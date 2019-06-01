رياضة

ميسي يتمسك بحلم التتويج مع الأرجنتين

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
تطرق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لطموحاته رفقة منتخب بلاده قبل انطلاق كوبا أمريكا هذا الشهر، معربًا عن أمله في التتويج بلقب ما رفقة راقصي التانجو، قائلًا لشبكة "فوكس سبورتس" في الأرجنتين: "عندما يأتي اليوم الذي لا أشعر خلاله بالاستمتاع، سأتوقف عن اللعب، أما الآن فأنا أحب التدرب وخوض المباريات، وأتمتع بنفس الشغف الذي كان لدي في صغري، أرغب في الاعتزال بعد الفوز بشيء ما مع الأرجنتين، أنا عضو آخر في المنتخب الوطني، هذا ما قلته للمدرب عند وصولي"، وعن مباراة ليفربول قال: "كانت تراجيدية، ارتكبنا أخطاء حمقاء، وتفوقوا علينا من حيث الرغبة والالتزام".
وتحدث ميسي عن لويس سواريز ونيمار قائلًا: "نيمار ظاهرة، لا نزال نتحدث من خلال مجموعة تضمني أنا وهو وسواريز على واتساب تحت مسمى (أمريكا الجنوبية)". وتابع: "بعض الجماهير تنتقد سواريز لإجرائه جراحة قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لتفضيله خوض كوبا أمريكا، ولكن الحقيقة أنه عانى من الآلام لفترة طويلة، ووصل إلى مرحلة
اقرأ المزيد
يورجن كلوب‎

الذكريات السيئة تطارد كلوب من حكم نهائي الأبطال

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مهمة إدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا اليوم بين ليفربول وتوتنهام، للحكم السلوفيني دامير سكومينا، وهو الحكم الذي يملك خبرة كبيرة، حيث وجد كحكم رابع في العديد من مباريات يورو 2008 وأدار مباريات في الأولمبياد بنفس العام، كما أشرف على تحكيم 3 مباريات في يورو 2012 وكان حكمًا للسوبر الأوروبي بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد عام 2012، وأدار العديد من المباريات في دوري أبطال أوروبا، كما أشرف على مباراتين في يورو 2016.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (5)

معين الشعباني: جماهيرنا صنعت الحدث مجددا في رادس

أكد معين الشعباني، المدير الفني للترجي الرياضي التونسي، أن التتويج الإفريقي لم يكن سهلا، حيث تطلب من فريقه تضحيات كبيرة، بخوضه نهائيين إفريقيين في ظرف 6 أشهر، وقال الشعباني: "الحمد لله أننا حققنا إنجازا تاريخيا بفوزنا بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين في غضون 6 أشهر، كما لا بد من الإشارة إلى أن اللقب الجديد، أحرزناه دون أن نتكبد أي هزيمة على امتداد مراحل المسابقة، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير، ويؤكد جدارتنا بالمحافظة على تاجنا الإفريقي، مما يجعل للقب الثاني على التوالي مذاقا خاصا، وكنا أفضل من الوداد ذهابا وإيابا وكنا جديرين بالتتويج".
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

اجتماع طارئ في المغرب بعد فضيحة رادس

دعا فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، لاجتماع طارئ اليوم السبت بمقر الاتحاد لتدارس أحداث إياب نهائي دوري الأبطال، واتخاذ القرارات التي تليق بما حدث خلال المباراة النهائية من وقائع، وتضمن بيان اتحاد الكرة المغربي الذي أصدره اليوم، التأكيد أن هذا الاجتماع سيكون هاما وقويا وسيتم على ضوئه كشف موقف مشترك بين اتحاد الكرة وإدارة الوداد بما يحفظ لمصالح الكرة المغربية حقوقها، علمًا بأن اتحاد الكرة المغربي أرسل في السابق خطابي احتجاج تضمنا شكاوى من حكمي الكونفدرالية الإثيوبي باملاك تيسيما ودوري الأبطال ذهابا جهاد جريشة.
اقرأ المزيد من الأخبار
ميسى

كيمبس: ميسي لن يتوج وحده بكوبا أمريكا

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في كوبا أمريكا هذا الصيف، تلك البطولة التي تحتضنها البرازيل، ويسعى من خلالها اللاعب الأفضل في العالم 5 مرات من قبل، للتتويج بلقبه الأول مع منتخب بلاده، إلا أن أسطورة الأرجنتين ماريو كيمبس يشعر بالقلق على حظوظ الأرجنتين في تلك البطولة، مشيرًا إلى أن الاعتماد التام على ميسي لن يساعد الفريق قائلًا: "ميسي وحده لن يتمكن من الفوز بلقب كوبا أمريكا، هو قادر على حسم مباريات وأن يقربك فقط من المباراة النهائية، ولكنه لن يفعل كل شيء"، وذلك في حواره لإذاعة صحيفة "ماركا" الإسبانية.
ميسي‎

ميسي يتسلم الوسام الأرفع في كتالونيا

تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسام القديس سانت جورج، وهو أعلى وسام يتم منحه في إقليم كتالونيا، ذلك الوسام الذي سبق أن حصل عليه 28 شخصًا من قبل و15 مؤسسة في برشلونة، وبات ميسي آخر المكرمين بهذا الوسام الذي ظهر للمرة الأولى في عام 1981، ويعد أرفع تكريم تقدمه الحكومة الكتالونية لأي شخص أو أي مؤسسة. وحضر النجم الأرجنتيني الحفل، أمس، لتسلُّم ذلك الوسام إلى جانب كل من رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، ونائبه جوردي ميستري، وتم ترشيح برشلونة من قبل النادي لتسلم تلك الجائزة، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
برشلونة ومانشستر يونايتد (1)

نجم برشلونة: فالفيردي هو من منحني الحياة

أعرب جوردي ألبا، الظهير الأيسر لنادي برشلونة الإسباني، عن تمنياته باستمرار إرنستو فالفيردي، المدير الفني الحالي، في منصبه بالرغم من الفشل الأوروبي بالخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، وودع برشلونة منافسات دوري الأبطال، الأسبوع الماضي، بالرغم من فوزه ذهابًا بالكامب نو على ليفربول (3-0) سجلها لويس سواريز وليونيل ميسي (هدفين)، ليتلقى هزيمة قاسية إيابًا (4-0) سجلها فينالدوم (هدفين) وأوريجي (هدفين)، على استاد آنفيلد، معقل الفريق الإنجليزي.
ميسى-وفان دايك

ميسي يطالب برشلونة بالتخلص من 3 لاعبين

يبدو أن صدمة الخروج المدوي من دوري أبطال أوروبا لبرشلونة، لن تمر مرور الكرام مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي شاهد فريقه يودع البطولة بصورة مفاجئة مرة أخرى، فبعد أن فاز البرسا بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي البطولة الأوروبية على حساب ليفربول، سقط في الإياب على ملعب الأنفيلد برباعية نظيفة، ليودع العملاق الكتالوني دوري الأبطال بصورة مشابهة لتلك التي ودع بها نسخة العام الماضي أمام روما عندما فرط في فوزه ذهابًا في ربع النهائي بنتيجة 4-1، وخسر في الإياب 3-0.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org