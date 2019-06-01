رياضة

رئيس الزمالك: لم نظلم جروس.. وأحضرت له علبة شيكولاتة

تحرير:أحمد ثروت ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
جروس
جروس
تحدث رئيس الزمالك عن السويسري كريستيان جروس، وانتهاء عقده مع القلعة البيضاء، وهجوم عدد من الجماهير عليه عقب التصريحات التي أدلى بها عقب التعادل مع فريق الإنتاج الحربي يوم الخميس الماضي على ملعب «بتروسبورت» ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز، وقال رئيس الزمالك عبر فيديو منشور على صفحته بـ«فيسبوك»: «عقد جروس انتهى رسميًا مع الزمالك 31 مايو ولم يتم التجديد له لما بعد ذلك ولا أعرف سبب الهجوم الذي أتعرض له حاليًا، وهو يوجد حاليًا في فندق إقامته ولم يتم طرده كما روجت بعض الصفحات من خلال تداول صورة له بحقائبه".
وأضاف: "قمت بدعوة جروس من أجل تكريمه فى النادى، وأحضرت له بوكيه ورد وعلبة شيكولاتة، ولكنه اعتذر عن الحضور بعد أن قمنا بالاتصال به عدة مرات، وقمنا بإرسال نبيل عبد الفتاح، مدير العلاقات العامة بالزمالك له وتهرب منه أول مرة وحضر في المرة الثانية". وتابع: «لم نظلم جروس من حيث مستحقاته المتأخرة لدينا،
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يورجن كلوب‎

الذكريات السيئة تطارد كلوب من حكم نهائي الأبطال

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حسن المستكاوي: ما حدث مع جروس إهانة للزمالك

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عمرو أديب عن الزمالك: نادٍ غير مفهوم على الإطلاق

حث الإعلامي عمرو أديب، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على إرسال برقية شكر لغريمه الزمالك، وذلك بعد ساعات من تفريط الفريق المتوج مؤخرًا بلقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، في فوز مهم محليًا وسقط في فخ التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، مساء أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وتقدم المغربي خالد بوطيب للزمالك في الدقيقة (46) لكن الإنتاج الحربي تعادل سريعًا عن طريق معاذ الحناوي من ضربة جزاء (54) بعد مباراة حافلة بالندية والإثارة بين الفريقين.
جروس (2)

كشف حساب جروس مع الزمالك بين التتويج والرحيل المهين

بطريقة مهينة، طالب رئيس نادي الزمالك، السويسري كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، بعد تعادل الأبيض أمام الإنتاج الحربي بنتيجة (1-1)، مساء أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ورفض رئيس الزمالك وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، عقب انتهاء المباراة، مؤكدا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى، كما هاجم المدرب السويسري عقب اللقاء مرددًا عبارة: "اطلع على المطار يا فاشل"، علاوة على أن رئيس القلعة البيضاء توجه إلى غرفة خلع الملابس عقب المباراة، ليعلن رحيل جروس.
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ماذا قدم خالد جلال مع الزمالك في ولايته الأولى؟

أعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي، وأكد رئيس القلعة البيضاء أن خالد جلال سيقود التدريبات، موضحا أن المدرب السويسري كريستيان جروس عقده انتهى ولن يجدد، وسيخرج للمطار ليعود لبلاده، وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن جروس ظالم ورحيله أنقذ الزمالك من تجديد عقده لمدة شهرين، وهو ما يكلف النادي نحو 12 مليون جنيه قيمة رواتب الجهاز الفني، مؤكدا أن جروس تجاهل عدة لاعبين، على رأسهم محمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد عنتر، بجانب أيمن حفني.
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