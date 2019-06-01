ميسي يتمسك بحلم التتويج مع الأرجنتين

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

ليونيل ميسي

تطرق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لطموحاته رفقة منتخب بلاده قبل انطلاق كوبا أمريكا هذا الشهر، معربًا عن أمله في التتويج بلقب ما رفقة راقصي التانجو، قائلًا لشبكة "فوكس سبورتس" في الأرجنتين: "عندما يأتي اليوم الذي لا أشعر خلاله بالاستمتاع، سأتوقف عن اللعب، أما الآن فأنا أحب التدرب وخوض المباريات، وأتمتع بنفس الشغف الذي كان لدي في صغري، أرغب في الاعتزال بعد الفوز بشيء ما مع الأرجنتين، أنا عضو آخر في المنتخب الوطني، هذا ما قلته للمدرب عند وصولي"، وعن مباراة ليفربول قال: "كانت تراجيدية، ارتكبنا أخطاء حمقاء، وتفوقوا علينا من حيث الرغبة والالتزام".

وتحدث ميسي عن لويس سواريز ونيمار قائلًا: "نيمار ظاهرة، لا نزال نتحدث من خلال مجموعة تضمني أنا وهو وسواريز على واتساب تحت مسمى (أمريكا الجنوبية)". وتابع: "بعض الجماهير تنتقد سواريز لإجرائه جراحة قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لتفضيله خوض كوبا أمريكا، ولكن الحقيقة أنه عانى من الآلام لفترة طويلة، ووصل إلى مرحلة