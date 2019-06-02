سفرة 28 رمضان.. كوسة بالزبادي وفراخ بالباربكيو

الباربكيو من الصوصات المفضلة للكثير منا، فهو مشهور بصلصة الشواء ويضيف مذاقا شهيا للطعام، ويمكنك عمله في المنزل بطريقة بسيطة بدلا من شرائه بأسعار مرتفعة
المخللات والسلطة من الأصناف الأساسية على سفرة رمضان، احرصي على التنويع فيها وعملها في المنزل بدلا من شرائها من المحلات بجودة غير مضمونة. ومن أنواع المخلل التي يمكنك تجربتها وستعجب عائلتك، الطماطم بالفلفل المبشور، والباذنجان المخلل أيضًا، لكن احذري الإكثار من تناول هذه الأصناف؛ لأنها تحتوي على الكثير من الأملاح وتضر بصحتك، فيمكنك الاكتفاء بواحدة فقط مع الوجبة الرئيسية حتى تتمكني من تناول الطعام. في التقرير التالي نساعدك في التعرف على طريقة عمل الدجاج بصوص الباربكيو والكوسة بصوص الزبادي.
الفراخ بصوص الباربكيو
المكونات
صدور فراخ مخلية
صلصة باربكيو
ملح وفلفل أسود
جوزة الطيب
زنجبيل
زبد
مشروم مقطع
بصل مفروم
طريقة التحضير:
- اغسلي الفراخ جيدًا بالخل والدقيق والملح، وقطعيها حسب الطريقة المفضلة لكِ.
- اخلطي البصل المفروم مع الخل والملح وصوص الباربكيو والفلفل الأسود، وتبلي الفراخ بهذه المكونات.
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الفراخ بصوص الباربكيو
المكونات
صدور فراخ مخلية
صلصة باربكيو
ملح وفلفل أسود
جوزة الطيب
زنجبيل
زبد
مشروم مقطع
بصل مفروم
طريقة التحضير:
- اغسلي الفراخ جيدًا بالخل والدقيق والملح، وقطعيها حسب الطريقة المفضلة لكِ.
- اخلطي البصل المفروم مع الخل والملح وصوص الباربكيو والفلفل الأسود، وتبلي الفراخ بهذه المكونات.
- ضعي الفراخ في الثلاجة، واحرصي على وضعها فترة طويلة حتى تتشرّب التتبيلة.
- في طاسة بها زبد، شوحي الفراخ من كل الجوانب حتى يتحول لونها للذهبي وتتم تسويتها.
- ضعي الفراخ في وعاء، وضعي عليها المشروم والملح وجوزة الطيب ومرقة الدجاج وصوص الباربكيو.
- على النار ضعي الفراخ واتركيها حتى الغليان، واحرصي على تقليبها مع الصوص جيدا.
جهزي طبق التقديم وضعي صدور الفراخ ثم رشي عليها صوص الباربكيو الذي تم وضعه في الثلاجة.
صلصة الباربكيو
المكونات
صلصة طماطم
2 ملعقة كبيرة مستردة
5 ملاعق خل تفاح
2 ملعقة عصير ليمون
ملعقة سكر
2 ملعقة بابريكا
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة كبيرة بودرة بصل
ملعقة كبيرة بودرة ثوم
بصل أخضر مقطع
ملعقة صويا صوص
شطة (إذا كنتِ تحبين الصوص الحار)
طريقة التحضير:
اضربي جميع المكونات في الخلاط بعد التأكد من غسلها جيدًا، ثم ضعيها في الثلاجة ساعة على الأقل.
الكوسة بصوص الزبادي
المكونات
كيلو كوسة
نصف كيلو لحم مفروم
ملح وفلفل أسود
بابريكا
ثوم بودرة
نصف كيلو زبادى
خل
نعناع
طريقة التحضير:
- ضعي اللحم المفروم في وعاء واخلطيه مع الفلفل الأسود والملح والثوم البودرة والبابريكا.
- نظفي الكوسة وقوريها جيدًا ولا تتخلصي من بقايا التقوير.
- احشي الكوسة باللحم المفروم، ثم شوحيها في طاسة تيفال بها ملعقة من الزيت.
- شوحي الكوسة جيدًا حتى يتحول لونها للذهبي.
- ضعي بقايا حشو الكوسة في صينية بايركس، ورصي الكوسة عليها وضعيها في الفرن نصف ساعة.
- لتحضير صوص الزبادي، اخلطي الزبادي والثوم البودرة والنعناع الناشف، وقلبي كل المكونات جيدا حتى التأكد من تجانسها.
- ضعي صوص الزبادي على وجه الكوسة وزينيها بالنعناع الطازج.
طماطم مخللة بالفلفل المبشور
المكونات
طماطم مقطعة شرائح
فلفل أخضر مبشور
ثوم مهروس
ملح وفلفل أسود
كمون وخل
طريقة التحضير:
- اخلطي الملح والكمون والخل والثوم المبشور والفلفل الأخضر المبشور أيضًا.
- قلبي المكونات جيدًا ثم ضعي ملعقة من الخليط داخل الطماطم.
- يمكنك استخدام نفس الطريقة لتحضير الباذنجان المخلل والفلفل أيضًا.
شوربة الكوسة بالنعناع
المكونات
نصف كيلو كوسة مقطعة
بطاطس مسلوقة ومهروسة
مرقة دجاج
2 كوب حليب
بصل مفروم
ثوم مفروم
زبد
نعناع مفروم
دقيق
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير:
- في طاسة تيفال ذوبي الزبد وأضيفي البصل وشوحيه حتى يتحول لونه للذهبي.
- أضيفي الثوم المفروم والكوسة وقلبي كل المكونات لمدة 5 دقائق.
- ضعي مرقة الدجاج واتركي الخليط حتى التأكد من تسوية الكوسة.
- في الخلاط ضعي الكوسة والنعناع ومرقة الدجاج، واضربيها على درجة متوسطة.
- في طاسة ذوبي الزبد وأضيفي الدقيق، وحركي المكونات ثم أضيفي اللبن مع استمرار التقليب.
- أضيفي خليط الكوسة إلى الكريمة وقلبي حتى الغليان ثم ضعي الشوربة في أطباق التقديم.