آسر ياسين ينشر صورته في البطاقة.. وهنيدي يرد عليه

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

آسر ياسين

نشر آسر ياسين صورة بطاقته الشخصية على حسابه بـ«تويتر» وعلق عليها: «من هنا ورايح مفيش كلام عن الحلاوة أرجوكم.. الراجل مش بحلاوته ولا وسامته.. الراجل بصورة بطاقته». وأخذ الجمهور يعلق على الصورة بـ«كوميكس» من أفلام محمد هنيدي، الذى قبل التحدي ونشر صورة بطاقته، التي نالت إعجاب المتابعين. وكان «آسر» قد نشر قبل ساعات منشورا يطلب فيه من المتابعين ألفي لايك كي ينشر صورة البطاقة، قائلا: «جاهزين لصورة البطاقة عشان نحسم جدل الحلاوة ده»، ولكى يشجع المتابعين كتب: «أنا حاسس إن الناس خايفة تعمل لايك لتتصدم.. دوسوا ماتخافوش، ديه صورة بطاقة يعني عادي بدل فاقد».

حديث آسر ياسين عن وسامته لم يلقَ صدى لدى الكثير من المتابعين الذين انتقدوا، وتحول الأمر من مجرد تهريج إلى جد، حيث كتبت إحدى المتابعات: «مابحبش الراجل اللى بيشوف إن الناس أو البنات خاصة تقول عليه حلو وهو يتمادى ويبدأ يكتب كلام زى ده، وهو عارف إنه حلو عشان يتقاله من ده اللى وحش ده إنت قمر، إنت مش