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خفض التضخم والفقر.. أهم أهداف خطة التنمية 2019-2020

تسعى الحكومة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف في مجال التنمية الاجتماعية خلال العام المالي المقبل 2019-2020، وتشمل خفض معدلات التضخم والفقر والنمو السكاني والبطالة
تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
الفقر
الفقر
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي المقبل 2019-2020، تحقيق مجموعة من الأهداف، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الإطار العام لمنظومة التخطيط يعتمد على إعداد خطة متوسطة المدى تنتهى بحلول عام 2020 ثم خطط خمسية متعاقبة. ووفقا لبيانات وزارة التخطيط تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لإتاحة الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب، إلى جانب مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات من أجل تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
تنفيذ مجموعة من إجراءات الحماية الاجتماعية تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضع خطة موسعة لمعالجة التحديات الأساسية القائمة بسبب آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادى على المتغيرات الرئيسية داخل القطاعات الاقتصادية، إلى جانب علاج التكلفة على المدى القصير والتى يتم معالجتها بحزم من الإجراءات من خلال
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السيارة-الجديدة-نيسان-قشقاي-2019

بعد تراجع الدولار الجمركي.. هل تنخفض أسعار السيارات؟

أعلنت وزارة المالية عن سعر جديد لصرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية لشهر يونيو 2019 والتي تتضمن السيارات، حيث تم تحديد سعره عند 16,8648 جنيه، في أدنى قيمة وصل إليها الدولار الأمريكي منذ تحرير سعر صرف الدولار الجمركي في ديسمبر 2016. ويمثل سعر صرف الدولار الجمركي الذي يقدر بنحو 16.87 جنيه مصري أمام الدولار الأمريكي هبوطا بقيمة تزيد على جنيه كامل مقارنة بشهر يناير 2019، حيث كان يقدر بنحو 17.97 جنيه. فهل تنخفض أسعار السيارات؟ ومتى تنخفض؟ وكم نسبة التخفيضات المتوقعة؟
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الذهب يرتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 بـ609 جنيهات للجرام

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، لليوم الثانى على التوالى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية نحو 1306 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
حديد

أزمة البيليت تنتظر القضاء الإداري.. والمصانع مغلقة

تواصل مصانع الدرفلة المتخصصة فى إنتاج حديد التسليح توقفها عن العمل، الذى بدأ مع إصدار وزارة التجارة والصناعة قرارا بفرض 15% رسوما وقائية على واردات خام البيليت، إذ تم نشر القرار فى الجريدة الرسمية دون الرجوع إلى غرفة الصناعات المعدنية والمصنعين فيه، وهو ما دفع نحو 22 مصنعا لرفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى، والتى تم تأجيل النظر فيها الأسبوع المقبل، واستمر أصحاب المصانع فى التوقف عن العمل للأسبوع السابع على التوالى منذ صدور القرار وحتى اليوم، لعدم القدرة على توفير خام البيليت.
رنجة-وفسيخ (1)

أسعار «الفسيخ والرنجة» قبل عيد الفطر

حالة من الاستقرار تسيطر على أسعار الفسيخ والرنجة فى الأسواق خلال الشهر الجاري، ومن المتوقع أن تستمر حتى حلول عيد الفطر المبارك وذلك نتيجة قلة الطلب وتراجعها بعض الشيء مقابل زيادة حجم المعروض فى الأسواق، التجار بدورهم أكدوا أن الوضع فى عيد الفطر سيشهد تراجعا نسبيا فى الأسعار تأثرا بتراجع الطلب على الشراء مقارنة بشم النسيم، كما ستطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية كميات كبيرة من الأسماك المملحة "الرنجة والفسيخ"، وكذلك الأسماك الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية و27 فرعا فى محافظتي القاهرة والجيزة.
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: توفير 100 خدمة إلكترونية على بوابة الحكومة

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تقرير لها، عن جهود الدولة وأعمال خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى المنفذة حتى آخر أبريل 2019، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والسعي لتعميمه في جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية، دعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة، ومن أجل تقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الحكومة تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل عدد من المشروعات التى تدعم هذا التحول.
الاقتصاد-المصري

7 أرقام إيجابية حققها برنامج الإصلاح في 9 أشهر

نجحت سياسات الإصلاح فى تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018-2019 محققا نحو 5.5%، في مقابل 5.2% خلال العام المالي الماضي 2017-2018. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية جريئة ومهمة. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
الاقتصاد-المصري

3 أسباب دفعت البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويُحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما أنه يعد إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
بطالة

حقيقة ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 25%

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، اليوم الخميس، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول ارتفاع نسبة البطالة بين المصريين إلى 25% في عام 2019، وفقا للإحصائيات الرسمية، موضحا إنه تواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونفى تلك الأنباء تماما، موضحا أن نسبة البطالة انخفضت في الربع الأول من عام 2019 إلى 8.1%، وهو ما يعتبر أفضل المعدلات خلال 20 عاما، مشددا على أن كل ما ُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام والنيل من جهود الدولة في توفير فرص عمل للشباب.
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