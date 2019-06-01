(26).. ريتاج تُنقذ سيد الشحات من التحول لزومبي

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

مسلسل الواد سيد الشحات

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل الواد سيد الشحات، تنكر سيد "الفنان أحمد فهمي" وشقيقه فخر "الفنان محمد عبدالرحمن"، في زي وهيئة زومبي حتى لا يأكلهم المتحولون لزومبي في النادي المملوك لفخر، وواصل سيد وفخر عمل الخطط لجلب المواطنين لتأكلهم ريتاج زوجة سيد"الفنانة هنا الزاهد"، وذلك بعد أن تحولت لزومبي في الحلقة الماضية. وتتابعت الأحداث بعمل خطة محكمة من سيد وريتاج، للإيقاع بالجوكر الذي يجسده "الفنان علاء مرسي"، بعمل كمين له وإحضاره للنادي، وعند حضوره للنادي فتحت ريتاج أبواب حلبة الملاكمة داخل النادي ليأكل الزومبي الجوكر ورجاله.

وفي النهاية اتصل الدكتور وليد بسيد ليبلغه أنه استخلص علاج ريتاج لتعود إنسانة مرة آخرى، بعد أن تحولت لزومبي، وبمجرد وصول سيد إلى الدكتور وليد ليحصل على المصل، كان أحد أفراد الزومبي الذي يجري عليه الدكتور وليد التجارب أكل قطعه من ذراعه، وكاد الدكتور وليد بعد أن تحول لزومبي أن يأكل سيد، إلا أن ريتاج أنقذته