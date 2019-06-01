رئيس الوداد يستعين بالأهلي للتظلم ضد الترجي

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

الوداد المغربي - الترجي التونسي

أكد سعيد الناصيري رئيس الوداد أن رواية لاعبي ومسؤولي الترجي بأن النادي المغربي كان على علم بتعطل تقنية الفيديو قبل المباراة غير صحيحة، مشيرًا إلى أن ما يقال قد يكون أكبر كذبة يسجلها التاريخ، وقال الناصيري: "الترجي له سوابق في تعطيل الفار قبل نهائي دوري الأبطال وما بلغه سيفرض عليه طلب شهادة الأشقاء في مصر خاصة الأهلي، ولقد بلغنا أن نهائي النسخة الماضية شهد حدثا مماثلا بتعطل الـVAR بشكل مفاجئ قبل مباراة الترجي مع الأهلي، بل بلغتني شهادة عمرو فهمي سكرتير الكاف السابق، الذي أكد أن الأمر لا يحدث لأول مرة في مباراة تقام بتونس وهو ما يعزز شكوكنا".

وتابع الناصيري: "ما يروج له مسؤولو الترجي كذب، كوننا أحطنا علما قبل النهائي بعدم جاهزية الفيديو وإلا ما الداعي لمطالبتنا بعد كل لقطة مثيرة للجدل بالعودة للفار، بل كيف يعقل أن أكون شخصيا قد نزلت لأطالب بتطبيق تقنية الفيديو وأنا على علم أنها معطلة". وأردف رئيس الوداد: "الفار كان موجودا ومحروسا وتم تخريبه،

وتابع الناصيري: "ما يروج له مسؤولو الترجي كذب، كوننا أحطنا علما قبل النهائي بعدم جاهزية الفيديو وإلا ما الداعي لمطالبتنا بعد كل لقطة مثيرة للجدل بالعودة للفار، بل كيف يعقل أن أكون شخصيا قد نزلت لأطالب بتطبيق تقنية الفيديو وأنا على علم أنها معطلة".



وأردف رئيس الوداد: "الفار كان موجودا ومحروسا وتم تخريبه، وهذه أحداث تعزز اليقين أن ما حدث كان مقصودا، وشخصيا طلبت لقطة الهدف فقالوا لي لقد ضاعت من الجهاز، وما حدث يقتضي فتح تحقيقات كبيرة لأن كرة القدم النظيفة تعرضت لضربة موجعة".



وتوّج الترجي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية الـ"VAR"، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد البيضاوي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.

