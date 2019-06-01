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«حكايتي» 26| موت «البارون» و«داليدا» تبلغ عن شقيقها

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
مسلسل حكايتي - ياسمين صبري
مسلسل حكايتي - ياسمين صبري
انطلقت الحلقة الـ 26 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، إلى الخان ومعها زوجها «على» يجسده أحمد صلاح حسني، من أجل دفن والدها، وهناك التقت أهلها، الذين وقفوا مترصدين لها، وحمل «حسام» يجسده إسلام جمال و«على» النعش، فيما ذهبت «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر إلى «سوزي» تجسدها نهال عنبر، تطلب منها أن تعطيها مبلغا ماليا، كى تعود وتقف على قدميها مرة أخرى فى السوق، لكنها أخبرتها بأنها ليس معها سيولة. وفى المقابر، وقف «حسام» يسأل شقيقته «داليدا» عمن قتل والدهما؟ وردت عليه بأنه السبب فى موت والده، ليهدد بقتلها، لكن «على» تدخل وأخذها.
بينما أصيب «البارون» يجسده جميل برسوم، بوعكة صحية، ونقله «هيثم» يجسده تامر شلتوت، إلى المستشفى، وواجهت «داليدا» عمها «سليمان» يجسده أحمد بدير، وقالت إنه وراء قتل والدها، وتدخل «على» وأكد لـ«سليمان» وابنه «أدهم»
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«سوبر ميرو» الحلقة 26.. دلال عبد العزيز بطلة خارقة

بدأت الحلقة الـ26 من مسلسل «سوبر ميرو» بمواجهة أميرة -إيمي سمير غانم- والدها "طفطف" سمير غانم، واعترافها أنها سوبر ميرو الحقيقية، وأنها أخفت عنه هذه الحقيقة طوال هذه الفترة لأنها تخشى أن يبعدها عن البطولة، ويمنعها من الخروج من المنزل، ويعيد لها الخوف بعد أن تخلصت منه أخيرًا، وأصبحت شجاعة لا تهاب أحدًا، إلا أن والدها أخبرها أخيرًا حقيقة والدتها "سوبر توحة" -دلال عبد العزيز- وأنها كانت قوية يهابها الجميع، ولم تكن تتوانى عن مساعدة أي طالب للمساعدة، حتى لو قطة صغيرة استنجدت بها كانت تغيثها، وظل يحكي لها عن بطولات والدتها.
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آسر ياسين ينشر صورته في البطاقة.. وهنيدي يرد عليه

نشر آسر ياسين صورة بطاقته الشخصية على حسابه بـ«تويتر» وعلق عليها: «من هنا ورايح مفيش كلام عن الحلاوة أرجوكم.. الراجل مش بحلاوته ولا وسامته.. الراجل بصورة بطاقته». وأخذ الجمهور يعلق على الصورة بـ«كوميكس» من أفلام محمد هنيدي، الذى قبل التحدي ونشر صورة بطاقته، التي نالت إعجاب المتابعين. وكان «آسر» قد نشر قبل ساعات منشورا يطلب فيه من المتابعين ألفي لايك كي ينشر صورة البطاقة، قائلا: «جاهزين لصورة البطاقة عشان نحسم جدل الحلاوة ده»، ولكى يشجع المتابعين كتب: «أنا حاسس إن الناس خايفة تعمل لايك لتتصدم.. دوسوا ماتخافوش، ديه صورة بطاقة يعني عادي بدل فاقد».
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بدل الحدوتة 3.. جيمي سيطر على سكان المزرعة بالتليفون

شهدت الحلقة 26 من مسلسل بدل الحدوتة 3 ظهور الفنانة سماح أنور، باعتبارها سيدة أعمال تراقب لولي (دنيا سمير غانم) التي تعيش مع الخدم في مزرعة البطاطس، وتعتمد على مهندس كمبيوتر (عمرو وهبة)، الذي لا ينفذ ما تطلبه منه، في مشاهد مضحكة بين الثنائي. بينما على الجهة الأخرى، اكتشف خدم لولي أن العالم لم ينته، ويريدون الخروج، وحاول جيمي (هشام ماجد) السيطرة عليهم، فمنح أشجان (شيماء سيف) هاتفا ذكيا وأنشأ لها حسابا على «فيسبوك» والدادة (لبنى محمود) لمشاهدة المسلسلات التركي المدبلجة، وكلينتون (هاتف ذكي) يتحدث فيه مع (سيري)، ليستطيع الخروج من المزرعة.
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«حكايتي» 24| مفاجأة غير متوقعة بفرح «على» و«داليدا»

انطلقت الحلقة الـ24 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «على» يجسده أحمد صلاح حسني إلى «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، واعترف لها بأنه أخطأ حينما تركها ورحل وأنه لا يستطيع أن يعيش بدونها، واتفق على تحديد موعد الزفاف، بينما تعرضت شقة «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، للسرقة وذهبت إلى القسم لتحرير محضر، وذهبت «داليدا» إلى «البارون» يجسده جميل برسوم، وحاولت أن ترضيه وتؤكد له أنها ليس لها علاقة بماضي عائلتها، بينما قرر «سليم» يجسده جمال عبد الناصر، أن يذهب إلى «داليدا» لكي يرضيها خوفا من أن يموت دون أن يراها.
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«حكايتي» 23| جد «علي» يوافق على زواجه من «داليدا»

انطلقت الحلقة الـ23 من مسلسل «حكايتي» بتحدث «داليدا» تجسدها ياسمين صبري مع صديقتها «نسرين» تجسدها هنادي مهنا، بأن «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، لا يرد على مكالماتها وأنه تغير معها، وعرضت عليها أن تتصل هي به وتحاول أن تفهم ما حدث ولكنها رفضت، وأخبر «سعد» يجسده إدوارد، ابنته بأن «حسام» يجسده إسلام جمال، يريد الزواج منها ولكنها رفضت لكونها تحب «أدهم» يجسده أحمد حاتم، وفى الوقت نفسه تجهز «داليدا» لافتتاح فرع جديد للأتيليه فى القاهرة، وأخذ «على» يتحدث مع نفسه، هل يترك «داليدا» البنت الوحيدة التي أحبها؟ ولكنه تذكر أنه لا يستطيع أن يكسر أوامر جده.
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«حكايتي».. والدة «علي» توافق على زواجه بـ«داليدا»

لا تزال قصة «على» و«داليدا» بمسلسل «حكايتي» تشغل المشاهدين الذين ينتظرون الحلقات الجديدة بفارغ الصبر لمعرفة ما سيحدث، وجاء المشهد الذى جمع بين «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، ووالدة «على» تجسدها نهال عنبر، في الحلقة الحادية والعشرين، فى المركز الثالث بـ«تريند» موقع «يوتيوب»، حيث تجاوز عدد مشاهداته 100 ألف فى أقل من 12 ساعة، والذي فيه استسلمت والدة «على» الذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح حسني، لرغبتة ووافقت على زواجه بـ«داليدا»، لكنها أخذت تسألها عن عائلتها ووالدها ولماذا تركتهم وهربت؟ وغيرها من الأسئلة التي وضعت «داليدا» فى موقف محرج.
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أحمد صلاح حسني: الجمهور أساس نجاح الفنان مش الفلوس

وجه الفنان أحمد صلاح حسني رسالة إلى متابعيه عبر «تويتر»، صباح اليوم الأحد، قائلا: «أشكركم جميعا على الكلام الحلو ده، كلام يعطيني دفعة للأمام وثقة للوصول لأحلامي بخطوات هادئة بلا استعجال، ما زلت في أول المشوار وأمامي طموح كبير لن أصل إليه بدون دعمكم، أنتم أساس نجاح أي فنان، بدونكم رصيد الفنان صفر، حتى لو معاه ملايين الجنيهات.. شكرًا». يأتي ذلك بعد الإشادة بدوره في مسلسل «حكايتي»، حيث يجسد شخصية (علي) الوريث الوحيد لأكبر عائلة بالإسكندرية، والذي وقع فى حب ياسمين صبري، من أول نظرة، ورغم أنها مطاردة من أهلها، فهو قرر أن يساندها.
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