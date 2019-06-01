جريمة

عامل يقتل زوج شقيقته بـ«مزغونة» بسبب خلافات أسرية

تحرير:محمد رشدي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
جثة
جثة
بسبب الخلافات الأسرية، أقدم عامل على قتل زوج شقيقته وانهال عليه طعناً بالسكين في مدينة البدرشين بالجيزة، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا بمقتل عامل داخل منزله بقرية مزغونة في البدرشين، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ومن خلال معاينة العقيد علي عبد الكريم مفتش المباحث، تبين أن الجثة لعامل وبها طعنة نافذة في الظهر.
وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجته بسبب وجود خلافات عائلية بينهما. من خلال عدد من الأكمنة تمكنت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد عكاشة، رئيس المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بمعاتبة المجني عليه بسبب سوء معاملته لشقيقته حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي
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قتل

تحرش و3 طعنات.. تفاصيل جريمة الدم والشرف في الوراق

«أحمد شعبان» شاب في مطلع العشرينات من عمره، نزل مع شقيقتيه «رضا» و«آية»، لشراء بعض المستلزمات للمنزل ابتهاجًا بقرب عيد الفطر المبارك، وفي أثناء تجولهم بمنطقة الوراق قبل أذان المغرب بساعة، قام شقيقان يعملان في ملاهٍ للأطفال بالمنطقة، بمعاكسة شقيقتيه، فعاتبهما على فعلتهما فقاما بسبه، لتنشب مشاجرة كبيرة بينهم، استخدم فيها الشقيقان الأسلحة البيضاء، لتنتهي بمقتل «أحمد» بعدة طعنات في جميع أنحاء جسده، ليلقى ربه صائما شهيدا وشاهدا على بلطجة تفشت في الكثير من المناطق الشعبية.
النقيب-عمر-ياسر (3)

«في الجنة يا شهيد» آخر ما كتبه معاون مباحث أبو حماد

«الله يرحمك يا أحمد، وجعت قلبنا كلنا، في الجنة يا شهيد»، كانت الكلمات السابقة هى آخر ما نشره النقيب عمر ياسر، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، ناعيا زميله، النقيب أحمد المسلمي، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، ليلحق به «ياسر» شهيدا في ليلة القدر، صباح اليوم السبت، عقب إطلاق النيران عليه خلال مطاردته لمجموعة من اللصوص والمسجلين الخطر، مجهولي الهوية، بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق بلبيس- أبوحماد، ليؤكد الشهيد أن الأنقياء يرحلون سريعا، وأن شهيدا يودع شهيدا في ظل الحرب التي تخوضها البلاد ضد عتاة الإجرام ومسجلي خطر.
طعنات-سكين-جريمة

«عايز أجرة زيادة».. عامل يمزق جسد سائق توك توك

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل خردة، قتل سائق توك توك بمدينة السلام، بسبب الخلاف على قيمة الأجرة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام ثان بلاغا من الأهالي بالعثور على شخص متوفى بطريق مصر- الإسماعيلية "الطريق البطيء" أمام سوق العبور، وبالفحص تبين أن المجنى عليه سائق توك توك، 22 عاما، مقيم بدائرة القسم، وبه عدة إصابات ظاهرية، كما عُثر بجوار الجثة على هاتفه المحمول، وتبين وجود تلفيات بمركبة التوك توك قيادته، عبارة عن "كسر بالزجاج الأمامى".
محكمة

إحالة قضية «فساد الأوقاف» إلى الجنايات

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ورئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، ومدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر، إلى محكمة الجنايات، على خلفية التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة، وذلك في القضية المعروفة باسم « فساد الأوقاف»، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم.
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سجن

حبس 9 متهمين في واقعة قتل 3 أشخاص بـ«مشاجرة أسوان»

قرر المستشار مفيد ثروت مدير نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم الخميس، حبس 9 متهمين من المتورطين فى الأحداث الدامية التى شهدتها قرية سبعة بحرى التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مطلع الأسبوع الحالى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أثر نشوب خلافات قديمة على مسقى مائى بين عائلتين، والتى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، فيما أصيب 8 آخرين. وكانت تحريات المباحث، وجهت اتهامات إلى 9 أشخاص فى الضلوع فى إشعال الفتنة بين العائلتين، والاشتراك فى مشاجرة دامية واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء.
قتل

«كنت فاكرها غنية».. تفاصيل مقتل عجوز بولاق

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة قتل عجوز في منطقة بولاق الدكرور، عن أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها تقيم بمفردها في شقة بالطابق الأرضي مكونة من غرفة وحمام، ويتردد عليها بعض الجيران للاطمئنان عليها لإقامتها بمفردها وكبر سنها حتى عثر عليها أحد سكان العقار ملقاة على الأرض غارقة في دمائها، وبمناقشة عدد من الجيران، وتفريغ كاميرات المراقبة وفحص آخر المترددين على العقار، مسرح الجريمة، تبين أنه أحد سكان المنطقة، وتم رصد دخوله المنزل في وقت مزامن لوقوع الجريمة.
حبس-كلابشات

الابن العاق.. طعن والده وزوجته وأشعل النار في الغرفة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة جنح السلام، اليوم الخميس، بتجديد حبس المتهم بطعن والده وزوجته، وإشعال النار في غرفتهما؛ بسبب خلافات مادية بمنطقة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وحضر المتهم في حراسة مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام وسط صرخات هيستيرية منه ندمًا على فعلته، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي مأمور قسم شرطة أول السلام بلاغا بنشوب حريق بغرفة حارس عقار "62 سنة"، نتج عنه مصرعه وزوجته ربة منزل "55 سنة"، وإصابة نجله، سائق توك توك، 30 سنة، بحروق في ذراعه اليمنى.
قتل

جريمة على الفطار.. تجديد حبس المتهم بقتل زوج شقيقه

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيق زوجته لوجود خلافات عائلية بينهما، وأوضحت تحريات رجال المباحث والتحقيقات الأولية أن مشاجرة نشبت بين عاطل وصهره، بمنطقة الأسمرات بحي المقطمفي محافظة القاهرة عقب الإفطار، أسفرت عن مصرع المجنى عليه، واستدعت النيابة العامة شهود العيان لسماع أقوالهم، وكذلك زوجة المجنى عليه "شقيقة المتهم" التي أوضحت في أقوالها لرجال المباحث أن زوجها هو من افتعل المشاجرة أولاً.
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