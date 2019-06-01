رياضة

معين الشعباني: جماهيرنا صنعت الحدث مجددا في رادس

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
الترجي التونسي - الوداد المغربي
الترجي التونسي - الوداد المغربي
أكد معين الشعباني، المدير الفني للترجي الرياضي التونسي، أن التتويج الإفريقي لم يكن سهلا، حيث تطلب من فريقه تضحيات كبيرة، بخوضه نهائيين إفريقيين في ظرف 6 أشهر، وقال الشعباني: "الحمد لله أننا حققنا إنجازا تاريخيا بفوزنا بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين في غضون 6 أشهر، كما لا بد من الإشارة إلى أن اللقب الجديد، أحرزناه دون أن نتكبد أي هزيمة على امتداد مراحل المسابقة، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير، ويؤكد جدارتنا بالمحافظة على تاجنا الإفريقي، مما يجعل للقب الثاني على التوالي مذاقا خاصا، وكنا أفضل من الوداد ذهابا وإيابا وكنا جديرين بالتتويج".
وواصل معين الشعباني: "لقد صنعت جماهيرنا الحدث مجددا في ملعب رادس، وشكلت دافعا معنويا كبيرا للاعبينا منذ الدقائق الأولى للقاء، هذه الجماهير الرائعة استحقت أن نهديها تتويجا إفريقيا جديدا، وندخل عليها فرحة كبيرة، وهذه الفرحة ستتواصل بتتويجات جديدة" . وتوج الترجي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على
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رسميًا.. بتروجت يرفض خوض لقاء المقاولون العرب

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تأكيدات من كاف بصعوبة قبول التماس جهاد جريشة

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صلاح يكشف عن كيفية تطوره تهديفيا (حوار)

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اجتماع طارئ في المغرب بعد فضيحة رادس

دعا فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، لاجتماع طارئ اليوم السبت بمقر الاتحاد لتدارس أحداث إياب نهائي دوري الأبطال، واتخاذ القرارات التي تليق بما حدث خلال المباراة النهائية من وقائع، وتضمن بيان اتحاد الكرة المغربي الذي أصدره اليوم، التأكيد أن هذا الاجتماع سيكون هاما وقويا وسيتم على ضوئه كشف موقف مشترك بين اتحاد الكرة وإدارة الوداد بما يحفظ لمصالح الكرة المغربية حقوقها، علمًا بأن اتحاد الكرة المغربي أرسل في السابق خطابي احتجاج تضمنا شكاوى من حكمي الكونفدرالية الإثيوبي باملاك تيسيما ودوري الأبطال ذهابا جهاد جريشة.
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رئيس الوداد يستعين بالأهلي للتظلم ضد الترجي

أكد سعيد الناصيري رئيس الوداد أن رواية لاعبي ومسؤولي الترجي بأن النادي المغربي كان على علم بتعطل تقنية الفيديو قبل المباراة غير صحيحة، مشيرًا إلى أن ما يقال قد يكون أكبر كذبة يسجلها التاريخ، وقال الناصيري: "الترجي له سوابق في تعطيل الفار قبل نهائي دوري الأبطال وما بلغه سيفرض عليه طلب شهادة الأشقاء في مصر خاصة الأهلي، ولقد بلغنا أن نهائي النسخة الماضية شهد حدثا مماثلا بتعطل الـVAR بشكل مفاجئ قبل مباراة الترجي مع الأهلي، بل بلغتني شهادة عمرو فهمي سكرتير الكاف السابق، الذي أكد أن الأمر لا يحدث لأول مرة في مباراة تقام بتونس وهو ما يعزز شكوكنا".
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عقوبة قاسية في انتظار الوداد بعد فضيحة رادس

بات نادي الوداد البيضاوي المغربي مهددًا بالتعرض لعقوبة رادعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك بعد تتويج الترجي الرياضي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد البيضاوي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.
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كيف خاض الأهلي نهائي دوري الأبطال بدون الـ«VAR»؟

توّج الترجي الرياضي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو، وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف ساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019).
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