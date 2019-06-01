«عايز أجرة زيادة».. عامل يمزق جسد سائق توك توك

تحرير:محمد رشدي ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

قتل

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل خردة، قتل سائق توك توك بمدينة السلام، بسبب الخلاف على قيمة الأجرة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة السلام ثان بلاغا من الأهالي بالعثور على شخص متوفى بطريق مصر- الإسماعيلية "الطريق البطيء" أمام سوق العبور، وبالفحص تبين أن المجنى عليه سائق توك توك، 22 عاما، مقيم بدائرة القسم، وبه عدة إصابات ظاهرية، كما عُثر بجوار الجثة على هاتفه المحمول، وتبين وجود تلفيات بمركبة التوك توك قيادته، عبارة عن "كسر بالزجاج الأمامى".

وبتشكيل فريق بحث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة، 40 عاما، ومقيم بدائرة القسم وأصل بلدته سوهاج، سبق اتهامه فى 4 قضايا، آخرها "شروع فى قتل"، وبضبطه ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. عامل يقتل زوج شقيقته بـ«مزغونة» بسبب خلافات أسرية وأوضح المتهم أمام جهات التحقيق أنه بتاريخ الواقعة وعقب