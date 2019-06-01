«حكايتي» 26| موت «البارون» و«داليدا» تبلغ عن شقيقها

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

مسلسل حكايتي - ياسمين صبري

انطلقت الحلقة الـ 26 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، إلى الخان ومعها زوجها «على» يجسده أحمد صلاح حسني، من أجل دفن والدها، وهناك التقت أهلها، الذين وقفوا مترصدين لها، وحمل «حسام» يجسده إسلام جمال و«على» النعش، فيما ذهبت «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر إلى «سوزي» تجسدها نهال عنبر، تطلب منها أن تعطيها مبلغا ماليا، كى تعود وتقف على قدميها مرة أخرى فى السوق، لكنها أخبرتها بأنها ليس معها سيولة. وفى المقابر، وقف «حسام» يسأل شقيقته «داليدا» عمن قتل والدهما؟ وردت عليه بأنه السبب فى موت والده، ليهدد بقتلها، لكن «على» تدخل وأخذها.

بينما أصيب «البارون» يجسده جميل برسوم، بوعكة صحية، ونقله «هيثم» يجسده تامر شلتوت، إلى المستشفى، وواجهت «داليدا» عمها «سليمان» يجسده أحمد بدير، وقالت إنه وراء قتل والدها، وتدخل «على» وأكد لـ«سليمان» وابنه «أدهم»