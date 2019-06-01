رياضة

صلاح يسعى للحاق بكبار إفريقيا بنهائي دوري الأبطال

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
محمد صلاح
محمد صلاح
يتطلع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لكتابة اسمه بحروف من ذهب بين أساطير القارة الإفريقية، وذلك عندما يواجه رفقة فريقه ليفربول اليوم السبت، نظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وهو معقل فريق أتلتيكو مدريد، ويأمل صلاح في اللحاق بعظماء إفريقيا الذين سجلوا في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.
وبدوره يبحث النجم السنغالي ساديو ماني عن أكثر من إنجاز في مباراة اليوم، وتمكن ماني من تسجيل هدف ليفربول الوحيد في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي في شباك ريال مدريد. ويتطلع ماني لأن يصبح ثامن لاعب يسجل في أكثر من مباراة نهائية بدوري الأبطال بعد كل من راؤول جونزاليز مع ريال مدريد عامي 2000 و2002 وصامويل
اقرأ المزيد
يورجن كلوب‎

الذكريات السيئة تطارد كلوب من حكم نهائي الأبطال

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مهمة إدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا اليوم بين ليفربول وتوتنهام، للحكم السلوفيني دامير سكومينا، وهو الحكم الذي يملك خبرة كبيرة، حيث وجد كحكم رابع في العديد من مباريات يورو 2008 وأدار مباريات في الأولمبياد بنفس العام، كما أشرف على تحكيم 3 مباريات في يورو 2012 وكان حكمًا للسوبر الأوروبي بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد عام 2012، وأدار العديد من المباريات في دوري أبطال أوروبا، كما أشرف على مباراتين في يورو 2016.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (5)

معين الشعباني: جماهيرنا صنعت الحدث مجددا في رادس

أكد معين الشعباني، المدير الفني للترجي الرياضي التونسي، أن التتويج الإفريقي لم يكن سهلا، حيث تطلب من فريقه تضحيات كبيرة، بخوضه نهائيين إفريقيين في ظرف 6 أشهر، وقال الشعباني: "الحمد لله أننا حققنا إنجازا تاريخيا بفوزنا بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين في غضون 6 أشهر، كما لا بد من الإشارة إلى أن اللقب الجديد، أحرزناه دون أن نتكبد أي هزيمة على امتداد مراحل المسابقة، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير، ويؤكد جدارتنا بالمحافظة على تاجنا الإفريقي، مما يجعل للقب الثاني على التوالي مذاقا خاصا، وكنا أفضل من الوداد ذهابا وإيابا وكنا جديرين بالتتويج".
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

اجتماع طارئ في المغرب بعد فضيحة رادس

دعا فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، لاجتماع طارئ اليوم السبت بمقر الاتحاد لتدارس أحداث إياب نهائي دوري الأبطال، واتخاذ القرارات التي تليق بما حدث خلال المباراة النهائية من وقائع، وتضمن بيان اتحاد الكرة المغربي الذي أصدره اليوم، التأكيد أن هذا الاجتماع سيكون هاما وقويا وسيتم على ضوئه كشف موقف مشترك بين اتحاد الكرة وإدارة الوداد بما يحفظ لمصالح الكرة المغربية حقوقها، علمًا بأن اتحاد الكرة المغربي أرسل في السابق خطابي احتجاج تضمنا شكاوى من حكمي الكونفدرالية الإثيوبي باملاك تيسيما ودوري الأبطال ذهابا جهاد جريشة.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح‎ (3)

توتنهام الضحية المفضلة لمحمد صلاح أوروبيا

يستعد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت، وذلك عندما يواجه توتنهام في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو" معقل أتليتكو مدريد، ويأمل صلاح في تعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما وصل إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد، قبل أن يتعرض لإصابته الشهيرة في الكتف بسبب تدخل سيرجيو راموس، ليغادر في منتصف الشوط الأول في المواجهة التي خسرها ليفربول بنتيجة 3-1، والآن يملك صلاح الفرصة للفوز باللقب خاصة أنه يواجه خصمه المفضل أوروبيًا.
هدف-صلاح-فى-توتنهام

صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لنهائي دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب واندا متروبوليتانو في العاصة الإسبانية مدريد، والذي سيكون مسرحًا لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، والذي يجمع بين فريقي ليفربول وتوتنهام، ويتطلع ليفربول إلى التتويج بلقبه الأوروبي السادس وتعويض خيبة أمل خسارته لنهائي نسخة الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، بينما يبحث السبيرز عن الفوز بلقبه الأوروبي خاصة أنه يخوض المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وتواجه الفريقان مرتين في الدوري هذا الموسم، وحسم الريدز المواجهتين لصالحه بنفس النتيجة 2-1.
ليفربول - برشلونة (1)

صلاح يبحث عن المجد الأوروبي اليوم أمام توتنهام

يصطدم ليفربول بنظيره توتنهام اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو معقل فريق أتليتكو مدريد الإسباني، حيث يتطلع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح للتتويج بلقبه الأول مع ليفربول، والتتويج باللقب الأقوى على صعيد القارة العجوز، ليصبح أول مصري يتوج بذلك اللقب وثالث لاعب عربي بعد كل من رابح ماجر وأشرف حكيمي، كما يتطلع صلاح أيضًا لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما خسر في المباراة النهائية أمام ريال مدريد في المباراة التي شهدت خروجه من الشوط الأول مصابًا في لقطة سيرجيو راموس الشهيرة.
محمد صلاح - ساديو ماني‎

ماني يتحدث عن المنافسة مع صلاح على أرض الملعب

كشف الدولى السنغالى ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن حقيقة توتر علاقته بالفرعون المصرى محمد صلاح، نجم الريدز، وعن رغبته فى الفوز ببطولة دورى أبطال أوروبا مع فريقه، وأكد أنه لا يهتم بمن يسجل هدف اللقب، وأن كل ما يبحث عنه هو الخروج باللقب. وجاء ذلك فى حوار اللاعب السنغالى مع صحيفة ميرور الإنجليزية، وقال: «كل ما أريده الفوز، انا أسجل أو صلاح، كل ما نريده هو الخروج بكأس دورى الأبطال». ويصطدم ليفربول بفريق توتنهام، السبت، فى التاسعة مساء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد، فى نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org