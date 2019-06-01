عشماوي يغيب عن «بيت المقدس».. والدفاع: الإجراء باطل

تحرير:تهامى البندارى ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

عشماوي

تغيب المتهم هشام عشماوي، الضابط المفصول والإرهابي المتورط في تنفيذ عدد من الحوادث الإرهابية، عن الحضور في القضية التي يحاكم فيها أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، والمعروفة باسم «أنصار بيت المقدس 1»، وذلك بعدما تسلمته السلطات المصرية في مطار القاهرة قبل أيام قليلة، على متن طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، خلال عودته من زيارة رسمية إلى ليبيا، ولم تنوه المحكمة إلى أى تفاصيل بخصوص هشام عشماوي.

أكد محامي المتهمين، علي إسماعيل، للمحكمة أن الجميع شاهد وقائع تسليم وتسلم المتهم هشام عشماوي، يوم الأربعاء الماضي، موضحا أن «عشماوي» هو المتهم الأول بأمر الإحالة التكميلي، متمسكا بأن أي إجراء تتخذه المحكمة في غيبة المتهم المضبوط، يصم جميع الإجراءات بالبطلان. تدخل ممثل النيابة، وأشار إلى