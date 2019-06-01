خفض التضخم والفقر.. أهم أهداف خطة التنمية 2019-2020

تسعى الحكومة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف في مجال التنمية الاجتماعية خلال العام المالي المقبل 2019-2020، وتشمل خفض معدلات التضخم والفقر والنمو السكاني والبطالة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

الفقر

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي المقبل 2019-2020، تحقيق مجموعة من الأهداف، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الإطار العام لمنظومة التخطيط يعتمد على إعداد خطة متوسطة المدى تنتهى بحلول عام 2020 ثم خطط خمسية متعاقبة. ووفقا لبيانات وزارة التخطيط تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لإتاحة الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب، إلى جانب مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات من أجل تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.

تنفيذ مجموعة من إجراءات الحماية الاجتماعية تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضع خطة موسعة لمعالجة التحديات الأساسية القائمة بسبب آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادى على المتغيرات الرئيسية داخل القطاعات الاقتصادية، إلى جانب علاج التكلفة على المدى القصير والتى يتم معالجتها بحزم من الإجراءات من خلال