مورجان فريمان.. عوقب بالتمثيل وحطم أرقام الأوسكار

تحرير:حليمة الشرباصي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

مورجان فريمان

على مر التاريخ، نجح بعض الممثلين في أن يتركوا بصمة لا تنسى سواء محليا أو عالميا، والممثل الأمريكي مورجان فريمان واحد من هؤلاء، إذ تمكن الممثل من أن يحول صوته إلى علامة مسجلة بعشرات البرامج الوثائقية والإعلانات وأفلام الأنيميشن التي شارك فيها بصوته فقط، محققا نجاحًا مذهلا إلى حد أن بات الجمهور يعرف "فريمان" من صوته فقط. أما إن تحدثنا عن أدواره التمثيلية فلن يسع المجال لإحصاء كل أعماله، ففي عمر الـ82 ما زال الممثل قادرًا على العطاء والتفاني في مهنته، وبينما يحتفل العالم بعيد ميلاده اليوم، نستعرض بعض المعلومات التي قد لا تعرفها عن "فريمان".

1- التحق بالقوات الجوية خدم الممثل مورجان فريمان في القوات الجوية لمدة 4 أعوام. 2- دخل الفن عقابًا له عندما كان مورجان فريمان طالبًا في الثانوية، قام بسحب كرسي من تحت إحدى زميلاته تعبيرا عن إعجابه بها، فأمرته المدرسة بالمشاركة في المسرحيات المدرسية عقابًا له. 3- يجيد التحدث بالفرنسية لا يعرف الكثيرون