الكبيبة وسلطة البابا غنوج مع جلاش السجق والأرز بالخلطة.
برتقال-بالجزر

البرتقال بالجزر مفيد على سفرتك في رمضان

البرتقال من الفواكه المفيدة التي يجب الحرص على تناولها باستمرار، فهو يحتوي على فيتامين سي، الذي يساعد في الحماية من نزلات البرد التي يتعرض لها الكثير منا في الصيف. يمكنك تناول البرتقال بمفرده كعصير أو كفاكهة للتمتع بفوائده، أو جربي خلطه مع الجزر، خاصة للأطفال، فالجزر أيضًا يحتوي على فيتامينات مهمة ويساعد في تقوية النظر. في السطور التالية نساعدك على كسر الروتين وتغيير المشروبات التي تقدمينها لعائلتك على سفرة رمضان. جربي عصير البرتقال بالجزر والمانجو بسهولة في البيت.
طريقة-عمل-بسكويت-العيد-المصرى

فرحي أطفالك واعملي بسكويت العيد في البيت

البسكويت من أكثر الأطعمة المفضلة للأطفال؛ لذلك احرصي على عمل البسكويت في المنزل لعائلتك بدلا من شرائه من الخارج، ومع دخول عيد الفطر المبارك تشتري أغلب النساء كحك وبسكويت العيد من المحلات، لكن بعد ارتفاع الأسعار، يمكنك التفكير في عمل البسكويت في المنزل، خاصة أنه من الحلويات الخفيفة التي يسهل تحضيرها، وهناك العديد من أنواع البسكويت سهلة التحضير التي من الممكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، ومنها البسكويت السادة، وبالكاكاو، وجوز الهند والبرتقال. نساعدك في السطور التالية على التعرف على طرق عمل البسكويت في المنزل بسهولة.
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جلاش

نوعي في حلويات رمضان.. وجربي البقلاوة بالمكسرات

من الأمور الهامة على سفرة رمضان وجود الحلويات، سواء في وجبة الإفطار أو السحور، وذلك لتعويض ما يفقده الصائم من سكريات خلال ساعات الصيام الطويلة خاصة في أوقات الصيف الحارة، البقلاوة من الحلويات الشرقية الشهية واللذيذة، إلا أن سعراتها الحرارية مرتفعة لذلك، يمكنكِ الاكتفاء بقطعة واحدة للتحلية بعد تناول وجبة الإفطار، هي عبارة طبقات رقيقة من العجين وتحشى بالمكسرات كالجوز والفستق وعين الجمل والسوداني، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة بسيطة لعمل البقلاوة بالمكسرات في المنزل بطريقة بسيطة..
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سفرة تاسع يوم رمضان.. فتة كباب حلة وشوربة الكريمة

التنويع في الأصناف التي تقدمها ربة المنزل لعائلتها من الأمور المحيرة التي تقع فيها، خاصة إذا كان لديك عزومة بعد انتهاء الأسبوع الأول من الشهر الكريم، تحتار كل ربة منزل وتفكر في تقديم وجبة مميزة، خاصة أن أغلب الأصناف التي تناسب العزومات تناولها ضيوفك وعائلتك أكثر من مرة، مثل المحاشي بأنواعها والمكرونة البشاميل والجلاش، لذلك أنت في حاجة للتجديد، جربي تقديم فتة كباب الحلة مع شوربة الدجاج بالكريمة، الأصناف ستكون مميزة وتعجب عائلتك، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل هذه الأصناف بسهولة.
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جرب مشروب التمر هندي بالكركديه على سفرة رمضان

العرقسوس والتمر هندي والخشاف والسوبيا من المشروبات الرمضانية التي لا تخلو منها سفرة رمضان، فبعد صيام ساعات طويلة خلال النهار يحتاج الجسم للمزيد من السوائل بين الإفطار والسحور لتعويض الجسم عن فقدان شرب المياه والسوائل طوال هذه الفترة، خاصة أن رمضان هذا العام يأتي في أوقات الصيف الحارة، التمر هندي مشروب منعش ولذيذ لكن سيكون طعمه مميزا بشكل أقوى إذا تمت إضافته للكركديه، في السطور التالية نساعدك التعرف على طريقة عمل مشروب التمر هندي بالكركديه بسهولة في المنزل..
الزلابية

طريقة عمل الزلابية في البيت في 10 دقائق

حلويات رمضان من أكثر الأشياء التي تحرص كل ربة منزل على تقديمها لعائلتها والتنويع في أًصنافها لضيوفها، خلال هذا الشهر الكريم، فبعد تناول الإفطار وصلاة التراويح نكون بحاجة للسكريات لتعويض الجسم عن ساعات الصيام الطويلة التي نفتقد فيها السوائل والسكريات، الزلابية من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تجهيزها لعائلتك بسهولة بعد الإفطار بدلًا من شرائها من محلات الحلويات بأسعار كبيرة وجودة غير مضمونة، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل الزلابية بسهولة في المنزل.
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