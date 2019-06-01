فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

آسر ياسين ينشر صورته في البطاقة.. وهنيدي يرد عليه

تحرير:التحرير ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
آسر ياسين
آسر ياسين
نشر آسر ياسين صورة بطاقته الشخصية على حسابه بـ«تويتر» وعلق عليها: «من هنا ورايح مفيش كلام عن الحلاوة أرجوكم.. الراجل مش بحلاوته ولا وسامته.. الراجل بصورة بطاقته». وأخذ الجمهور يعلق على الصورة بـ«كوميكس» من أفلام محمد هنيدي، الذى قبل التحدي ونشر صورة بطاقته، التي نالت إعجاب المتابعين. وكان «آسر» قد نشر قبل ساعات منشورا يطلب فيه من المتابعين ألفي لايك كي ينشر صورة البطاقة، قائلا: «جاهزين لصورة البطاقة عشان نحسم جدل الحلاوة ده»، ولكى يشجع المتابعين كتب: «أنا حاسس إن الناس خايفة تعمل لايك لتتصدم.. دوسوا ماتخافوش، ديه صورة بطاقة يعني عادي بدل فاقد».
حديث آسر ياسين عن وسامته لم يلقَ صدى لدى الكثير من المتابعين الذين انتقدوا، وتحول الأمر من مجرد تهريج إلى جد، حيث كتبت إحدى المتابعات: «مابحبش الراجل اللى بيشوف إن الناس أو البنات خاصة تقول عليه حلو وهو يتمادى ويبدأ يكتب كلام زى ده، وهو عارف إنه حلو عشان يتقاله من ده اللى وحش ده إنت قمر، إنت مش
اقرأ المزيد
مسلسل-حكايتى (2)

«حكايتي» 26| موت «البارون» و«داليدا» تبلغ عن شقيقها

انطلقت الحلقة الـ 26 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، إلى الخان ومعها زوجها «على» يجسده أحمد صلاح حسني، من أجل دفن والدها، وهناك التقت أهلها، الذين وقفوا مترصدين لها، وحمل «حسام» يجسده إسلام جمال و«على» النعش، فيما ذهبت «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر إلى «سوزي» تجسدها نهال عنبر، تطلب منها أن تعطيها مبلغا ماليا، كى تعود وتقف على قدميها مرة أخرى فى السوق، لكنها أخبرتها بأنها ليس معها سيولة. وفى المقابر، وقف «حسام» يسأل شقيقته «داليدا» عمن قتل والدهما؟ وردت عليه بأنه السبب فى موت والده، ليهدد بقتلها، لكن «على» تدخل وأخذها.
سوبر-ميرو

«سوبر ميرو» الحلقة 26.. دلال عبد العزيز بطلة خارقة

بدأت الحلقة الـ26 من مسلسل «سوبر ميرو» بمواجهة أميرة -إيمي سمير غانم- والدها "طفطف" سمير غانم، واعترافها أنها سوبر ميرو الحقيقية، وأنها أخفت عنه هذه الحقيقة طوال هذه الفترة لأنها تخشى أن يبعدها عن البطولة، ويمنعها من الخروج من المنزل، ويعيد لها الخوف بعد أن تخلصت منه أخيرًا، وأصبحت شجاعة لا تهاب أحدًا، إلا أن والدها أخبرها أخيرًا حقيقة والدتها "سوبر توحة" -دلال عبد العزيز- وأنها كانت قوية يهابها الجميع، ولم تكن تتوانى عن مساعدة أي طالب للمساعدة، حتى لو قطة صغيرة استنجدت بها كانت تغيثها، وظل يحكي لها عن بطولات والدتها.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. جيمي سيطر على سكان المزرعة بالتليفون

شهدت الحلقة 26 من مسلسل بدل الحدوتة 3 ظهور الفنانة سماح أنور، باعتبارها سيدة أعمال تراقب لولي (دنيا سمير غانم) التي تعيش مع الخدم في مزرعة البطاطس، وتعتمد على مهندس كمبيوتر (عمرو وهبة)، الذي لا ينفذ ما تطلبه منه، في مشاهد مضحكة بين الثنائي. بينما على الجهة الأخرى، اكتشف خدم لولي أن العالم لم ينته، ويريدون الخروج، وحاول جيمي (هشام ماجد) السيطرة عليهم، فمنح أشجان (شيماء سيف) هاتفا ذكيا وأنشأ لها حسابا على «فيسبوك» والدادة (لبنى محمود) لمشاهدة المسلسلات التركي المدبلجة، وكلينتون (هاتف ذكي) يتحدث فيه مع (سيري)، ليستطيع الخروج من المزرعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
مسلسلات-

رمضان 2019.. الموسم الدرامي الأغرب والأقل نجومًا

مر الأسبوع الأول على الموسم الدرامي لرمضان 2019، الذى يعد استثنائيا ومثيرا للجدل؛ فهو يختلف تماما عن كل المواسم الرمضانية التى شاهدناها خلال السنوات الماضية، كانت البداية مع خروج أبرز نجوم الشهر الكريم من المنافسة الزعيم عادل إمام ويحيى الفخراني ويسرا ونيللى كريم وعمرو يوسف، بالإضافة إلى اختفاء أبرز المخرجين والكتاب، على رأسهم محمد ياسين، محمد شاكر، هانى خليفة، تامر محسن، عمرو سمير عاطف ومحمد أمين راضى، مرورا بالجهات الإنتاجية «العدل جروب، مجموعة فنون مصر، تي فيجن» الذين تم خروج أغلبهم من الموسم الرمضانى بعد شروعهم فى التحضير لعدة مسلسلات.
مسلسل-حكايتى (5)

مسلسل حكايتي الحلقة (8)| طرد داليدا من عملها ومنزلها

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل «حكايتي»، استيقاظ «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، من كابوس مخيف رأت فيه «أدهم» يجسده أحمد حاتم، فيما جلس «على» يجسده أحمد صلاح حسني، مع جده «البارون» يجسده جميل برسوم، وأخذ يحكى له عن الفتاة التي أنقذها وأنه وقع فى حبها، ولا يعرف عنها أى شيء، وطلب جده منه أن يسأل عنها ويعرف من هي عائلتها، خاصة أنهم من عائلة كبيرة فى الإسكندرية، وأخبر رجال «أدهم» عما يقوله «الخان» عنه، وأن الجميع يتحدث عن عدم قدرته على أخذ حق أخته التي قتلت.
اسماء-أبو-اليزيد-من-مسلسل-هوجان

محمد إمام: أسماء أبو اليزيد غول تمثيل وكاريزما نادرة

نشر الفنان محمد إمام، قبل قليل، من خلال حسابه على موقع «انستجرام» صورة تجمعه بالممثلة أسماء أبو اليزيدي من كواليس مسلسل «هوجان»، وعلق عليها: «غول تمثيل..كاريزما نادرة.. من أحلى الحاجات فى مسلسل هوجان.. باستمتع جداً وأنا بشتغل معاها.. هتبقى من أهم الممثلات اللي جم في مصر.. نوجا». تلعب أسماء أبو اليزيد دور «نوجا» ضمن أحداث المسلسل، وهي بائعة مناديل أنقذت «هوجان» وساعدته فى أن يجد مكانا يعيش فيه، ومع تطور الأحداث تزوجته، وتورطت معه فى مشاكله مع كل من «بهلول» يجسده صلاح عبد الله و«وردة» التي تجسدها ميرنا نور الدين.
مسلسل-هوجان

«هوجان» الحلقة (8).. اختطاف محمد إمام بسبب الفلاشة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل «هوجان»، وصول «هوجان» يجسده محمد إمام فى اللحظة المناسبة وأنقذ «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين، من يد «بهلول» الذى يجسده صلاح عبد الله، وتفاجأ «هوجان» بوجود الخزنة التي سرقها مع «بهلول»، وطلب من «حورس» يجسده أوس أوس، أن يفك وردة ويخرج من المخزن، بعد وصول رجال «الورداني» الذين يطاردون الثلاثي «بهلول» و«هوجان» و«وردة»، وهربت «وردة» من الحارة ومعها «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، ومن ثم ذهب «هوجان» يبحث عن «لطفى» لكي يفهم ما الذى جمعه بـ«بهلول».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org