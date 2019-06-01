«حكايتي» 26| موت «البارون» و«داليدا» تبلغ عن شقيقها
تحرير:ريهام عبد الوهاب
٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
مسلسل حكايتي - ياسمين صبري
انطلقت الحلقة الـ 26 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، إلى الخان ومعها زوجها «على» يجسده أحمد صلاح حسني، من أجل دفن والدها، وهناك التقت أهلها، الذين وقفوا مترصدين لها، وحمل «حسام» يجسده إسلام جمال و«على» النعش، فيما ذهبت «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر إلى «سوزي» تجسدها نهال عنبر، تطلب منها أن تعطيها مبلغا ماليا، كى تعود وتقف على قدميها مرة أخرى فى السوق، لكنها أخبرتها بأنها ليس معها سيولة.
وفى المقابر، وقف «حسام» يسأل شقيقته «داليدا» عمن قتل والدهما؟ وردت عليه بأنه السبب فى موت والده، ليهدد بقتلها، لكن «على» تدخل وأخذها.
بينما أصيب «البارون» يجسده جميل برسوم، بوعكة صحية، ونقله «هيثم» يجسده تامر شلتوت، إلى المستشفى، وواجهت «داليدا» عمها «سليمان» يجسده أحمد بدير، وقالت إنه وراء قتل والدها، وتدخل «على» وأكد لـ«سليمان» وابنه «أدهم»
بينما أصيب «البارون» يجسده جميل برسوم، بوعكة صحية، ونقله «هيثم» يجسده تامر شلتوت، إلى المستشفى، وواجهت «داليدا» عمها «سليمان» يجسده أحمد بدير، وقالت إنه وراء قتل والدها، وتدخل «على» وأكد لـ«سليمان» وابنه «أدهم» يجسده أحمد حاتم، أنه لن يترك ثأر والده يوسف منهم.
وعرف «على» بما حدث لـ«البارون» وذهب إليه، ومنعه «هيثم» من الدخول، لكنه أصر ودخل مع أمه وزوجته للاطمئنان عليه، فيما ذهبت «داليدا» إلى النيابة وأبلغت عن شقيقها بأنه من قتل «نور» -ابنة عمها تجسدها دنيا المصري- وأن عمها «سليمان» هو من قتل والدها.
فيما التقت «فريدة» بـ«نسرين» وطلبت منها أن تتوسط لها عند «داليدا» لكي تشغلها معها، والتى وافقت على أن تعمل لديها بالمصنع.
وتم حبس كل من «حسام» و«داليدا» و«سليمان» على ذمة التحقيقات، وانتهت الحلقة بموت «البارون»