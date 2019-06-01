بالأسماء.. إصابة 21 شخصًا في انقلاب سيارة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

المصابون في الحادث

شهد مستشفى كفر الدوار العام الشامل حالة طوارئ، على أثر وصول 21 مصابًا جراء حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على الطريق الزراعي بدائرة مركز كفر الدوار. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، فجر اليوم، بلاغًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث اصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" بأحد أعمدة الإنارة بالطريق الزراعي. على الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة أجرة بعمود إنارة أمام قرية "راضى"؛ ما تسبب فى إصابة 21 شخصًا من ركاب السيارة، وعدد من المواطنين الموجودين على الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "سعدية محمد حسن العسكري، ومحمد إبراهيم أحمد إبراهيم، 12 سنة، ومصطفى فرج المغربي، 7 سنوات، وعلي محسن أحمد، 5 سنوات، وأحمد فوزى قنديل، 36 سنة، وإسلام إبراهيم فرج، 10 سنوات، وعبد النبي إسماعيل خضر، 52 سنة، وأحمد إبراهيم أبو عيد، 15 سنة، وفاطمة محروس سعد، 5 سنوات". كما أصيب