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(26).. ريتاج تُنقذ سيد الشحات من التحول لزومبي

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
مسلسل الواد سيد الشحات
مسلسل الواد سيد الشحات
شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل الواد سيد الشحات، تنكر سيد "الفنان أحمد فهمي" وشقيقه فخر "الفنان محمد عبدالرحمن"، في زي وهيئة زومبي حتى لا يأكلهم المتحولون لزومبي في النادي المملوك لفخر، وواصل سيد وفخر عمل الخطط لجلب المواطنين لتأكلهم ريتاج زوجة سيد"الفنانة هنا الزاهد"، وذلك بعد أن تحولت لزومبي في الحلقة الماضية. وتتابعت الأحداث بعمل خطة محكمة من سيد وريتاج، للإيقاع بالجوكر الذي يجسده "الفنان علاء مرسي"، بعمل كمين له وإحضاره للنادي، وعند حضوره للنادي فتحت ريتاج أبواب حلبة الملاكمة داخل النادي ليأكل الزومبي الجوكر ورجاله.
وفي النهاية اتصل الدكتور وليد بسيد ليبلغه أنه استخلص علاج ريتاج لتعود إنسانة مرة آخرى، بعد أن تحولت لزومبي، وبمجرد وصول سيد إلى الدكتور وليد ليحصل على المصل، كان أحد أفراد الزومبي الذي يجري عليه الدكتور وليد التجارب أكل قطعه من ذراعه، وكاد الدكتور وليد بعد أن تحول لزومبي أن يأكل سيد، إلا أن ريتاج أنقذته
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سامح-شكرى (2)

وزارة الخارجية تحذر المسافرين إلى تنزانيا

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بيانا، تقول فيه إن حكومة تنزانيا، أعلنت أنه اعتبارا من الأول من يونيو الجاري، ستحظر استخدام كل أنواع الأكياس البلاستيك سواء المصدرة أو المستورة أو المصنعة أو المخزنة، غير أن هذا الحظر لن يشمل الأكياس البلاستيك المستخدمة لأغراض طبية أو صحية أو إنشائية أو صناعية أو زراعية. وأهابت الخارجية بالمواطنين المسافرين إلى تنزانيا ضرورة مراعاة هذا الحظر وتجنب استخدام البلاستيك سواء كحقائب لتغليف الأغراض داخل حقائب السفر أو استخدامها كحقائب سفر، لتجنب تعرضهم للمخالفة ووضعهم تحت طائلة القانون.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يصل السعودية-للمشاركة في-قمة-مكة (5)

مواجهة الفكر المتطرف بالعالم في طلب بالبرلمان

طالب الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، جميع الدول بالتوحد لمواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامى بالمملكة العربية السعودية والتى أكد فيها على ضرورة التوحد لمواجهة التوترات السياسية والأمنية التى تجتاح العالم الإسلامى وهو ما يتوجب التكاتف لتحقيق مصالح الشعوب الإسلامية. وأضاف، أن السيسى أشار إلى ضرورة الوقوف أمام ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها وما يواكبها من انتشار خطاب الكراهية والتميز وهو ما نعانى منه بشدة فى عالمنا الإسلامى.
مجلس-النواب

العبد: جهود كبيرة يبذلها الأزهر لتطوير الخطاب الديني

قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إن المؤسسات الدينية في مصر على رأسها الأزهر يبذلون جهودا كبيرة في تطوير وتجديد الخطاب الديني، مضيفا أن اللجنة تضع هذه القضية على رأس الأولويات وتتابع كل المجهودات التى تتم فيها، مؤكدا أن الأزهر يعبر عن وسطية وسماحة الإسلام وعن الاعتدال، وهو قبلة العلم ويرفع اسم مصر عاليا أمام العالم كله، مشيرًا إلى أن مواجهة الفتاوى المتطرفة والشاذة التى تثير البلبلة والفتنة فى المجتمع تعد إحدى وسائل تجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى أن ضبط الفتوى أمر ضرورى، ولا يجوز أن تصدر فتاوى من غير المتخصصين.
الدكتور طارق شوقي

فتح باب التقديم إلكترونيًا للصف الأول الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم إلكترونيا للعام الدراسى الجديد 2019، 2020 للأطفال الملتحقين بالصف الأول الابتدائي، أمس السبت، وحتى 30 يونيو الجارى. وأكدت التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن لولى الأمر التعديل على الراغبات فى المدارس المتقدم عليها خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 30 من نفس الشهر ولا يمكن أن يعدل على الرغبات بعد هذا التاريخ كما يجب كتابة محل السكن بشكل مفصل لأنه من أهم معايير القبول فى المدرسة وسن الطفل.
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الواد-سيد-الشحات

سيد الشحات..فخر يطلب من سحاوي شهرا لرد 6ملايين دولار

في بداية الحلقة الثانية من مسلسل الواد سيد الشحات، داهمت عصابة منزل سيد وزوجته ريتاج، ودل سيد العصابة على مكان شقيقه فخر، وذهبت العصابة بسيد وزوجته إلى مكان فخر، حيث تواجد داخل أحد الأندية، كونه يعمل مدربًا لفريق سلة للفتيات، وعند وصول العصابة للنادي كانت تقام مباراة بين فريق فخر وفريق آخر، وأثناء المباراة حدثت مفارقات كوميدية بين فخر والفتيات بفرقته. والتقى فخر عقب نهاية المباراة، بشقيقه وزوجته والعصابة، وسأل فخر عن سبب تواجدهم، فرد سحاوي قائد العصابة، أنه جاء ليحصل على فلوسه الـ 6 ملايين دولار، والتي سرقها فخر وسيد أثناء تواجد سحاوي في السجن
مستشفى علاج سرطان الاطفال بالاسكندرية (4)

افتتاح مستشفى برج العرب الجامعي لعلاج سرطان الأطفال

قال الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، جامعة الإسكندرية، إن المجتمع المدنى أسهم في تطوير مستشفى برج العرب الجامعي كأول مركز جامعي حكومي متخصص في علاج سرطان الأطفال فى مصر، وذلك بتكلفة 25 مليون جنيه لخدمة 17 مليون نسمة بمحافظات "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح"، مشيرًا إلى أن عدد حالات الإصابة بسرطان الأطفال في منطقة شمال غرب الدلتا يبلغ 1500 طفل سنويا. وأوضح أنه تم بناء المستشفى بموجب اتفاقية مع الجانب الهولندي، وتم تشغيله لأول مرة عام 2008، موضحًا أن الافتتاح الرسمي بعد عملية التطوير سيكون غدًا الأحد.
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