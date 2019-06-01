بمناسبة العيد.. زيارة استثنائية لجميع المساجين

تحرير:محمد عبد الجليل ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

وزير الداخلية - أرشيفية

تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة، إعلاءً لقيم حقوق الإنسان، وتطبيق المناهج الحديثة للسياسة العقابية الحكيمة، قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية واحدة يوم الوقفةوأول أيام عيد الفطر المبارك، وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفدها حتى يوم الأحد الموافق 30 يونيو ابتهاجاً بهذه المناسبة، على ألا تحتسب هذه الزيارة ضمن الزيارات المعتادة المقررة لنزلاء السجون.

وأكد مسئولو وزارة الداخلية أن تلك الزيارة الاستثنائية وقفة وأول أيام العيد، واشتمال القرار بفرصة للاستفادة منها لمن فاتته زيارة اليومين لمدة شهر كامل ينتهى فى 30 يونيو، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة