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طرح ألبوم «لون الكاكاو» لـ«بلاك تيما» في عيد الفطر

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
فريق بلاك تيما
فريق بلاك تيما
قرر المنتج ريتشارد الحاج، طرح ميني ألبوم جديد باسم "لون الكاكاو" لفريق "بلاك تيما"، أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده، في عيد الفطر، على قناة "موسيقى تي في" بموقع الفيديوهات القصيرة "يوتيوب"، إضافة إلى عدد كبير من متاجر الشراء ومنها "آيتونز، أنغامي، ديزر ، سبوتيفاي، موسيقى ستور". الميني ألبوم يضم 5 أغان متنوعة، ويعد نقله موسيقية كبيرة لبلاك تيما، تولى توزيعه هاني ربيع وتعاونوا فيه مع الشعراء منتصر حجازي وميدو زهير وألحان محمد عبده وأمير صلاح الدين، مهندس صوت ماهر صلاح، منتج فني إسلام بيبو.
وكان الفريق قد انتهى الأسبوع الماضي من تصوير photo session خاص بالميني ألبوم داخل أحد الاستيديوهات الخاصة.  من جانبه قال المنتج ريتشارد الحاج إن الميني ألبوم يمثل عودة قوية لبلاك تيما ويحتوي على أنماط غنائية متنوعة من خلال 5 أغان، يقدموا خلالها واحدة من أهم اغاني الفلكلور النوبي بتوزيع جديد ومميز.  يذكر
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الأغنية الدعائية لـ«الممر».. لا تعبر عن الحرب

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الممر» الأغنية الدعائية للعمل، والتى قام بغنائها المطرب محمد الشرنوبي، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان الموسيقار عمر خيرت، وشهد الفيديو صورا من كواليس فيلم «الممر»، مع عرض مشاهد من تسجيل الأغنية فى الأستوديو وتعليمات الموسيقار عمر خيرت للفرقة. وتقول كلمات الأغنية: "لسه جاي من وسط ليل العتمة ضي، يفرد جناح النور ويوهبلك حياة، تفتح عيونك على الأمل وتشوف مداه، وساعتها بس هتعرف إنك لسه حي". الأغنية اقتربت من الـ100 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة على الصفحة الرسمية للفيلم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
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كيتي بيري تعود بأغنية جديدة بعد غياب عامين

في مفاجأة سارة لمحبي مغنية البوب الأمريكية كيتي بيري، أعلنت الأخيرة عن عودتها بأغنية "سينجل" جديدة بعد غياب عامين عن الساحة الغنائية لم تصدر فيهما أي ألبوم جديد، مكتفية ببعض الأغاني "الدويتو" القليلة مع مغنين مثل كالفين هاريس، وفاريل ويليامز. "بيري" التي عقدت خطبتها على الممثل الأمريكي أورلاندو بلوم في فبراير الماضي، كانت قد أعلنت أنها ستأخذ فترة راحة للتركيز فى حياتها الشخصية، إلا أنها أنهت غيابها الفني مؤخرا بأغنية Never Really Over التي حققت 4 ملايين مشاهدة في 7 ساعات فقط، بحسب موقع Heat World الأمريكي.
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أيمن بهجت قمر يكشف تفاصيل لقائه بـ«إعلام المصريين»

كشف الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر عن تفاصيل لقائه بالمنتج تامر مرسى، وإدارة الشؤون القانونية بمجموعة إعلام المصريين. وكتب قمر عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أنا النهاردة اتقابلت مع أ. تامر مرسى والسادة الشؤون القانونية لإعلام المصريين ولقيت منهم كل احترام وترحيب وزى ما أعلنوا في البيان فهمونى إنهم عاملين لجنه قانونية لحصر الأعمال وكل صاحب حق هياخد حقه وإنهم في الفتره اللي جايه حريصين على حماية المصنف الفني المصري ومبدعيه».
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البرنسيسة بيسة حلقة 6.. أهل الحارة يقتحموا بيت سكسكة

تواصل "بيسة" والتي تُجسدها الفنانة مي عز الدين، في مسلسلها الرمضاني "البرنسيسة بيسة"، والذي يُعرض عبر قناة "الحياة"، محاولاتها لفرض سيطرتها على المدرسة التي ورثتها عن عمها، والتي تشاركها فيها "شويكار" والتي تُجسدها الفنانة القديرة بوسي، حيث تسعى لتحويل الطريقة التعليمية الحديثة للمدرسة إلى الطريقة القديمة التي اعتادت عليها في صغرها بالمدارس الحكومية، فتدخل أحد الفصول ومعها "سبورة خشبية وطباشير" بدلًا من جهاز عرض البيانات "البروجكتر"، قائلةً: "النظام بتاعكم ده لازم يتغير، وربنا بعتني عشان المهمة دي".
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كارول سماحة: المثلية حق أصحابها..مفيش حد بيختار جنسه

كشفت المطربة اللبنانية كارول سماحة، خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج "عايشة شو"، عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، أنها كانت شديدة الارتباط بوالدها وبعد وفاته كانت تود الارتباط برجال كبار في السن، موضحة أنها استعانت بطبيب نفسي لمساعدتها لكنها في النهاية تزوجت من رجل في نفس عمرها، وهو رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، مشيرة إلى مساندة والدتها لها في بداية مشوارها الفني، حيث كانت تعطيها المال رغم بساطة وضعها المادي، ولمدة سبع سنوات من ظهورها، لافتة إلى أن تأليفها أغنية "هخونك"، كتعبير لشعورها بخيانة بعض الذين ارتبطت بهم.
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مي عز الدين عن «الجدة سكسكة»: تعمدت إخفاء ملامحي

قالت الفنانة مي عز الدين، إنها واجهت تحديات في تقديم شخصية "الجدة سكسكة " التي تظهر بها ضمن أحداث مسلسل "البرنسيسة بيسة" والذي تعرضه الشاشة الصغيرة خلال شهر رمضان المبارك. وأضافت مي، في تصريح اليوم السبت، أنها تعمدت اللجوء إلى "مكياج " من نوع خاص ليخفي ملامحها نهائيا وتظهر في شخصية امرأة عجوز. وأشارت إلى أن الجمهور لم يتعرف عليها عند عرض "البروموهات" والدعاية الخاصة بالمسلسل قبل عرضه على الشاشة الصغيرة، وأن هذا ما كانت ترغب فيه قبل بداية عرض العمل.
مسلسل فكرة ب مليون جنية على ربيع

فكرة بمليون جنيه حلقة7..البورصة تضاعف أموال علي ربيع

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، المذاع عبر فضائية MBC مصر، بصدمة "علاء الدين" الذي يجسده الفنان علي ربيع بخسارته المليون جنيه الذي حصل عليه من التبرعات، بعد دخوله عالم البورصة، وهو الأمر الذي أصابه بالجنون فقرر أن ينتحر، ولكنه تراجع عن الفكرة على الفور على الرغم من تشجيع صديقه الذي يجسده الفنان كريم عفيفي، وداعبه واتصل له بمستشفى المجانين، وفى مشهد أخر تفاجأ علاء بخبر فى التليفزيون يفيد بأن المعاملات فى البورصة على الأسهم الخاصة به عادت للربح، ففرح بأن أمواله ستعود إليه مرة أخرى.
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