عامل يقتل زوج شقيقته بـ«مزغونة» بسبب خلافات أسرية

تحرير:محمد رشدي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

جثة

بسبب الخلافات الأسرية، أقدم عامل على قتل زوج شقيقته وانهال عليه طعناً بالسكين في مدينة البدرشين بالجيزة، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا بمقتل عامل داخل منزله بقرية مزغونة في البدرشين، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ومن خلال معاينة العقيد علي عبد الكريم مفتش المباحث، تبين أن الجثة لعامل وبها طعنة نافذة في الظهر.

وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجته بسبب وجود خلافات عائلية بينهما. من خلال عدد من الأكمنة تمكنت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد عكاشة، رئيس المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بمعاتبة المجني عليه بسبب سوء معاملته لشقيقته حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي