طرح ألبوم «لون الكاكاو» لـ«بلاك تيما» في عيد الفطر

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

فريق بلاك تيما

قرر المنتج ريتشارد الحاج، طرح ميني ألبوم جديد باسم "لون الكاكاو" لفريق "بلاك تيما"، أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده، في عيد الفطر، على قناة "موسيقى تي في" بموقع الفيديوهات القصيرة "يوتيوب"، إضافة إلى عدد كبير من متاجر الشراء ومنها "آيتونز، أنغامي، ديزر ، سبوتيفاي، موسيقى ستور". الميني ألبوم يضم 5 أغان متنوعة، ويعد نقله موسيقية كبيرة لبلاك تيما، تولى توزيعه هاني ربيع وتعاونوا فيه مع الشعراء منتصر حجازي وميدو زهير وألحان محمد عبده وأمير صلاح الدين، مهندس صوت ماهر صلاح، منتج فني إسلام بيبو.

وكان الفريق قد انتهى الأسبوع الماضي من تصوير photo session خاص بالميني ألبوم داخل أحد الاستيديوهات الخاصة. من جانبه قال المنتج ريتشارد الحاج إن الميني ألبوم يمثل عودة قوية لبلاك تيما ويحتوي على أنماط غنائية متنوعة من خلال 5 أغان، يقدموا خلالها واحدة من أهم اغاني الفلكلور النوبي بتوزيع جديد ومميز. يذكر