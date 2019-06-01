عقوبة قاسية في انتظار الوداد بعد فضيحة رادس

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

الترجي التونسي - الوداد المغربي

بات نادي الوداد البيضاوي المغربي مهددًا بالتعرض لعقوبة رادعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك بعد تتويج الترجي الرياضي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد البيضاوي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.

وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف ساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019). وذكرت شبكة "إي إس بي إن"، أن الوداد البيضاوي المغربي قد يتعرض لعقوبة الإيقاف من المشاركة في البطولات الإفريقية لمدة

وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف ساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019).



وذكرت شبكة "إي إس بي إن"، أن الوداد البيضاوي المغربي قد يتعرض لعقوبة الإيقاف من المشاركة في البطولات الإفريقية لمدة عامين مقبلين، بسبب انسحابه من نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وتوقفت المباراة بعد نحو ساعة من انطلاقها، وسط جدل وضبابية حول تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "VAR"، وأظهرت لقطات الإعادة أن الكارتي لم يكن متسللاً، لكن الإلغاء قد يكون بسبب احتساب خطأ عليه بحق مدافع الترجي خليل شمام، ومع مطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو، توقفت المباراة، وسط تقارير عن إبلاغ الحكم اللاعبين أن تقنية الفيديو معطلة.

