برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الإعدادية في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية

اعتمد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018- 2019، وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 80.37%، وقد لوحظ تفوق البنات على البنين، واحتلت البنات المراكز الأولى على مستوى المحافظة لهذا العام. والتقى محافظ الإسماعيلية مع الدكتور خالد خلف قبيص، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في حضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، وقام باعتماد نتيجة هذا العام.

خلال اللقاء، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها قد بلغ 21720 طالبًا، وقد بلغ عدد الحضور للامتحانات 21477 طالبًا، وعدد الناجحين 17261 طالبًا. لمعرفة النتيجة اضغط هنا جدير بالذكر أن عدد الطلاب الحاصلين