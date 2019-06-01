معين الشعباني: جماهيرنا صنعت الحدث مجددا في رادس

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

الترجي التونسي - الوداد المغربي

أكد معين الشعباني، المدير الفني للترجي الرياضي التونسي، أن التتويج الإفريقي لم يكن سهلا، حيث تطلب من فريقه تضحيات كبيرة، بخوضه نهائيين إفريقيين في ظرف 6 أشهر، وقال الشعباني: "الحمد لله أننا حققنا إنجازا تاريخيا بفوزنا بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين في غضون 6 أشهر، كما لا بد من الإشارة إلى أن اللقب الجديد، أحرزناه دون أن نتكبد أي هزيمة على امتداد مراحل المسابقة، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير، ويؤكد جدارتنا بالمحافظة على تاجنا الإفريقي، مما يجعل للقب الثاني على التوالي مذاقا خاصا، وكنا أفضل من الوداد ذهابا وإيابا وكنا جديرين بالتتويج".

وواصل معين الشعباني: "لقد صنعت جماهيرنا الحدث مجددا في ملعب رادس، وشكلت دافعا معنويا كبيرا للاعبينا منذ الدقائق الأولى للقاء، هذه الجماهير الرائعة استحقت أن نهديها تتويجا إفريقيا جديدا، وندخل عليها فرحة كبيرة، وهذه الفرحة ستتواصل بتتويجات جديدة" . وتوج الترجي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على

وواصل معين الشعباني: "لقد صنعت جماهيرنا الحدث مجددا في ملعب رادس، وشكلت دافعا معنويا كبيرا للاعبينا منذ الدقائق الأولى للقاء، هذه الجماهير الرائعة استحقت أن نهديها تتويجا إفريقيا جديدا، وندخل عليها فرحة كبيرة، وهذه الفرحة ستتواصل بتتويجات جديدة" .



وتوج الترجي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد البيضاوي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.



وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف الساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019).

