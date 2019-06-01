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في الجنة يا عمر.. جنازة عسكرية لشهيد «ليلة القدر»

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
جنازة الشهيد النقيب عمر ياسر عبد العظيم
جنازة الشهيد النقيب عمر ياسر عبد العظيم
«في الجنة يا شهيد».. هتاف علت به حناجر أهالي قرية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، عقب لحظات من صلاة ظهر اليوم السبت، وهم يُشيعون فقيدهم وفقيد قوات الشرطة بمديرية أمن الشرقية النقيب عمر ياسر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم على يد لصوص مجهولين، وذلك أثناء مطاردة أمنية لاستعادة سيارة سرقها الجناة من أحد المواطنين بطريق «بلبيس – أبو حماد»، لكن المطاردة انتهت بإطلاقهم أعيرة نارية استقرت إحداها في عُنقْ النقيب وكتبت شهادته.
حضر الجثمان ملفوفًا بالعلم المصري، وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بمسجد «الصحابة» الموجود بمسقط رأسه في قرية «سنهوت» بمنيا القمح، قبل تشييعه إلى مثواه الأخير ودفنه، وسط جنازة عسكرية وشعبية كبيرة تقدمها رجال وقيادات الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة، على رأسهم الدكتور ممدوح
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وزارة الخارجية تحذر المسافرين إلى تنزانيا

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بيانا، تقول فيه إن حكومة تنزانيا، أعلنت أنه اعتبارا من الأول من يونيو الجاري، ستحظر استخدام كل أنواع الأكياس البلاستيك سواء المصدرة أو المستورة أو المصنعة أو المخزنة، غير أن هذا الحظر لن يشمل الأكياس البلاستيك المستخدمة لأغراض طبية أو صحية أو إنشائية أو صناعية أو زراعية. وأهابت الخارجية بالمواطنين المسافرين إلى تنزانيا ضرورة مراعاة هذا الحظر وتجنب استخدام البلاستيك سواء كحقائب لتغليف الأغراض داخل حقائب السفر أو استخدامها كحقائب سفر، لتجنب تعرضهم للمخالفة ووضعهم تحت طائلة القانون.
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مواجهة الفكر المتطرف بالعالم في طلب بالبرلمان

طالب الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، جميع الدول بالتوحد لمواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامى بالمملكة العربية السعودية والتى أكد فيها على ضرورة التوحد لمواجهة التوترات السياسية والأمنية التى تجتاح العالم الإسلامى وهو ما يتوجب التكاتف لتحقيق مصالح الشعوب الإسلامية. وأضاف، أن السيسى أشار إلى ضرورة الوقوف أمام ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها وما يواكبها من انتشار خطاب الكراهية والتميز وهو ما نعانى منه بشدة فى عالمنا الإسلامى.
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العبد: جهود كبيرة يبذلها الأزهر لتطوير الخطاب الديني

قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إن المؤسسات الدينية في مصر على رأسها الأزهر يبذلون جهودا كبيرة في تطوير وتجديد الخطاب الديني، مضيفا أن اللجنة تضع هذه القضية على رأس الأولويات وتتابع كل المجهودات التى تتم فيها، مؤكدا أن الأزهر يعبر عن وسطية وسماحة الإسلام وعن الاعتدال، وهو قبلة العلم ويرفع اسم مصر عاليا أمام العالم كله، مشيرًا إلى أن مواجهة الفتاوى المتطرفة والشاذة التى تثير البلبلة والفتنة فى المجتمع تعد إحدى وسائل تجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى أن ضبط الفتوى أمر ضرورى، ولا يجوز أن تصدر فتاوى من غير المتخصصين.
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فتح باب التقديم إلكترونيًا للصف الأول الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم إلكترونيا للعام الدراسى الجديد 2019، 2020 للأطفال الملتحقين بالصف الأول الابتدائي، أمس السبت، وحتى 30 يونيو الجارى. وأكدت التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن لولى الأمر التعديل على الراغبات فى المدارس المتقدم عليها خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 30 من نفس الشهر ولا يمكن أن يعدل على الرغبات بعد هذا التاريخ كما يجب كتابة محل السكن بشكل مفصل لأنه من أهم معايير القبول فى المدرسة وسن الطفل.
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مائدة إفطار العاشر.. حلم العالمية ينتهي على الرصيف

«أطول مائدة في العالم بمدينة العاشر من رمضان».. شعار رفعه القاصي والداني داخل المنطقة الصناعية الأبرز على مستوى محافظة الشرقية، بعدما أخذت العالمية مكانتها داخل عقول الجميع بالمدينة فور الإعلان على الاستعداد لتنظيم مائدة بطول يتخطى الستة آلاف متر، والتي كان مُعدا لها استقبال نحو اثنى عشر ألفًا من أهالي المدينة، لكن الأحداث التي تلت ذلك أتت على الأحلام وبخرتها في طرفة عين، بل إن الأمر تخطى «العالمية» فيما آلت إليه المائدة من عدد حضور وصل إلى أكثر من خمسة أضعاف المتوقع.
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تشييع جثمان مدير أمن أسيوط من مسجد عمر مكرم

وصل جثمان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، اليوم، إلى مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط لأداء صلاة الجنازة عليه، والذى وافته المنية أمس بعد حادث سيارة أثناء تفقده التمركزات الأمنية، والخدمات على الطريق الصحراوى الغربى بأسيوط قبل الإفطار. ووصل إلى السرادق المقام أمام المسجد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، واللواء خالد توفيق قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، بمشاركة رجال الدين الإسلامى والمسيحى وأعضاء مجلس النواب، في حضور أسرة الفقيد الراحل.
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السيطرة على حريق بسيارة محملة سولار غرب الإسكندرية

شب حريق هائل بسيارة محملة بالسولار على طريق الساحل منطقة الشروق، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات بين المواطنين، إذ اصطدمت السيارة ببندورة بالملف بنهر الطريق، ما أدى إلى اشتعال كابينة السيارة، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على الحريق ومنع امتداد الحريق لتنك السولار وانتشار النيران إلى العربات المجاورة وحدوث كارثة محققة، فيما تعطلت الحركة المرورية لحين السيطرة على الحريق.
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تشييع جثمان شهيد «مأمورية سيناء» في المحمودية

شيع الآلاف من أهالي المحمودية بالبحيرة، منذ قليل، جثمان الشهيد النقيب علي خالد صالح، الذي توفي في حادث تصادم سيارتهم مع سيارة نقل بمقطورة، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية المكونة من ضابطين و5 جنود أثناء توجههم من الإسكندرية لشمال سيناء، حيث أمر المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بالتصريح بدفن جثث المتوفين، وانتداب المعمل الجنائي ومهندس فني من إدارة المرور لمعاينة السيارات لمعرفة أسباب وقوع الحادث وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي.
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